Электричество отключат, но совсем ненадолго

Новогодняя ночь — это не только радостные моменты, общение с близкими и отличное настроение!.. Для коммунальных служб это своеобразный стресс-тест, требующий особой подготовки. В первые часы нового года значительные перегрузки испытывают не только линии связи проводных и сотовых операторов, но также и электросети. Поэтому к «часу НГ» специалисты начинают готовиться заранее. И пока связисты увеличивают пропускную способность каналов, энергетики проводят профилактические работы, — чтобы повышенная нагрузка не стала причиной аварийных отключений. Однако, для этого в преддверие Нового года некоторым абонентам предстоит временно остаться без электричества. О том, где именно произойдёт отключение света в Ростове, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По данным Администрации Ростова, отключения электричества в донской столице планируются 27 и 28 декабря. При этом они затронут и центр города, традиционно потребляющий значительные мощности.
Так, например, во вторник без электричества окажутся дома на ул. Большая Садовая, 80; Серафимовича 87-107, 86-98; пер. Газетном 33-35; — а также улицах Социалистической 80-88, 92-108; Шаумяна, 102; Московской 75-79, 70-84 и проспекте Ворошиловском, 37, 41, 41/112. Отключения здесь планируются в период с 9:30 до 16:00, — то есть до захода солнца.
Продолжатся работы на электросетях и в среду, 28 декабря. В этот день на тот же период, — с 9:30 до 16 часов, — будут обесточены дома по адресам: ул. Серафимовича 29; пер. Островского 23-33; ул. Московская 12-48, 43/13, 70-82, 71-79; ул. Темерницкая 25-37, 24-36; ул. Серафимовича 72; ул. Темерницкая 69-83, 60-68 и пр. Семашко 30-33.
На время профилактических работ эксперты рекомендуют жителям указанных домов не пользоваться лифтами, заранее отключить электрические приборы от сети — и, при необходимости, заблаговременно зарядить свои гаджеты.
Также в это время лучше не менять прошивки у роутеров и медиаплееров, записывать большие файлы на флешки, проводить длительные тесты жёстких дисков и т.п. Ведь на длительные операции с электронной техникой бесперебойника может не хватить!..
С другой стороны, плановые отключения света в Ростове обычно занимают меньше времени, чем это заявлено в официальных сводках. Однако, отключение электроэнергии иногда затрагивает и здания, не присутствующие в списках, но расположенные поблизости!
Впрочем, в упомянутых новостях есть и положительная сторона — ведь профилактические работы повышают надёжность функционирования электросетей. А значит, по указанным адресам в новогоднюю ночь будет минимум проблем со светом, несмотря на большой рост потребления электричества в самый радостный зимний праздник россиян.
В холодное время года прогулки по городу доставляют всё меньше радости. Ведь пешеходам приходится испытывать не только дискомфорт от низкой температуры и ветра, но также внимательно следить за обстановкой под ногами. В результате внимание переключается на климатические условия и люди теряют бдительность, — чем с удовольствием пользуются преступники. Например, с лёгкостью похищая гаджеты из рюкзаков и внешних карманов одежды. Однако, даже если смартфон оказался незамеченным злоумышленниками, в холодном климате его ждут другие неприятности.
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