Спутниковое «Интерактивное телевидение» с новогодними скидками

До праздничного боя курантов остаётся совсем немного времени, — и это весомый повод задуматься о новогодних подарках!.. Но чем лучше всего порадовать своих домочадцев? Ведь сюрприз должен быть ярким, неожиданным и практичным. Ответ на этот вопрос предлагает ростовская компания «Элтек», в ассортименте которой появился новый продукт оператора «НТВ Плюс». Речь идёт о комплекте «Интерактивное ТВ», позволяющем управлять спутниковым эфиром и заказывать фильмы в онлайн-кинотеатре. Приобрести его по выгодной цене, — и с профессиональной установкой, — вы можете в рамках специальных новогодних скидок, действующих в компании «Элтек». Не упустите выгодную возможность!

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В преддверие Нового года ассортимент компании «Элтек» пополнился комплектами «Интерактивного ТВ» от оператора «НТВ Плюс». Их основной частью стала гибридная приставка, позволяющая не только смотреть спутниковое ТВ, но и управлять просмотром: ставить на паузу, «перематывать» прямой эфир и заказывать фильмы онлайн. Причём для этого пользователю не требуется приобретать дорогой и вместительный flash-накопитель — все интерактивные функции доступны напрямую с серверов «НТВ Плюс» (хотя подключить «флешку», при желании, в новом ресивере тоже возможно).



«В зависимости от режима просмотра приставка "Интерактивного ТВ" может работать со спутником и сервером "НТВ Плюс", — отмечает генеральный директор компании "Элтек" Анатолий Симонов. — Когда вы смотрите прямой эфир, видеопоток поступает напрямую со спутника, что позволяет смотреть каналы в отличном цифровом качестве, включая HD. А при использовании функции time shift, воспроизведении передач из архива и заказе фильмов онлайн, сигнал поступает через Интернет. Для этого в ресивере используется высокоскоростной порт Ethernet».



Гибридная приставка «НТВ Плюс» совместима с любыми интернет-провайдерами. Единственным необходимым условием для использования её функций является наличие карты условного доступа оператора с подпиской на услугу «Интерактивное ТВ».



При этом эксперты компании «Элтек» отмечают высокое качество цифрового изображения в спутниковом и интерактивном режимах, — которое не оставит равнодушным владельцев HD-телевизоров.



Ещё одним плюсом являются специальные новогодние цены на спутниковое оборудование и его установку, действующие в компании «Элтек». Несмотря на «высокий сезон», известный ростовский инсталлятор предлагает профессиональную установку и настройку оборудования на очень выгодных условиях. А это значит, что вы получите качественное телевидение «под ключ», которым сможете наслаждаться не только во время новогодних каникул, но и на протяжении многих лет!



Также в канун праздников в компании «Элтек» действуют новогодние скидки на спутниковый Интернет, узнать о которых вы можете по телефону (863) 282-62-60, либо посетив офис известного инсталлятора в Ростове-на-Дону на ул. Красноармейской, 178.



Генеральный директор ООО «Элтек» Анатолий Симонов: «От всей души поздравляю читателей TechnoDrive с наступающим Новым годом! Пусть этот праздник принесёт в ваши семьи счастье, здоровье, достаток и только положительные эмоции. А наша компания сделает всё возможное, чтобы обеспечить вас качественным телевидением и быстрым Интернетом везде, где это требуется. С праздником!»