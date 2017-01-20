Новости Ростова: технологии

Охватив качественным и быстрым Интернетом жителей крупных городов, операторы связи проявляют всё больший интерес к малым населённым пунктам Ростовской области. И это не только «оптика»
, — которую уже давно массово и методично прокладывает «Ростелеком», — но и сотовые сети 4G. В частности, с января текущего года в России изменились правила применения абонентских терминалов LTE в диапазоне 450 МГц. Благодаря им, «большая четвёрка» сотовых компаний, — и работающие на их базе виртуальные операторы, — получили больше свободы при построении сетей LTE Advanced. Что, в свою очередь, означает более качественное и обширное покрытие 4G, охватывающее, в частности, отдалённые районы и небольшие посёлки.
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