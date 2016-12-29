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29 декабря 2016, Новости Ростова

«Ростелеком» обновил коллекцию бесплатных новогодних сказок

«Ростелеком» предлагает новые сказки Деда Мороза для детей27 декабря компания «Ростелеком-Юг» запустила для юных слушателей бесплатный сервис «Сказки Деда Мороза», — ставший очень популярным. Всего за три дня данным сервисом воспользовались более 5000 абонентов, высоко оценивших детские аудиокниги в исполнении профессиональных дикторов. В связи с этим «Ростелеком» решил обновить их перечень и подарить абонентам ещё 5 новых сказок.

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Итак, с сегодняшнего полудня и до 15 января абонентам «Ростелекома» будут доступны аудиокниги «Царевна-лягушка», «Дудочка и кувшинчик», «Дюймовочка», «Дикие лебеди» и «Украденная песенка». Причём, по традиции, длинные сказки — «Дюймовочка», «Дикие лебеди» и «Царевна-лягушка», — разделены на две части, что делает их прослушивание максимально комфортным.

Чтобы воспользоваться обновлённой услугой «Сказки Деда Мороза», абонентам «Ростелекома» достаточно позвонить по хорошо знакомому бесплатному номеру — (800) 302-32-02, — и в голосовом меню выбрать желаемую сказку с помощью тонального набора.

«Ростелеком» поздравляет маленьких абонентов и их родителей с наступающими праздниками и желает всем провести каникулы в компании самых волшебных новогодних историй!

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Космические технологии сопровождают современного человека повсюду. Они обеспечивают нас качественным телевидением, Интернетом, навигацией, связывают материки, — и помогают изобретать новые материалы. При этом космическая отрасль России остро нуждается в новых квалифицированных кадрах, — готовить которые, очевидно, следует уже со школы. А для этого ребят нужно заинтересовать астрономией, астрофизикой и космологией. Именно эти задачи, в частности, призван решить школьный центр космических услуг, открывшийся в Ростове-на-Дону в преддверие Нового года.
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Абоненты «Ростелеком-Юг» проговорили 200 000 минут по домашнему телефону


Несмотря на успехи сотовой связи, стационарные телефоны остаются достаточно популярными у жителей ЮФО и СКФО. Об этом свидетельствует статистика компании «Ростелеком-Юг», абоненты которой в 2016 году проговорили около 200 000 минут по домашним телефонам. Эксперты считают, что причинами такого успеха являются удобные городские номера, высокое качество связи и выгодные тарифы. А с учётом новых конвергентных предложений, — объединяющих стационарную и сотовую связь «Ростелекома», — для проводной телефонии может начаться настоящий Ренессанс.
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Дед Мороз расскажет бесплатные сказки юным ростовчанам


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Электричество отключат, но совсем ненадолго


Новогодняя ночь — это не только радостные моменты, общение с близкими и отличное настроение!.. Для коммунальных служб это своеобразный стресс-тест, требующий особой подготовки. В первые часы нового года значительные перегрузки испытывают не только линии связи проводных и сотовых операторов, но также и электросети. Поэтому к «часу НГ» специалисты начинают готовиться заранее. И пока связисты увеличивают пропускную способность каналов, энергетики проводят профилактические работы, — чтобы повышенная нагрузка не стала причиной аварийных отключений. Однако, для этого в преддверие Нового года некоторым абонентам предстоит временно остаться без электричества. О том, где именно произойдёт отключение света в Ростове, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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За смартфонами в рюкзаках охотятся карманники — и мороз!


В холодное время года прогулки по городу доставляют всё меньше радости. Ведь пешеходам приходится испытывать не только дискомфорт от низкой температуры и ветра, но также внимательно следить за обстановкой под ногами. В результате внимание переключается на климатические условия и люди теряют бдительность, — чем с удовольствием пользуются преступники. Например, с лёгкостью похищая гаджеты из рюкзаков и внешних карманов одежды. Однако, даже если смартфон оказался незамеченным злоумышленниками, в холодном климате его ждут другие неприятности.
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