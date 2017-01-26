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города Ростова-на-Дону
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Новости Ростова: технологии

26.01.2017
Сотовая связь в Ростове

«МегаФон» звонит абонентам от имени их собеседников Отмена платы за входящие вызовы, — в своё время, — породила в России так называемые «хитрые неотвеченные звонки». Их суть заключается в совершении абонентами очень короткого вызова, прекращаемого после 1-2 гудков в трубке. При этом звонящие рассчитывают на то, что получившие подобный «сигнал» респонденты перезвонят и разговор состоится уже за чужой счёт. Подобный способ «экономии» остаётся популярным у экстремально экономных людей (и даже бизнесов!) уже на протяжении 10 лет. А недавно его взял на вооружение и сотовый оператор «МегаФон». Теперь пользователи, отказавшиеся от услуги «Кто звонил+» с ежедневной абонплатой, вместо привычных SMS о пропущенных вызовах начали получать «неотвеченные» звонки от оператора. Причём в качестве номера в них любезно подставляются номера звонивших им ранее абонентов. Выглядит это как тот самый «хитрый неотвеченный звонок», и бурной радости не вызывает.
подробнее Сотовые операторы научились имитировать исходящие вызовы
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