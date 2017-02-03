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города Ростова-на-Дону
за 3 февраля 2017 г.

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Новости Ростова: технологии

3.02.2017
Сотовая связь в Ростове

«Симка без паспорта» опасна для абонента Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным распространением SIM-карт по всей стране. На минувшей неделе крупная партия «анонимных симок» была изъята в столичном аэропорту «Домодедово», — а её распространитель был доставлен в отделение МВД. Но основной риск по-прежнему несут не продавцы, а граждане, выбирающие SIM-карты без паспорта. Ведь они рискуют остаться без связи в любой момент, — а при неблагоприятном стечении обстоятельств их могут задержать по подозрению в опасных преступлениях. Более того, из-за распространителей «незарегистированных» SIM-карт под подозрением могут оказаться и законопослушные граждане, предоставившие паспорт при оформлении договора с оператором.
подробнее SIM-карты без регистрации — это незаконно и опасно!
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