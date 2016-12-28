Ёлки «Ростелекома» появились на всех континентах мира
Увлекательная новогодняя игра «Моя Ёлка», недавно запущенная компанией «Ростелеком», продолжает набирать популярность. Всего за двенадцать дней пользователи «Личного кабинета» посадили более 100 тысяч виртуальных ёлок. Причём география их размещения охватывает не только территорию России, — от Калининграда до Владивостока, — но и другие страны мира! По информации компании «Ростелеком», цифровые ветки уже украшает более 800 000 игрушек. А высота некоторых «лесных красавиц» в виртуальном пространстве вплотную приблизилась к 9 метрам — и это только начало!.. Подробнее о новогоднем состязании «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
С момента старта онлайн-игра «Моя Ёлка» стала ещё более продвинутой и интересной. Внедрены технологии дополненной реальности: теперь с помощью камеры мобильного устройства свою цифровую ёлку можно увидеть в любимых местах пользователя — дома, на даче или на работе, у себя на ладони или на главной площади города. Также можно поделиться с друзьями фотографией виртуальной ёлки в реальном пространстве!
При этом участники состязания ведут борьбу за победу в четырёх номинациях: «Самая высокая ёлка», «Самая нарядная ёлка», «Самая популярная ёлка» и «Самый находчивый игрок». Тройку победителей в каждой из номинаций ждут ценные призы: отличные смартфоны, планшеты и фитнес-часы.
Онлайн-игра «Моя Ёлка» продлится до 8 января 2017 года, а победители будут определены в канун Старого Нового года. Рейтинг достижений игроков можно наблюдать онлайн: в приложении «Мой Ростелеком», на промо-сайте — и в социальных сетях по хэштегам #МояЕлка и #Ростелеком. Присоединяйтесь!
На минувшей неделе в лаборатории HackSpace RKSI состоялась лекция «Основы Linux». Однако, помимо презентации операционных систем, основанных на данном ядре, докладчик Денис Иванов охватил гораздо более широкий спектр приложений. Студентам РКСИ были представлены многочисленные программы для работы с графикой, текстами, программирования, аудита безопасности — а также создания сайтов и мобильных приложений. Их общей особенностью стала абсолютная бесплатность для пользователей — позволяющая решать любые задачи, «не пуская деньги на ветер».
По сведениям TechnoDrive, в донской столице подвели итоги восьмого марафона разработок IT-проектов «47 часов». Напомним, что с 25 по 27 ноября программисты, дизайнеры и будущие предприниматели, распределившись на команды, разрабатывали проекты «с нуля». Итогом их работы стали 28 прототипов, представленные на суд жюри и экспертов отрасли. А три лучшие работы были отмечены призовыми местами и ценными подарками от организаторов. Причём приложение, завоевавшее I место, приятно удивит владельцев Apple Watch неожиданным функционалом.
Дополненная реальность и виртуальные миры в последние годы демонстрируют небывалый рост. Из свежих новостей упомянем, например, выпуск панорамной камеры LG, переносящей 360-градусные изображения в смартфоны для последующей обработки, — и планы Facebook по «телепортации» аватара пользователя в виртуальный мир. А энтузиасты, тем временем, давно делают очки виртуальной реальности из картона. Всё это затягивает пользователей в электронный мир ещё сильнее, усиливая компьютерную зависимость. На фоне этого не удивительно, что стартап DobroDev Inc. выпустил специальное приложение, помогающее пользователям оторваться от гаджетов — и напоминающее о важных отличиях реального мира от выдуманного.
В донской столице завершился шестой марафон разработки ИТ-проектов «47 часов». По сведениям минсвязи Ростовской области, его участниками стали более 200 юных айтишников, представившие 20 оригинальных ИТ-приложений. «На создание каждого из них, — от идеи до реализации и тестирования, — талантливым разработчикам потребовалось немногим менее двух суток». При этом, наряду с информационными и развлекательными приложениями, на суд жюри были представлен довольно серьёзный софт. В частности, лидером «хакатона» стало приложение для системы бесконтактных парковок, — а «серебро» досталось программе ранней диагностики кожных и онкологических заболеваний.
Компания ASUS сообщила о прохождении своими мониторами сертификации TÜV Rheinland (независимая оценка качества и безопасности — БЗ). Престижный документ, подтверждающий бережное отношение к зрению, получили десятки устройств мирового производителя. В частности, 26 мониторов ASUS были удостоены сертификата за технологию фильтрации синего света (Low Blue Light), а ещё 28 моделей — за эффективное подавление мерцания. По мнению экспертов, эти инновации минимизируют усталость глаз человека и делают взаимодействие с компьютером более комфортным.