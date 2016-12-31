Новости Ростова: технологии

В канун новогодних праздников абоненты компании «Ростелеком
» всё чаще вспоминают про сервис «Личный кабинет
». Ведь это отличная возможность управлять услугами и пополнять баланс счёта, когда традиционные офисы закрыты. Впрочем, даже в обычные дни «Личный кабинет» компании «Ростелеком» очень востребован!.. По официальной информации, в 2016 году количество активных пользователей данной услуги в ЮФО и СКФО удвоилось — с 400 000 до 800 000 клиентов. Таким образом, «Единый личный кабинет» стал приоритетным инструментом обслуживания для абонентов национального оператора.
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