Ёлки «Ростелекома» появились на всех континентах мира

Увлекательная новогодняя игра «Моя Ёлка», недавно запущенная компанией «Ростелеком», продолжает набирать популярность. Всего за двенадцать дней пользователи «Личного кабинета» посадили более 100 тысяч виртуальных ёлок. Причём география их размещения охватывает не только территорию России, — от Калининграда до Владивостока, — но и другие страны мира! По информации компании «Ростелеком», цифровые ветки уже украшает более 800 000 игрушек. А высота некоторых «лесных красавиц» в виртуальном пространстве вплотную приблизилась к 9 метрам — и это только начало!.. Подробнее о новогоднем состязании «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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С момента старта онлайн-игра «Моя Ёлка» стала ещё более продвинутой и интересной. Внедрены технологии дополненной реальности: теперь с помощью камеры мобильного устройства свою цифровую ёлку можно увидеть в любимых местах пользователя — дома, на даче или на работе, у себя на ладони или на главной площади города. Также можно поделиться с друзьями фотографией виртуальной ёлки в реальном пространстве!



При этом участники состязания ведут борьбу за победу в четырёх номинациях: «Самая высокая ёлка», «Самая нарядная ёлка», «Самая популярная ёлка» и «Самый находчивый игрок». Тройку победителей в каждой из номинаций ждут ценные призы: отличные смартфоны, планшеты и фитнес-часы.



Онлайн-игра «Моя Ёлка» продлится до 8 января 2017 года, а победители будут определены в канун Старого Нового года. Рейтинг достижений игроков можно наблюдать онлайн: в приложении «Мой Ростелеком», на промо-сайте — и в социальных сетях по хэштегам #МояЕлка и #Ростелеком. Присоединяйтесь!