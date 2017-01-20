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города Ростова-на-Дону
за 20 января 2017 г.

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Новости Ростова: технологии

20.01.2017
4G в Ростове

LTE-450 в Ростовской области будет расширяться Охватив качественным и быстрым Интернетом жителей крупных городов, операторы связи проявляют всё больший интерес к малым населённым пунктам Ростовской области. И это не только «оптика», — которую уже давно массово и методично прокладывает «Ростелеком», — но и сотовые сети 4G. В частности, с января текущего года в России изменились правила применения абонентских терминалов LTE в диапазоне 450 МГц. Благодаря им, «большая четвёрка» сотовых компаний, — и работающие на их базе виртуальные операторы, — получили больше свободы при построении сетей LTE Advanced. Что, в свою очередь, означает более качественное и обширное покрытие 4G, охватывающее, в частности, отдалённые районы и небольшие посёлки.
подробнее «Новый LTE» появится в посёлках Ростовской области
Новости Ростова

«Ростелеком» снова поддержит экспертную инициативу «АГТ-Юг» На этой неделе компания «Ростелеком» и дирекция премии «Серебряный Лучник — Юг» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, национальный оператор в четвёртый раз подряд выступит телекоммуникационным партнёром престижного состязания экспертов по пиару. В рамках партнёрства «Ростелеком» предоставит организаторам и участникам «Серебряного Лучника» бесплатный и быстрый Wi-Fi-доступ в Интернет — а также наградит ценными призами победителей конкурса.
подробнее «Ростелеком» поддержит главную PR-премию юга России
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