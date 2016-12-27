«Ростелеком» предлагает лучшие фильмы к новогоднему застолью

«В наше время главное украшение новогоднего стола — телевизор!..» Это утверждение почтальона Печкина остаётся актуальным даже спустя 32 года после выхода легендарного мультфильма «Зима в Простоквашино». Однако, за это время зрительские предпочтения существенно расширились — и, помимо легендарной классики, которую мы каждый год с удовольствием пересматриваем, многим хотелось бы увидеть и яркие киноновинки. Тем более, что для этого зрителям «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» даже не придётся вставать с удобного дивана! Две эксклюзивные коллекции — «Лучшие мультики 2016» и «Кино-оливье» позволят насладиться хитами уходящего года в цифровом формате, а также создадут неповторимую атмосферу праздника.

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Итак, специально к Новому году и предстоящим каникулам в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились две праздничные коллекции. Первая из них — «Лучшие мультики 2016», — объединила самые рейтинговые анимационные ленты уходящего года. В их числе абсолютный лидер по кассовым сборам в российском прокате «Зверополис», долгожданный отечественный проект «Иван Царевич и Серый Волк 3», — а также мультфильмы «Тайная жизнь домашних животных», «Angry Birds в кино», «Аисты», «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», «Ледниковый период: Столкновение неизбежно», «Кунг-фу Панда 3», «В поисках Дори» и «Тролли».



Кстати, помимо просмотра замечательных мультфильмов, маленькие и взрослые зрители «Интерактивного ТВ» могут принять участие в специальном новогоднем конкурсе. Для этого до 9 января нужно написать о любимом герое мультфильма из коллекции «Лучшие мультики 2016» и отправить рассказа на электронный адрес promotv@rt.ru. Авторам 20 лучших работ будут вручены мягкие подарки — любимый персонаж в виде куклы.



Ещё один отличный подарок «Ростелекома» зрителям «Интерактивного телевидения» — коллекция «Кино-оливье». В неё вошли кинофильмы разных жанров и лет. Как в хорошем рецепте в этой коллекции мирно соседствуют все ингредиенты — отечественные и зарубежные картины, проверенная годами классика и премьеры 2016 года, комедии, боевики и триллеры. Киноверсия любимого новогоднего салата представлена в меню «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома».



В составе «ингредиентов» цифрового телевидения представлены фильмы «Форрест Гамп», «Один дома», «Хоббит: Нежданное путешествие», «Экипаж», «Чудо на Гудзоне», «Варкрафт», «И грянул шторм», «Чужие», «Хардкор», «Отряд самоубийц», «Джейсон Борн», «Механик: Воскрешение», — а также «Живая сталь», «Любовь и голуби», «Девчата», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Жених», «Звонок», «Пила», «Не дыши», «Крепкий орешек», «Полный расколбас», «Здравствуй, папа, Новый год» и «Очень плохие мамочки».



Чтобы увидеть их все в отличном качестве, — и в любое удобное время, — достаточно выбрать соответствующую коллекцию в меню телевизионной приставки «Ростелекома».



«Интерактивное телевидение» желает вам приятных цифровых праздников!