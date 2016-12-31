ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
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Электронная почта: contact@technodrive.ru
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Поздравляем с Наступающим!
Редакция TechnoDrive сердечно поздравляет читателей и партнёров с Наступающим 2017 годом! Желаем, чтобы услуги связи приносили только приятные сообщения, чтобы работа в Интернете доставляла радость, а электронный контент всегда был интересным и содержательным!
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Пусть 2017 год разовьёт и дополнит успехи прошлых лет!
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