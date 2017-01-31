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города Ростова-на-Дону
за 31 января 2017 г.

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Новости Ростова: технологии

31.01.2017
«Вирус, троян да хакер»: защита информации

Нигерийские невесты «нового поколения» обманывают российских женщин «Нигерийские письма» и их модификации стали для современных мошенников классикой жанра. Однако, несмотря на широкую известность, данный приём продолжает работать (с некоторыми вариациями). И теперь вместо состоятельной нигерийской вдовы с унаследованными миллионами нефтедолларов появляется бравый американский солдат, готовый переехать в российскую глубинку вместе с вещами и внушительным капиталом «хоть завтра». Неизменной остаётся лишь «сравнительно небольшая комиссия» — несколько тысяч долларов, — которую нужно оплатить принимающей стороне, чтобы мечта стала реальностью. Именно так мошенники продолжают обманывать одиноких россиянок, которые «в порыве страсти» теряют не только все сбережения, но и единственное жильё.
подробнее Африканские брачные аферисты переключились на россиянок
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