Новости Ростова: технологии

Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным распространением SIM-карт по всей стране. На минувшей неделе крупная партия «анонимных симок» была изъята в столичном аэропорту «Домодедово
», — а её распространитель был доставлен в отделение МВД. Но основной риск по-прежнему несут не продавцы, а граждане, выбирающие SIM-карты без паспорта.
Ведь они рискуют остаться без связи в любой момент, — а при неблагоприятном стечении обстоятельств их могут задержать по подозрению в опасных преступлениях. Более того, из-за распространителей «незарегистированных» SIM-карт под подозрением могут оказаться и законопослушные граждане, предоставившие паспорт при оформлении договора с оператором.
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