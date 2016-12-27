«Ростелеком» предлагает лучшие фильмы к новогоднему застолью
«В наше время главное украшение новогоднего стола — телевизор!..» Это утверждение почтальона Печкина остаётся актуальным даже спустя 32 года после выхода легендарного мультфильма «Зима в Простоквашино». Однако, за это время зрительские предпочтения существенно расширились — и, помимо легендарной классики, которую мы каждый год с удовольствием пересматриваем, многим хотелось бы увидеть и яркие киноновинки. Тем более, что для этого зрителям «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» даже не придётся вставать с удобного дивана! Две эксклюзивные коллекции — «Лучшие мультики 2016» и «Кино-оливье» позволят насладиться хитами уходящего года в цифровом формате, а также создадут неповторимую атмосферу праздника.
Итак, специально к Новому году и предстоящим каникулам в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились две праздничные коллекции. Первая из них — «Лучшие мультики 2016», — объединила самые рейтинговые анимационные ленты уходящего года. В их числе абсолютный лидер по кассовым сборам в российском прокате «Зверополис», долгожданный отечественный проект «Иван Царевич и Серый Волк 3», — а также мультфильмы «Тайная жизнь домашних животных», «Angry Birds в кино», «Аисты», «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», «Ледниковый период: Столкновение неизбежно», «Кунг-фу Панда 3», «В поисках Дори» и «Тролли».
Кстати, помимо просмотра замечательных мультфильмов, маленькие и взрослые зрители «Интерактивного ТВ» могут принять участие в специальном новогоднем конкурсе. Для этого до 9 января нужно написать о любимом герое мультфильма из коллекции «Лучшие мультики 2016» и отправить рассказа на электронный адрес promotv@rt.ru. Авторам 20 лучших работ будут вручены мягкие подарки — любимый персонаж в виде куклы.
Ещё один отличный подарок «Ростелекома» зрителям «Интерактивного телевидения» — коллекция «Кино-оливье». В неё вошли кинофильмы разных жанров и лет. Как в хорошем рецепте в этой коллекции мирно соседствуют все ингредиенты — отечественные и зарубежные картины, проверенная годами классика и премьеры 2016 года, комедии, боевики и триллеры. Киноверсия любимого новогоднего салата представлена в меню «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома».
В составе «ингредиентов» цифрового телевидения представлены фильмы «Форрест Гамп», «Один дома», «Хоббит: Нежданное путешествие», «Экипаж», «Чудо на Гудзоне», «Варкрафт», «И грянул шторм», «Чужие», «Хардкор», «Отряд самоубийц», «Джейсон Борн», «Механик: Воскрешение», — а также «Живая сталь», «Любовь и голуби», «Девчата», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Жених», «Звонок», «Пила», «Не дыши», «Крепкий орешек», «Полный расколбас», «Здравствуй, папа, Новый год» и «Очень плохие мамочки».
Чтобы увидеть их все в отличном качестве, — и в любое удобное время, — достаточно выбрать соответствующую коллекцию в меню телевизионной приставки «Ростелекома».
До праздничного боя курантов остаётся совсем немного времени, — и это весомый повод задуматься о новогодних подарках!.. Но чем лучше всего порадовать своих домочадцев? Ведь сюрприз должен быть ярким, неожиданным и практичным. Ответ на этот вопрос предлагает ростовская компания «Элтек», в ассортименте которой появился новый продукт оператора «НТВ Плюс». Речь идёт о комплекте «Интерактивное ТВ», позволяющем управлять спутниковым эфиром и заказывать фильмы в онлайн-кинотеатре. Приобрести его по выгодной цене, — и с профессиональной установкой, — вы можете в рамках специальных новогодних скидок, действующих в компании «Элтек». Не упустите выгодную возможность!
Компания «Ростелеком» первой среди российских операторов цифрового телевидения начала трансляцию детского канала Cartoon Network в формате HD. Теперь юные зрители могут смотреть десятки анимационных сериалов, заслуживших мировое признание. В их числе мультфильм «Время приключений», — обладатель четырёх премий «Эмми», — а также популярные телепроекты «Суперкрошки», «Бен 10», «Удивительный мир Гамбола» и многие другие. При этом смотреть Cartoon Network HD могут как абоненты «Ростелекома», подключившие «Интерактивное телевидение», так и клиенты других провайдеров, использующие OTT-приставку национального оператора.
В разгар новогодних праздников телевизор играет особую роль в каждой российской семье. Ведь именно он боем курантов знаменует смену лет, развлекает гостей «Голубым огоньком» — и предлагает множество интересных передач на длинных новогодних каникулах. И это ещё не всё, ведь на дворе XXI век! Благодаря современным технологиям, спутниковое ТВ предлагает множество фильмов для просмотра в удобное время. Их можно включать, ставить на паузу и вновь смотреть, когда захочется! Причём, если вы подключили «Триколор ТВ» в компании «Элтек» до 15 января, такая возможность в течение года предоставляется бесплатно!..
В преддверие новогодних праздников поиск подарков становится всё более актуальным. Однако выбрать качественный и оригинальный товар порой бывает непросто. Одним из способов сделать это являются телемагазины, — в эфире которых можно оценить функциональные возможности товаров и заказать устройства, не продающиеся в обычных гипермаркетах. Одним из таких телепроектов является канал «БУМ-ТВ» недавно появившийся в эфире «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком».
Все мы немного становимся детьми, когда видим выступления талантливых фокусников. Ведь настоящие профессионалы могут даже отъявленных скептиков заставить поверить в чудеса!.. Или, как минимум, признать свой виртуозный талант. Конечно, для этого современный маг должен владеть не только психологическими приёмами, но также отлично разбираться в науке и современных технологиях. Лишь тогда фокус останется неразгаданным и будет вновь и вновь оставлять приятное послевкусие у зрителей... Именно такие фокусы, — а также громкие мистификации, нашумевшие аферы и фильмы о манипуляции восприятием, — предлагает зрителям канал TRiCK, дебютировавший на «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком».