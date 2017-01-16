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города Ростова-на-Дону
за 16 января 2017 г.

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Новости Ростова: технологии

16.01.2017
«Вирус, троян да хакер»: защита информации

Ремонт сотовых телефонов в Ростове оказался «с сюрпризом» Когда речь заходит о мошенничестве в сервисных центрах, мы чаще всего представляем подмену новых запчастей на неоригинальные в процессе ремонта, махинации со стоимостью работ — или, в качестве более продвинутых «бонусных услуг», — незаконный доступ к «Мобильному банку». Но этим дело не ограничивается!.. Некоторые преступники настолько экстравагантны, что создают «фейковые» сервис-центры для похищения неисправных устройств. Именно такой случай недавно раскрыли сотрудники донской полиции. Для чего злоумышленнику потребовались нерабочие смартфоны и планшеты, — а также чем закончилась эта история, — читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
подробнее Ростовский мошенник охотился за неисправными смартфонами
Интернет в Ростове

Как подключить Интернет «Ростелекома»? (оптику) Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» продолжает расширять свою оптическую сеть. Только за минувший год специалисты компании подключили к ней свыше 800 многоквартирных домов, — обеспечив проникновение ETTH в донские многоэтажки на уровне 75%. Кроме того, за отчётный период «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию мультисервисное оборудование, позволяющее охватить интернет-услугами более 28 000 домохозяйств Донского края.
подробнее «Ростелеком» подключил по «оптике» ещё 800 донских многоэтажек
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