Новости Ростова: технологии

«Вирус, троян да хакер»: защита информации Африканские брачные аферисты переключились на россиянок « Нигерийские письма » и их модификации стали для современных мошенников классикой жанра. Однако, несмотря на широкую известность, данный приём продолжает работать (с некоторыми вариациями). И теперь вместо состоятельной нигерийской вдовы с унаследованными миллионами нефтедолларов появляется бравый американский солдат, готовый переехать в российскую глубинку вместе с вещами и внушительным капиталом «хоть завтра». Неизменной остаётся лишь «сравнительно небольшая комиссия» — несколько тысяч долларов, — которую нужно оплатить принимающей стороне, чтобы мечта стала реальностью. Именно так мошенники продолжают обманывать одиноких россиянок, которые «в порыве страсти» теряют не только все сбережения, но и единственное жильё. подробнее