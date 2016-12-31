Более 800 000 абонентов выбрали «Личный кабинет» «Ростелеком-Юг»
В канун новогодних праздников абоненты компании «Ростелеком» всё чаще вспоминают про сервис «Личный кабинет». Ведь это отличная возможность управлять услугами и пополнять баланс счёта, когда традиционные офисы закрыты. Впрочем, даже в обычные дни «Личный кабинет» компании «Ростелеком» очень востребован!.. По официальной информации, в 2016 году количество активных пользователей данной услуги удвоилось — с 400 000 до 800 000 клиентов. Таким образом, «Единый личный кабинет» стал приоритетным инструментом обслуживания для абонентов национального оператора.
«Единый личный кабинет», а также его мобильная версия — это персональный виртуальный офис «Ростелекома», который объединяет все услуги компании — телефонию, Интернет и телевидение. Этими услугами может пользоваться как сам абонент, так и члены его семьи, вне зависимости от региона. «Личный кабинет» позволяет управлять тарифами и опциями, заказывать новые услуги «Ростелекома», отслеживать информацию о балансе, оплачивать услуги без комиссии с моментальным зачислением с помощью банковских карт или электронными деньгами, — а также подключать «автоплатеж», управлять бонусами.
«Клиенты хотят больше самостоятельности и мобильности в управлении счетами и услугами. Единый личный кабинет даёт им такую возможность, ведь это персональный онлайн-офис, который работает круглосуточно и помогает решать большинство задач по всем услугам связи в независимости от места нахождения клиента и без обращения в центры обслуживания или в службу поддержки. Мы уверены, что с расширением функционала он будет основным инструментом для управления услугами компании», — отметила Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
В декабре 2016 года для пользователей мобильного приложения «Личного кабинета» запущен новый увлекательный интерактивный проект «Моя Ёлка» — новогодняя игра от «Ростелекома» с элементами дополненной реальности и геолокации для смартфонов и планшетов.
Придумав эту игру для пользователей, «Ростелеком» создал новый формат праздника, объединив реальный и виртуальный мир, традиции и популярные современные технологии. И это ещё один повод подключить «Единый личный кабинет» национального оператора!
Редакция TechnoDrive сердечно поздравляет читателей и партнёров с Наступающим 2017 годом! Желаем, чтобы услуги связи приносили только приятные сообщения, чтобы работа в Интернете доставляла радость, а электронный контент всегда был интересным и содержательным!
27 декабря компания «Ростелеком-Юг» запустила для юных слушателей бесплатный сервис «Сказки Деда Мороза», — ставший очень популярным. Всего за три дня данным сервисом воспользовались более 5000 абонентов, высоко оценивших детские аудиокниги в исполнении профессиональных дикторов. В связи с этим «Ростелеком» решил обновить их перечень и подарить абонентам ещё 5 новых сказок.
Космические технологии сопровождают современного человека повсюду. Они обеспечивают нас качественным телевидением, Интернетом, навигацией, связывают материки, — и помогают изобретать новые материалы. При этом космическая отрасль России остро нуждается в новых квалифицированных кадрах, — готовить которые, очевидно, следует уже со школы. А для этого ребят нужно заинтересовать астрономией, астрофизикой и космологией. Именно эти задачи, в частности, призван решить школьный центр космических услуг, открывшийся в Ростове-на-Дону в преддверие Нового года.
Несмотря на успехи сотовой связи, стационарные телефоны остаются достаточно популярными у жителей ЮФО и СКФО. Об этом свидетельствует статистика компании «Ростелеком-Юг», абоненты которой в 2016 году проговорили около 200 000 минут по домашним телефонам. Эксперты считают, что причинами такого успеха являются удобные городские номера, высокое качество связи и выгодные тарифы. А с учётом новых конвергентных предложений, — объединяющих стационарную и сотовую связь «Ростелекома», — для проводной телефонии может начаться настоящий Ренессанс.
В преддверие праздника «Ростелеком-Юг» подготовил множество подарков для юных абонентов. В их числе — лучшие мультфильмы 2016 года и новый телеканал в формате HD. Однако сюрпризы ждут не только зрителей «Интерактивного телевидения»! Для владельцев домашних телефонов «Ростелеком» тоже подготовил особенный сервис. Речь идёт о бесплатной аудиоуслуге «Сказки Деда Мороза», позволяющей прослушать увлекательные истории в исполнении профессиональных дикторов. Всё, что нужно для её использования, — позвонить по бесплатному номеру, разместить телефон рядом с кроватью вашего чада и включить громкую связь.