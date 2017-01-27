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города Ростова-на-Дону
за 27 января 2017 г.

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Новости Ростова: технологии

27.01.2017
Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ

ВУЗы Ростова приглашают на Дни открытых дверей будущих программистов и робототехников Стремительное развитие информационных технологий и робототехники начинает радикально менять рынок труда. Самые смелые прогнозы писателей-фантастов воплощаются в реальность. В результате традиционно востребованные профессии — например, привычные бухгалтеры и юристы, — начинают выглядеть менее перспективными. Ведь не секрет, что большинство рутинных процедур во многих областях постепенно передадут «малому» искусственному интеллекту. В то время, как оставшиеся вакансии для людей смогут занять лишь профессионалы экстра-класса. Иначе дело обстоит с ИТ-специалистами, спрос на которых уверенно растёт. Поэтому выпускникам 2017 года есть о чём задуматься, выбирая своё призвание!.. Благо, на принятие решения остаётся ещё несколько месяцев, — а учебные заведения Ростова и области наперебой приглашают абитуриентов и их родителей на дни открытых дверей.
подробнее Вузы Ростова-на-Дону приглашают на Дни открытых дверей
Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное телевидение» Ростелекома станет ещё лучше Компания «Ростелеком» предупредила зрителей «Интерактивного ТВ» и владельцев OTT-приставок о грядущих изменениях в популярных пакетах каналов. По официальной информации, они затронут пакеты «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО», — а также аналогичные пакеты с приставкой «2.0» для пользователей «Интерактивного ТВ 2.0». Подробнее о ротациях и ребрендинге, ожидаемых уже 1 февраля (в среду), читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
подробнее Da Vinci Learning и телеканал «Синема» — для абонентов «Ростелекома»
Конкурс ИТК-журналистов!

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