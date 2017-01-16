Новости Ростова: технологии

Когда речь заходит о мошенничестве в сервисных центрах,
мы чаще всего представляем подмену новых запчастей на неоригинальные в процессе ремонта, махинации со стоимостью работ — или, в качестве более продвинутых «бонусных услуг», — незаконный доступ к «Мобильному банку
». Но этим дело не ограничивается!.. Некоторые преступники настолько экстравагантны, что создают «фейковые» сервис-центры для похищения неисправных устройств. Именно такой случай недавно раскрыли сотрудники донской полиции. Для чего злоумышленнику потребовались нерабочие смартфоны и планшеты, — а также чем закончилась эта история, — читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
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