«Ростелеком» привлекает молодёжь к устранению цифрового неравенства

Национальный оператор «Ростелеком» подвёл промежуточные итоги проекта по устранению цифрового неравенства. В течение 2016 года лишь на юге России компания проложила более 2750 километров оптоволокна, — обеспечив современными услугами связи ещё 156 населённых пунктов. А за оставшиеся дни оператор планирует подключить к быстрому Интернету ещё 32 посёлка с населением от 250 до 500 человек. Таким образом, план по цифровизации в ЮФО будет выполнен на 100%!.. А в наступающем году «Ростелеком» продолжит работу в данном направлении, в том числе, привлекая к прокладке магистралей новые кадры — выпускников ведущих учебных заведений региона.

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Напомним, что в 2014 году Федеральное агентство связи и «Ростелеком» заключили договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Контракт предполагает организацию точек доступа в Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населённых пунктах численностью от 250 до 500 человек. Для этого «Ростелекому» необходимо построить и ввести в эксплуатацию около 200 тысяч километров ВОЛС по всей России!.. На первый взгляд, цифра выглядит просто фантастической, — ведь, например, диаметр Земли составляет «всего» 12 742 километра. Однако «Ростелеком» уже на протяжении трёх лет уверенно идёт к намеченной цели.



Эта цель — организовать точки доступа в почти 14 000 малых населённых пунктов страны, где проживает около 4 млн. человек. Которые, в результате, не только получат быстрый и доступный Интернет, цифровое ТВ и дополнительные сервисы, — но также смогут получать госуслуги онлайн, узнавать о наличии лекарств в аптеках и решать десятки других социально важных задач!



При этом «Ростелеком» стремится охватить услугами связи как можно больше отдалённых посёлков, — даже те, на которые пока не распространяются условия госпрограммы. Например, при строительстве ВОЛС рассматривается возможность подключения дополнительных населённых пунктов по трассе прохождения линий связи. Также в ряде населённых пунктов проводится модернизация узлов передачи данных и замена аналоговых телефонных станций на современные цифровые.



Столь масштабная работа, безусловно, требует притока квалифицированных сотрудников — набор которых «Ростелеком» ведёт постоянно. Об этом специалисты оператора рассказали на молодёжном форуме «КарьераPRO» в Ростове-на-Дону.



На престижном мероприятии, объединившем около 3000 выпускников ВУЗов Ростова, Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» представляла начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Екатерина Казакова.



«Ростелеком» входит в ТОП-20 крупнейших работодателей Ростовской области, — отметила Екатерина Казакова. — У нас была прекрасная возможность привлечь молодых специалистов, заинтересовать их не только возможностью работы по профессии, но и успешной карьеры в крупной инновационной компании».



Во время карьерного форума за консультацией к специалистам «Ростелекома» обратилось более тысячи человек. И все желающие смогли оставить свои резюме. Самые талантливые и энергичные из них уже в ближайшем будущем получат возможность работать над уникальными ИТ-проектами «Ростелекома». Ведь национальный оператор заинтересован в привлечении на работу молодых и энергичных специалистов, имеющих не только профессиональное образование, но и высокую мотивацию в работе. Что обеспечит стремительное развитие инновационных телеком-услуг на благо всех жителей России.