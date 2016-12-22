Как правильно подключить кассовый аппарат к Интернету?
Как известно, торговые и сервисные предприятия России активно готовятся к внедрению онлайн-касс, которое начнётся уже в 2017 году. Напомним, что с февраля налоговые органы прекратят регистрацию ККМ, не передающих данные об операциях в Интернет. А с июля большинство организаций и индивидуальных предпринимателей должны будут использовать именно онлайн-кассы. Благодаря этому, контролирующие органы смогут уменьшить количество проверок, а сами компании — эффективно противодействовать злоупотреблениям на местах. Однако, несмотря на очевидность требований, у юрлиц остаётся ряд вопросов — в том числе касающихся модернизации уже имеющихся ККМ, включая автономные модели. В связи с этим специалисты ФНС России недавно дали дополнительные пояснения.
По информации, озвученной начальником Управления оперативного контроля ФНС России Андреем Будариным, в 2017 году кассовые аппараты должны соответствовать новым требованиям, — распространяющимся, в том числе, на автономные устройства. К счастью, для 90% контрольно-кассовых машин (ККМ) это означает не замену, а лишь модернизацию. Иными словами, существующие устройства лишь доработают для передачи информации о транзакциях в режиме онлайн.
Андрей Бударин отметил, что первые комплекты для подобной модернизации уже появились на рынке — и компании, занимающиеся установкой и обслуживанием ККМ, могут произвести такой «апгрейд» прямо сейчас.
Оставшиеся 10% кассовых аппаратов, не подлежащих модернизации, должны быть сняты с учёта и заменены. При этом снятие с учёта устаревших ККМ будет максимально упрощено, несмотря на то, что Федеральный закон №290-ФЗ не предусматривает такой возможности. Для этого ФНС России уже проводит ряд организационных мероприятий.
Тем временем подробные инструкции по переходу на онлайн-кассы, — и комментарии экспертов, — можно найти на многих информационно-технологических сайтах в Интернете.
Напомним, что необходимость формирования кассовых чеков в электронном виде внесена в Федеральный закон №290-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчетов с использованием платёжных карт» приказом Президента России от 3 июля 2016 года.
Таким образом, у организаций было достаточно времени, чтобы подготовиться к переходу на онлайн-технологии — и выбрать надёжных интернет-провайдеров, обеспечивающих непрерывную и качественную передачу онлайн-чеков контролирующим органам.
13 декабря в Южном IT-парке Ростова-на-Дону «Ростелеком» провёл бизнес-семинар «Мир цифровой реальности». Участниками мероприятия стали представители органов власти и ведущих компаний региона. В ходе семинара они познакомились с новыми услугами — мобильной связью с бесплатными звонками на все номера «Ростелекома», видеонаблюдением и облачными сервисами.
Современные телекоммуникационные услуги открывают множество возможностей для бизнеса. Например, виртуальная АТС «Ростелекома» в сервисе «Новая телефония» позволяет взаимодействовать с клиентами и партнёрами в любом месте, где есть Интернет. Однако любой даже самой надёжной системе требуется периодическая профилактика. И поэтому компания «Ростелеком» предупреждает всех пользователей «Новой телефонии» о проведении плановых работ в ночь с 22 на 23 ноября. По официальной информации, во время профилактики возможны кратковременные прерывания сервиса с 23:00 до 5 часов утра. Однако заблаговременное оповещение клиентов, и проведение работ в период низких нагрузок, призваны минимизировать возможные неудобства.
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