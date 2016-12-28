Абоненты «Ростелеком-Юг» проговорили 200 000 минут по домашнему телефону
Несмотря на успехи сотовой связи, стационарные телефоны остаются достаточно популярными у жителей ЮФО и СКФО. Об этом свидетельствует статистика компании «Ростелеком-Юг», абоненты которой в 2016 году проговорили около 200 000 минут по домашним телефонам. Эксперты считают, что причинами такого успеха являются удобные городские номера, высокое качество связи и выгодные тарифы. А с учётом новых конвергентных предложений, — объединяющих стационарную и сотовую связь «Ростелекома», — для проводной телефонии может начаться настоящий Ренессанс.
По официальным данным «Ростелекома», в 2016 году абоненты «Ростелекома» в ЮФО и СКФО говорили по домашнему телефону около 200 000 минут. Из них большая часть — 174 тысячи минут — приходится на местную связь, 12 тысяч минут — звонки в пределах региона, а 10 000 минут приходится на звонки в другие города. При этом суммарная продолжительность международных разговоров по итогам года — более 1500 минут. И это без учёта корпоративных пользователей, для которых стационарный телефон с прямым номером практически незаменим!..
Объёмы голосового трафика показывают, что пользователи домашних телефонов не спешат отказываться от высокого качества связи и прямого городского номера в пользу исключительно мобильных телефонов, а рассматривают один вид связи в дополнение к другому. Для оперативной связи пользователи предпочитают использовать мобильный, к более продолжительным беседам располагает домашний телефон с высоким качеством проводной связи.
«Уделить внимание родным и близким и поздравить их с наступающими праздниками, не считая минуты разговора, можно уже сейчас, — отмечает заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Анна Роднова. — И в канун праздников, и в новогоднюю ночь, когда мобильные сети перегружены, выручает домашний телефон — ваша персональная линия связи, в стабильности и качестве которой вы можете быть уверены».
Напомним, что абонентам «Ростелекома» доступна широкая линейка повременных и безлимитных тарифов, в зависимости от особенностей использования домашнего телефона. Например, тариф «Безлимитный» не ограничивает объём местных телефонных соединений, а «Безлимитная Россия» позволяет неограниченно общаться с пользователями домашних телефонов по всей стране. Удобен для семейного использования и тариф «Выходной день» для неограниченных местных телефонных соединений в выходные и праздничные дни, что актуально в связи с предстоящими праздниками. Более того, подключение опций «Звонки в другие города» и «Звонки в другие страны» позволят значительно сэкономить на междугородних и международных вызовах.
Получить более подробную информацию об услугах домашней телефонии, тарифных планах, а также оставить заявку на подключение можно по бесплатному номеру (800) 1000-800 и на сайте «Ростелекома».
В преддверие праздника «Ростелеком-Юг» подготовил множество подарков для юных абонентов. В их числе — лучшие мультфильмы 2016 года и новый телеканал в формате HD. Однако сюрпризы ждут не только зрителей «Интерактивного телевидения»! Для владельцев домашних телефонов «Ростелеком» тоже подготовил особенный сервис. Речь идёт о бесплатной аудиоуслуге «Сказки Деда Мороза», позволяющей прослушать увлекательные истории в исполнении профессиональных дикторов. Всё, что нужно для её использования, — позвонить по бесплатному номеру, разместить телефон рядом с кроватью вашего чада и включить громкую связь.
Новогодняя ночь — это не только радостные моменты, общение с близкими и отличное настроение!.. Для коммунальных служб это своеобразный стресс-тест, требующий особой подготовки. В первые часы нового года значительные перегрузки испытывают не только линии связи проводных и сотовых операторов, но также и электросети. Поэтому к «часу НГ» специалисты начинают готовиться заранее. И пока связисты увеличивают пропускную способность каналов, энергетики проводят профилактические работы, — чтобы повышенная нагрузка не стала причиной аварийных отключений. Однако, для этого в преддверие Нового года некоторым абонентам предстоит временно остаться без электричества. О том, где именно произойдёт отключение света в Ростове, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
В холодное время года прогулки по городу доставляют всё меньше радости. Ведь пешеходам приходится испытывать не только дискомфорт от низкой температуры и ветра, но также внимательно следить за обстановкой под ногами. В результате внимание переключается на климатические условия и люди теряют бдительность, — чем с удовольствием пользуются преступники. Например, с лёгкостью похищая гаджеты из рюкзаков и внешних карманов одежды. Однако, даже если смартфон оказался незамеченным злоумышленниками, в холодном климате его ждут другие неприятности.
Сотрудники донской полиции задержали злоумышленников, распространявших наркотики в Интернете. По данным следствия, преступникам удалось продать онлайн более килограмма n-метилэфедрона, доставлявшегося клиентам с помощью «закладок». Таким образом, продавцы смерти смогли «заработать» более 8,5 млн рублей. Однако легализовать эти деньги наркодилеры не смогли. Несмотря на ряд финансовых операций, — с переводом денег через электронные кошельки и банковские карты, — полицейским удалось пресечь вывод денежных средств. А к статье за распространение наркотиков, возбуждённой в отношении преступников, добавилась ещё одна — за отмывание «грязных» денег.
Когда близким угрожает опасность, люди готовы на всё, чтобы их защитить. И этим качеством активно пользуются преступники. Пытаясь добиться желаемого, шантажисты нагнетают страсти перед родственникам жертвы. К примеру, мошенники пытаются по телефону убедить пожилых людей, что спасти их детей или внуков от смерти или тюрьмы может крупная сумма денег. И расстаться с деньгами они предлагают незамедлительно. Именно так промышляли задержанные на этой неделе жители Ростова. Два брата в возрасте 42 и 46 лет звонили свом жертвам и сообщали, что их родственник попал в ДТП. А чтобы «решить проблему», срочно требовали крупные суммы денег. Таким образом злоумышленникам за короткий срок удалось собрать больше полумиллиона рублей. Но деньги, заработанные на людском горе, вряд ли сделают счастливой их жизнь в колонии.