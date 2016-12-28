Дед Мороз расскажет бесплатные сказки юным ростовчанам

В преддверие праздника «Ростелеком-Юг» подготовил множество подарков для юных абонентов. В их числе — лучшие мультфильмы 2016 года и новый телеканал в формате HD. Однако сюрпризы ждут не только зрителей «Интерактивного телевидения»! Для владельцев домашних телефонов «Ростелеком» тоже подготовил особенный сервис. Речь идёт о бесплатной аудиоуслуге «Сказки Деда Мороза», позволяющей прослушать увлекательные истории в исполнении профессиональных дикторов. Всё, что нужно для её использования, — позвонить по бесплатному номеру, разместить телефон рядом с кроватью вашего чада и включить громкую связь.

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Итак, до 15 января 2017 года абоненты компании «Ростелеком-Юг» могут воспользоваться бесплатным сервисом «Сказки Деда Мороза». Позвонив по номеру (800) 302-32-02, пользователи попадут в интерактивное голосовое меню и смогут выбрать одну из шести аудиокниг, озвученных профессиональными актёрами. Это хорошо известные сказки «Три поросёнка», «Морозко», «Вовка в тридевятом царстве», «Кот в сапогах», «Красная шапочка» и «Вышивальщица птиц». Причём две самые длинные сказки, — «Три поросёнка» и «Вышивальщица птиц», — для удобства разделены на две части, так что их прослушивание не будет утомительно для ребёнка.



Количество прослушиваний сказок в период оказания услуги не ограничено. А родители могут выбрать для звонка на бесплатный номер любое удобное время.



Напомним, что компания «Ростелеком» уделяет юным абонентам особое внимание в любое время года. Благодаря услуге «Ребёнок в доме», подрастающее поколение надёжно защищено от угроз Интернета; детские каналы на «Интерактивном ТВ» и мультфильмы в «Видеопрокате» делают отдых ребят приятным, а праздники на свежем воздухе пропагандируют здоровый образ жизни.



А сейчас, в преддверие праздников, «Ростелеком» поздравляет маленьких абонентов и их родителей с наступающим Новым годом — и желает всем провести каникулы в компании любимых персонажей и самых волшебных новогодних историй.