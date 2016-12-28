Дед Мороз расскажет бесплатные сказки юным ростовчанам

В преддверие праздника «Ростелеком-Юг» подготовил множество подарков для юных абонентов. В их числе — лучшие мультфильмы 2016 года и новый телеканал в формате HD. Однако сюрпризы ждут не только зрителей «Интерактивного телевидения»! Для владельцев домашних телефонов «Ростелеком» тоже подготовил особенный сервис. Речь идёт о бесплатной аудиоуслуге «Сказки Деда Мороза», позволяющей прослушать увлекательные истории в исполнении профессиональных дикторов. Всё, что нужно для её использования, — позвонить по бесплатному номеру, разместить телефон рядом с кроватью вашего чада и включить громкую связь.
Итак, до 15 января 2017 года абоненты компании «Ростелеком-Юг» могут воспользоваться бесплатным сервисом «Сказки Деда Мороза». Позвонив по номеру (800) 302-32-02, пользователи попадут в интерактивное голосовое меню и смогут выбрать одну из шести аудиокниг, озвученных профессиональными актёрами. Это хорошо известные сказки «Три поросёнка», «Морозко», «Вовка в тридевятом царстве», «Кот в сапогах», «Красная шапочка» и «Вышивальщица птиц». Причём две самые длинные сказки, — «Три поросёнка» и «Вышивальщица птиц», — для удобства разделены на две части, так что их прослушивание не будет утомительно для ребёнка.
Количество прослушиваний сказок в период оказания услуги не ограничено. А родители могут выбрать для звонка на бесплатный номер любое удобное время.
Напомним, что компания «Ростелеком» уделяет юным абонентам особое внимание в любое время года. Благодаря услуге «Ребёнок в доме», подрастающее поколение надёжно защищено от угроз Интернета; детские каналы на «Интерактивном ТВ» и мультфильмы в «Видеопрокате» делают отдых ребят приятным, а праздники на свежем воздухе пропагандируют здоровый образ жизни.
А сейчас, в преддверие праздников, «Ростелеком» поздравляет маленьких абонентов и их родителей с наступающим Новым годом — и желает всем провести каникулы в компании любимых персонажей и самых волшебных новогодних историй.
Несмотря на успехи сотовой связи, стационарные телефоны остаются достаточно популярными у жителей ЮФО и СКФО. Об этом свидетельствует статистика компании «Ростелеком-Юг», абоненты которой в 2016 году проговорили около 200 000 минут по домашним телефонам. Эксперты считают, что причинами такого успеха являются удобные городские номера, высокое качество связи и выгодные тарифы. А с учётом новых конвергентных предложений, — объединяющих стационарную и сотовую связь «Ростелекома», — для проводной телефонии может начаться настоящий Ренессанс.
Новогодняя ночь — это не только радостные моменты, общение с близкими и отличное настроение!.. Для коммунальных служб это своеобразный стресс-тест, требующий особой подготовки. В первые часы нового года значительные перегрузки испытывают не только линии связи проводных и сотовых операторов, но также и электросети. Поэтому к «часу НГ» специалисты начинают готовиться заранее. И пока связисты увеличивают пропускную способность каналов, энергетики проводят профилактические работы, — чтобы повышенная нагрузка не стала причиной аварийных отключений. Однако, для этого в преддверие Нового года некоторым абонентам предстоит временно остаться без электричества. О том, где именно произойдёт отключение света в Ростове, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
В холодное время года прогулки по городу доставляют всё меньше радости. Ведь пешеходам приходится испытывать не только дискомфорт от низкой температуры и ветра, но также внимательно следить за обстановкой под ногами. В результате внимание переключается на климатические условия и люди теряют бдительность, — чем с удовольствием пользуются преступники. Например, с лёгкостью похищая гаджеты из рюкзаков и внешних карманов одежды. Однако, даже если смартфон оказался незамеченным злоумышленниками, в холодном климате его ждут другие неприятности.
Сотрудники донской полиции задержали злоумышленников, распространявших наркотики в Интернете. По данным следствия, преступникам удалось продать онлайн более килограмма n-метилэфедрона, доставлявшегося клиентам с помощью «закладок». Таким образом, продавцы смерти смогли «заработать» более 8,5 млн рублей. Однако легализовать эти деньги наркодилеры не смогли. Несмотря на ряд финансовых операций, — с переводом денег через электронные кошельки и банковские карты, — полицейским удалось пресечь вывод денежных средств. А к статье за распространение наркотиков, возбуждённой в отношении преступников, добавилась ещё одна — за отмывание «грязных» денег.
Когда близким угрожает опасность, люди готовы на всё, чтобы их защитить. И этим качеством активно пользуются преступники. Пытаясь добиться желаемого, шантажисты нагнетают страсти перед родственникам жертвы. К примеру, мошенники пытаются по телефону убедить пожилых людей, что спасти их детей или внуков от смерти или тюрьмы может крупная сумма денег. И расстаться с деньгами они предлагают незамедлительно. Именно так промышляли задержанные на этой неделе жители Ростова. Два брата в возрасте 42 и 46 лет звонили свом жертвам и сообщали, что их родственник попал в ДТП. А чтобы «решить проблему», срочно требовали крупные суммы денег. Таким образом злоумышленникам за короткий срок удалось собрать больше полумиллиона рублей. Но деньги, заработанные на людском горе, вряд ли сделают счастливой их жизнь в колонии.