Абоненты «Ростелеком-Юг» проговорили 200 000 минут по домашнему телефону

Несмотря на успехи сотовой связи, стационарные телефоны остаются достаточно популярными у жителей ЮФО и СКФО. Об этом свидетельствует статистика компании «Ростелеком-Юг», абоненты которой в 2016 году проговорили около 200 000 минут по домашним телефонам. Эксперты считают, что причинами такого успеха являются удобные городские номера, высокое качество связи и выгодные тарифы. А с учётом новых конвергентных предложений, — объединяющих стационарную и сотовую связь «Ростелекома», — для проводной телефонии может начаться настоящий Ренессанс.

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По официальным данным «Ростелекома», в 2016 году абоненты «Ростелекома» в ЮФО и СКФО говорили по домашнему телефону около 200 000 минут. Из них большая часть — 174 тысячи минут — приходится на местную связь, 12 тысяч минут — звонки в пределах региона, а 10 000 минут приходится на звонки в другие города. При этом суммарная продолжительность международных разговоров по итогам года — более 1500 минут. И это без учёта корпоративных пользователей, для которых стационарный телефон с прямым номером практически незаменим!..



Объёмы голосового трафика показывают, что пользователи домашних телефонов не спешат отказываться от высокого качества связи и прямого городского номера в пользу исключительно мобильных телефонов, а рассматривают один вид связи в дополнение к другому. Для оперативной связи пользователи предпочитают использовать мобильный, к более продолжительным беседам располагает домашний телефон с высоким качеством проводной связи.



«Уделить внимание родным и близким и поздравить их с наступающими праздниками, не считая минуты разговора, можно уже сейчас, — отмечает заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Анна Роднова. — И в канун праздников, и в новогоднюю ночь, когда мобильные сети перегружены, выручает домашний телефон — ваша персональная линия связи, в стабильности и качестве которой вы можете быть уверены».



Напомним, что абонентам «Ростелекома» доступна широкая линейка повременных и безлимитных тарифов, в зависимости от особенностей использования домашнего телефона. Например, тариф «Безлимитный» не ограничивает объём местных телефонных соединений, а «Безлимитная Россия» позволяет неограниченно общаться с пользователями домашних телефонов по всей стране. Удобен для семейного использования и тариф «Выходной день» для неограниченных местных телефонных соединений в выходные и праздничные дни, что актуально в связи с предстоящими праздниками. Более того, подключение опций «Звонки в другие города» и «Звонки в другие страны» позволят значительно сэкономить на междугородних и международных вызовах.



Получить более подробную информацию об услугах домашней телефонии, тарифных планах, а также оставить заявку на подключение можно по бесплатному номеру (800) 1000-800 и на сайте «Ростелекома».



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