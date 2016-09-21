Утратив смартфон, можно оказаться без денег перед праздниками

Утверждение о том, что грабителей привлекает только дорогая мобильная электроника, теряет свою актуальность. Ведь порой самый простой украденный смартфон может открыть доступ к банковскому счёту владельца, — и обогатить преступника. Причём найти самому, — через облачный сервис, — сверхбюджетную «звонилку» ощутимо сложнее, чем умный телефон с функциями дистанционной блокировки и GPS-трекинга. Однако, благодаря ростовской полиции, такие сложные дела порой раскрываются «по горячим следам».

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У таксистов сложная работа, ведь они не знают, кем окажется их очередной пассажир. И даже многолетний опыт порой даёт сбой, особенно, в тёмное время суток! Таким образом, вместо добропорядочного пассажира, в соседнем кресле оказывается социопат или грабитель.



Подобный случай произошёл на этой неделе в Ростове, — в результате чего водитель такси лишился не только мобильного телефона, но и денег на банковской карте.



По данным МВД Ростовской области, злоумышленник во время поездки постоянно отвлекал водителя разговорами, — и в итоге похитил у него мобильный телефон. При этом конечной целью преступника была отнюдь не кража недорогого смартфона!.. С помощью SMS-команд «Мобильного банка» он узнал баланс счёта потерпевшего — и перевёл с его пластиковой карты на свою 20 000 рублей.



Однако, благодаря своевременному обращению пострадавшего в полицию, — и профессионализму оперативников, — преступник вскоре был задержан. И теперь ему грозит до 5лет лишения свободы, в соответствии со статьёй 158 УК РФ «Кража».



Нам лишь остаётся напомнить, что в канун праздников необходимо особенно внимательно следить за своими гаджетами. И при возможности обеспечить их максимальную защиту — например, активировав скрытый код блокировки, доступный даже на самых простых моделях. Ведь, как оказалось, для «продвинутых» грабителей важен не сам смартфон, а банковский аккаунт владельца.