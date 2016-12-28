В Ростовской области нарушители ПДД получат SMS-штрафы
С 9 января в Ростовской области «Почта России» начнёт рассылку штрафов за нарушение ПДД в электронном виде. Таким образом, наш регион станет третьим, — после Москвы и Московской области, — где постановления ГИБДД будут доставляться автомобилистам, в том числе, по e-mail и SMS. Для этого пользователям достаточно быть зарегистрированными на портале госуслуг. А тем, у кого пока нет такого аккаунта, штрафы будут по-прежнему доставляться в бумажном виде. Тем временем эксперты TechnoDrive призывают водителей быть осторожными — и тщательно проверять SMS-штрафы перед оплатой.
«Штрафы ГИБДД: достаточно времени, чтобы оплатить со скидкой — или оспорить»
Основным преимуществом нововведения станет своевременность оповещения автомобилистов о выписанном штрафе. В результате, владельцы транспортных средств не пропустят 20-дневный «период льготной оплаты», — когда штраф можно погасить в размере 50%, — или смогут, в случае несогласия, своевременно оспорить постановление.
Рассылкой электронных штрафов будет заниматься только «Почта России», доставляя их в «Личный кабинет» на портале госуслуг, — а также оповещая граждан по SMS и e-mail. При этом постановления в электронной форме [в личном кабинете на сайте госуслуг] будут иметь юридическую силу и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
На последний факт эксперты TechnoDrive рекомендуют обратить особое внимание, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Как отличить штраф ГИБДД от подделки?
К сожалению, любое нововведение сразу попадает в поле зрения мошенников, — которые пытаются нажиться на гражданах, не до конца разобравшихся в новой возможности. Поэтому, получив SMS-сообщение с предложением оплатить штраф переводом на мобильный номер, — или платёжное получение по e-mail с заполненными реквизитами, — не торопитесь следовать инструкциям. Проверьте всё тщательно!
Эксперты TechnoDrive напоминают, что все электронные штрафы в первую очередь доставляются в «Личный кабинет» на портале госуслуг. А оповещения по e-mail и SMS призваны лишь информировать гражданина о вынесении соответствующего постановления.
Таким образом, оплачивать штрафы нужно лишь при наличии соответствующего документа в «Личном кабинете» на портале госуслуг. Для этого следует перейти по известному вам адресу gosuslugi.ru(ни в коем случае не переходите по гиперссылкам из SMS или электронного письма!) — и убедиться в достоверности постановления ГИБДД. Лишь после этого можно приступать к оплате штрафа — там же, на портале госуслуг.
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