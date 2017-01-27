Новости Ростова: технологии

Стремительное развитие информационных технологий и робототехники начинает радикально менять рынок труда. Самые смелые прогнозы писателей-фантастов воплощаются в реальность. В результате традиционно востребованные профессии — например, привычные бухгалтеры
и юристы
, — начинают выглядеть менее перспективными. Ведь не секрет, что большинство рутинных процедур во многих областях постепенно передадут «малому» искусственному интеллекту. В то время, как оставшиеся вакансии для людей смогут занять лишь профессионалы экстра-класса. Иначе дело обстоит с ИТ-специалистами, спрос на которых уверенно растёт. Поэтому выпускникам 2017 года есть о чём задуматься, выбирая своё призвание!.. Благо, на принятие решения остаётся ещё несколько месяцев, — а учебные заведения Ростова и области наперебой приглашают абитуриентов и их родителей на дни открытых дверей.
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