Сайт «Ростелекома» стал одним из лучших в Рунете

Корпоративный интернет-ресурс компании «Ростелеком» на этой неделе получил престижную премию «Золотой сайт 2016». Опытное жюри признало портал национального оператора лучшим в категории «Сайт телекоммуникационной компании». Помимо этого, наград были удостоены два партнёрских проекта «Ростелекома» и футбольного клуба.
Напомним, что конкурс «Золотой сайт» является старейшим рейтингом интернет-проектов в Рунете. С 1997 года независимое жюри конкурса вручает статуэтки «Золотого Кибермастера» наиболее достойным онлайн-проектам. В 2014 году данный конкурс был перезапущен с участием Михаила Вахтерова — основателя и идеолога состязания, — а также «Российской ассоциации электронных коммуникаций» и группы проектов Ruward. И теперь, в 2016 году, конкурс вновь проходит с широким списком номинаций и составом жюри.
По оценкам экспертов, интернет-проекты «Ростелекома» оказались лучшими сразу в нескольких номинациях конкурса. Прежде всего, стоит отметить корпоративный сайт национального оператора, завоевавший «золото» в номинации «Сайт телекоммуникационной компании (B2B)».
А также digital-часть спонсорского контракта с футбольным клубом «Зенит» под брендом PONclub, возглавившую рейтинг «Сайт спортивной организации, клуба, проекта, мероприятия».
Таким образом, инновационные интернет-сайты «Ростелекома» получили достойную оценку экспертов, а национальный оператор — стимул для дальнейшего самосовершенствования.
Напомним, что «Ростелеком» активно развивает каналы взаимодействия с абонентами через Интернет. В частности, для корпоративных пользователей доступен онлайн-заказ сервисов с бесплатным тестовым периодом, а физические лица могут управлять услугами через «Личный кабинет».
Отдельного внимания заслуживает и облачная платформа O7.com, на базе которой «Ростелеком» предлагает широкий спектр возможностей для коммерческих предприятий и государственных организаций.
Поисковая система «Спутник», разрабатывающая продвинутые услуги «под крылом» «Ростелекома», представила beta-версию собственного сервиса веб-статистики. Воспользоваться им можно совершенно бесплатно! Для этого достаточно установить счётчик на сайт, пройти простую регистрацию — и подтвердить свои права на домен. После этого в распоряжении администратора сайта окажется подробная статистика о посетителях своего ресурса, источниках переходов, поисковых запросах пользователей и другая полезная информация. А если у отслеживаемого интернет-ресурса имеется несколько администраторов, «Спутник/Аналитика» позволит настроить отдельные права доступа для каждого из них. Подробнее о новом сервисе «Спутника» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Международный оператор Orange Business Services сообщил о подписании стратегического контракта с компанией IXcellerate — оператором ведущего российского data-центра. Согласно документу, Orange разместит более 300 серверных стоек в центре обработки данных IXcellerate Moscow One. На их базе будут созданы операторский узел связи, зоны размещения технологического оборудования и серверов клиентов. Срок контракта составляет 10 лет с возможностью последующей пролонгации, — а масштабы проекта делают его одним из самых крупных на российском рынке ЦОД за последние годы.
Национальный оператор продолжает уверенный курс на развитие «облачных» услуг и расширение центров обработки данных. Так, вчера «Ростелеком» объявил о создании единого центра компетенций под названием ООО «РТК-ЦОД». Напомним, что «Ростелеком» уверенно занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих услуг дата-центров (с объемом 3900 стоек), и активно развивает сервисы Национальной облачной платформы, включая широкую линейку приложений для государственных и частных клиентов. Единый центр компетенций, несомненно, ещё более усилит позиции «Ростелекома» в данном стратегически важном сегменте бизнеса.
Любой позитив, как известно, нуждается в поддержке! Про это даже старинная поговорка есть: «Добрая слава лежит, а худая бежит». Другими словами, все добрые, полезные начинания нужно всячески холить и лелеять. Особенно, если это касается инициатив для детей и юношества!
Многие при выборе товаров в Интернете ориентируются на самую низкую цену, специальные предложения и скидки. Это вполне объяснимо — ведь нет смысла переплачивать за одно и то же, особенно в условиях кризиса!.. Впрочем, как показывает практика, всецело доверять информации на сайтах, — мягко говоря, — не следует. Тем более, если ваша цель — покупка цифровой техники. Некоторые товары с одинаковыми картинками и разными ценниками в реальной жизни могут сильно отличаться. Причём выяснится это лишь при открытии коробки с уже оплаченным заказом... Где, например, вместо оригинального iPhone может оказаться «китайская версия» на платформе Android. Либо вам пришлют восстановленный айфон вместо нового гаджета...