СВЕЖИЙ ВЫПУСК 03.02.2017 TechnoDrive 60 SIM-карты без регистрации — это незаконно и опасно! Calendar CNavi

Новости Ростова: технологии 3.02.2017 Сотовая связь в Ростове SIM-карты без регистрации — это незаконно и опасно! Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным распространением SIM-карт по всей стране. На минувшей неделе крупная партия «анонимных симок» была изъята в столичном аэропорту «SIM-карты без паспорта. Ведь они рискуют остаться без связи в любой момент, — а при неблагоприятном стечении обстоятельств их могут задержать по подозрению в опасных преступлениях. Более того, из-за распространителей «незарегистированных» SIM-карт под подозрением могут оказаться и законопослушные граждане, предоставившие паспорт при оформлении договора с оператором. Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным распространением SIM-карт по всей стране. На минувшей неделе крупная партия «анонимных симок» была изъята в столичном аэропорту « Домодедово », — а её распространитель был доставлен в отделение МВД. Но основной риск по-прежнему несут не продавцы, а граждане, выбирающиеВедь они рискуют остаться без связи в любой момент, — а при неблагоприятном стечении обстоятельств их могут задержать по подозрению в опасных преступлениях. Более того, из-за распространителей «незарегистированных» SIM-карт под подозрением могут оказаться и законопослушные граждане, предоставившие паспорт при оформлении договора с оператором. подробнее « ПРЕДЫДУЩИЙ ВЫПУСК