Как правильно подключить кассовый аппарат к Интернету?

Как известно, торговые и сервисные предприятия России активно готовятся к внедрению онлайн-касс, которое начнётся уже в 2017 году. Напомним, что с февраля налоговые органы прекратят регистрацию ККМ, не передающих данные об операциях в Интернет. А с июля большинство организаций и индивидуальных предпринимателей должны будут использовать именно онлайн-кассы. Благодаря этому, контролирующие органы смогут уменьшить количество проверок, а сами компании — эффективно противодействовать злоупотреблениям на местах. Однако, несмотря на очевидность требований, у юрлиц остаётся ряд вопросов — в том числе касающихся модернизации уже имеющихся ККМ, включая автономные модели. В связи с этим специалисты ФНС России недавно дали дополнительные пояснения.

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По информации, озвученной начальником Управления оперативного контроля ФНС России Андреем Будариным, в 2017 году кассовые аппараты должны соответствовать новым требованиям, — распространяющимся, в том числе, на автономные устройства. К счастью, для 90% контрольно-кассовых машин (ККМ) это означает не замену, а лишь модернизацию. Иными словами, существующие устройства лишь доработают для передачи информации о транзакциях в режиме онлайн.



Андрей Бударин отметил, что первые комплекты для подобной модернизации уже появились на рынке — и компании, занимающиеся установкой и обслуживанием ККМ, могут произвести такой «апгрейд» прямо сейчас.



Оставшиеся 10% кассовых аппаратов, не подлежащих модернизации, должны быть сняты с учёта и заменены. При этом снятие с учёта устаревших ККМ будет максимально упрощено, несмотря на то, что Федеральный закон №290-ФЗ не предусматривает такой возможности. Для этого ФНС России уже проводит ряд организационных мероприятий.



Тем временем подробные инструкции по переходу на онлайн-кассы, — и комментарии экспертов, — можно найти на многих информационно-технологических сайтах в Интернете.



Напомним, что необходимость формирования кассовых чеков в электронном виде внесена в Федеральный закон №290-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчетов с использованием платёжных карт» приказом Президента России от 3 июля 2016 года.



Таким образом, у организаций было достаточно времени, чтобы подготовиться к переходу на онлайн-технологии — и выбрать надёжных интернет-провайдеров, обеспечивающих непрерывную и качественную передачу онлайн-чеков контролирующим органам.