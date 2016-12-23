Сайт «Ростелекома» стал одним из лучших в Рунете

Корпоративный интернет-ресурс компании «Ростелеком» на этой неделе получил престижную премию «Золотой сайт 2016». Опытное жюри признало портал национального оператора лучшим в категории «Сайт телекоммуникационной компании». Помимо этого, наград были удостоены два партнёрских проекта «Ростелекома» и футбольного клуба.

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Напомним, что конкурс «Золотой сайт» является старейшим рейтингом интернет-проектов в Рунете. С 1997 года независимое жюри конкурса вручает статуэтки «Золотого Кибермастера» наиболее достойным онлайн-проектам. В 2014 году данный конкурс был перезапущен с участием Михаила Вахтерова — основателя и идеолога состязания, — а также «Российской ассоциации электронных коммуникаций» и группы проектов Ruward. И теперь, в 2016 году, конкурс вновь проходит с широким списком номинаций и составом жюри.



По оценкам экспертов, интернет-проекты «Ростелекома» оказались лучшими сразу в нескольких номинациях конкурса. Прежде всего, стоит отметить корпоративный сайт национального оператора, завоевавший «золото» в номинации «Сайт телекоммуникационной компании (B2B)».



А также digital-часть спонсорского контракта с футбольным клубом «Зенит» под брендом PONclub, возглавившую рейтинг «Сайт спортивной организации, клуба, проекта, мероприятия».



Таким образом, инновационные интернет-сайты «Ростелекома» получили достойную оценку экспертов, а национальный оператор — стимул для дальнейшего самосовершенствования.



Напомним, что «Ростелеком» активно развивает каналы взаимодействия с абонентами через Интернет. В частности, для корпоративных пользователей доступен онлайн-заказ сервисов с бесплатным тестовым периодом, а физические лица могут управлять услугами через «Личный кабинет».



Отдельного внимания заслуживает и облачная платформа O7.com, на базе которой «Ростелеком» предлагает широкий спектр возможностей для коммерческих предприятий и государственных организаций.