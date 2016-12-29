Космонавтика для ростовских школьников: теория и практика!

Космические технологии сопровождают современного человека повсюду. Они обеспечивают нас качественным телевидением, Интернетом, навигацией, связывают материки, — и помогают изобретать новые материалы. При этом космическая отрасль России остро нуждается в новых квалифицированных кадрах, — готовить которые, очевидно, следует уже со школы. А для этого ребят нужно заинтересовать астрономией, астрофизикой и космологией. Именно эти задачи, в частности, призван решить школьный центр космических услуг, открывшийся в Ростове-на-Дону в преддверие Нового года.

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Ростовский центр космических услуг, организованный на базе гимназии № 117, стал первым подобным заведением на территории региона. Его основной задачей является активное внедрение космических технологий в учебный процесс.



В частности, с помощью аппаратно-программного комплекса «Ключ на старт!», созданного на основе базовой геоинформационной платформы «КОСМОС», учащиеся и преподаватели теперь смогут создавать собственные геоинформационные проекты, общаться в виртуальном режиме, обмениваться знаниями и новыми идеями.



При этом область применения данного комплекса выходит за рамки уроков информатики. С его помощью ребята смогут создавать различные проекты в геоинформационной системе — например, наносить собственные маршруты экотроп или размещать объекты культурного наследия на карту не только Ростовской области, но и мира.



Также в центре космических услуг могут выполняться проекты и научные исследования в области физики, географии, истории, биологии, естествознания и других школьных предметов.



«Открытие подобного космического центра на Дону — это первый шаг на пути внедрения космических технологий в общеобразовательный процесс наших юных жителей. Школьники смогут прикоснуться к современным информационным технологиям, достижениям космической отрасли, а возможно, и определиться с выбором будущей профессии», — отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.



Напомним, что по поручению губернатора Ростовской области, в рамках стратегии развития отрасли ИТ до 2020 года, особое внимание уделяется работе с будущими кадрами и школьниками. В частности, мининформсвязи региона организует для победителей олимпиад и школьных конкурсов выездные практические лекции в Центр тренажеростроения и подготовки персонала (г. Новочеркасск). Здесь разрабатываются и создаются тренажёрные комплексы и системы, для подготовки космонавтов и астронавтов. И здесь, находясь в тренажёрах, школьники уже могут почувствовать себя настоящими космонавтами!..