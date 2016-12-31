Вы читаете IT-НОВОСТИ
города Ростова-на-Дону
за 31 декабря 2016 г.

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Новости Ростова: технологии

31.12.2016
Новости Ростова

«ТехноДрайв.ру» поздравляет с Наступающим! Редакция TechnoDrive сердечно поздравляет читателей и партнёров с Наступающим 2017 годом! Желаем, чтобы услуги связи приносили только приятные сообщения, чтобы работа в Интернете доставляла радость, а электронный контент всегда был интересным и содержательным!
подробнее Поздравляем с Наступающим!
Новости Ростова

«Личный кабинет» -- самый популярный инструмент обслуживания «Ростелекома» В канун новогодних праздников абоненты компании «Ростелеком» всё чаще вспоминают про сервис «Личный кабинет». Ведь это отличная возможность управлять услугами и пополнять баланс счёта, когда традиционные офисы закрыты. Впрочем, даже в обычные дни «Личный кабинет» компании «Ростелеком» очень востребован!.. По официальной информации, в 2016 году количество активных пользователей данной услуги в ЮФО и СКФО удвоилось — с 400 000 до 800 000 клиентов. Таким образом, «Единый личный кабинет» стал приоритетным инструментом обслуживания для абонентов национального оператора.
подробнее Более 800 000 абонентов выбрали «Личный кабинет» «Ростелеком-Юг»
Госуслуги по Интернету

Портал Gosuslugi.ru станет ещё более удобным Национальный оператор «Ростелеком» и Минкомсвязь России подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в 2017 году. Стоимость работ оценена в 1,8 млрд руб. При этом документом предусматривается предоставление интеграционных сервисов для участников электронного межведомственного взаимодействия, информационное сопровождение портала госуслуг в соцсетях — и реализация новых возможностей, востребованных гражданами России.
подробнее Возможности «Электронного правительства» в 2017 году расширятся
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