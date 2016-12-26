Спутниковое «Интерактивное телевидение» с новогодними скидками
До праздничного боя курантов остаётся совсем немного времени, — и это весомый повод задуматься о новогодних подарках!.. Но чем лучше всего порадовать своих домочадцев? Ведь сюрприз должен быть ярким, неожиданным и практичным. Ответ на этот вопрос предлагает ростовская компания «Элтек», в ассортименте которой появился новый продукт оператора «НТВ Плюс». Речь идёт о комплекте «Интерактивное ТВ», позволяющем управлять спутниковым эфиром и заказывать фильмы в онлайн-кинотеатре. Приобрести его по выгодной цене, — и с профессиональной установкой, — вы можете в рамках специальных новогодних скидок, действующих в компании «Элтек». Не упустите выгодную возможность!
В преддверие Нового года ассортимент компании «Элтек» пополнился комплектами «Интерактивного ТВ» от оператора «НТВ Плюс». Их основной частью стала гибридная приставка, позволяющая не только смотреть спутниковое ТВ, но и управлять просмотром: ставить на паузу, «перематывать» прямой эфир и заказывать фильмы онлайн. Причём для этого пользователю не требуется приобретать дорогой и вместительный flash-накопитель — все интерактивные функции доступны напрямую с серверов «НТВ Плюс» (хотя подключить «флешку», при желании, в новом ресивере тоже возможно).
«В зависимости от режима просмотра приставка "Интерактивного ТВ" может работать со спутником и сервером "НТВ Плюс", — отмечает генеральный директор компании "Элтек" Анатолий Симонов. — Когда вы смотрите прямой эфир, видеопоток поступает напрямую со спутника, что позволяет смотреть каналы в отличном цифровом качестве, включая HD. А при использовании функции time shift, воспроизведении передач из архива и заказе фильмов онлайн, сигнал поступает через Интернет. Для этого в ресивере используется высокоскоростной порт Ethernet».
Гибридная приставка «НТВ Плюс» совместима с любыми интернет-провайдерами. Единственным необходимым условием для использования её функций является наличие карты условного доступа оператора с подпиской на услугу «Интерактивное ТВ».
При этом эксперты компании «Элтек» отмечают высокое качество цифрового изображения в спутниковом и интерактивном режимах, — которое не оставит равнодушным владельцев HD-телевизоров.
Ещё одним плюсом являются специальные новогодние цены на спутниковое оборудование и его установку, действующие в компании «Элтек». Несмотря на «высокий сезон», известный ростовский инсталлятор предлагает профессиональную установку и настройку оборудования на очень выгодных условиях. А это значит, что вы получите качественное телевидение «под ключ», которым сможете наслаждаться не только во время новогодних каникул, но и на протяжении многих лет!
Также в канун праздников в компании «Элтек» действуют новогодние скидки на спутниковый Интернет, узнать о которых вы можете по телефону (863) 282-62-60, либо посетив офис известного инсталлятора в Ростове-на-Дону на ул. Красноармейской, 178.
Генеральный директор ООО «Элтек» Анатолий Симонов: «От всей души поздравляю читателей TechnoDrive с наступающим Новым годом! Пусть этот праздник принесёт в ваши семьи счастье, здоровье, достаток и только положительные эмоции. А наша компания сделает всё возможное, чтобы обеспечить вас качественным телевидением и быстрым Интернетом везде, где это требуется. С праздником!»
Компания «Ростелеком» первой среди российских операторов цифрового телевидения начала трансляцию детского канала Cartoon Network в формате HD. Теперь юные зрители могут смотреть десятки анимационных сериалов, заслуживших мировое признание. В их числе мультфильм «Время приключений», — обладатель четырёх премий «Эмми», — а также популярные телепроекты «Суперкрошки», «Бен 10», «Удивительный мир Гамбола» и многие другие. При этом смотреть Cartoon Network HD могут как абоненты «Ростелекома», подключившие «Интерактивное телевидение», так и клиенты других провайдеров, использующие OTT-приставку национального оператора.
В разгар новогодних праздников телевизор играет особую роль в каждой российской семье. Ведь именно он боем курантов знаменует смену лет, развлекает гостей «Голубым огоньком» — и предлагает множество интересных передач на длинных новогодних каникулах. И это ещё не всё, ведь на дворе XXI век! Благодаря современным технологиям, спутниковое ТВ предлагает множество фильмов для просмотра в удобное время. Их можно включать, ставить на паузу и вновь смотреть, когда захочется! Причём, если вы подключили «Триколор ТВ» в компании «Элтек» до 15 января, такая возможность в течение года предоставляется бесплатно!..
В преддверие новогодних праздников поиск подарков становится всё более актуальным. Однако выбрать качественный и оригинальный товар порой бывает непросто. Одним из способов сделать это являются телемагазины, — в эфире которых можно оценить функциональные возможности товаров и заказать устройства, не продающиеся в обычных гипермаркетах. Одним из таких телепроектов является канал «БУМ-ТВ» недавно появившийся в эфире «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком».
Все мы немного становимся детьми, когда видим выступления талантливых фокусников. Ведь настоящие профессионалы могут даже отъявленных скептиков заставить поверить в чудеса!.. Или, как минимум, признать свой виртуозный талант. Конечно, для этого современный маг должен владеть не только психологическими приёмами, но также отлично разбираться в науке и современных технологиях. Лишь тогда фокус останется неразгаданным и будет вновь и вновь оставлять приятное послевкусие у зрителей... Именно такие фокусы, — а также громкие мистификации, нашумевшие аферы и фильмы о манипуляции восприятием, — предлагает зрителям канал TRiCK, дебютировавший на «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком».
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