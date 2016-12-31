Возможности «Электронного правительства» в 2017 году расширятся

Национальный оператор «Ростелеком» и Минкомсвязь России подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в 2017 году. Стоимость работ оценена в 1,8 млрд руб. При этом документом предусматривается предоставление интеграционных сервисов для участников электронного межведомственного взаимодействия, информационное сопровождение портала госслуг в соцсетях — и реализация новых возможностей, востребованных гражданами России.

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В рамках контракта компания «Ростелеком» обеспечит работоспособность новых функций единого портала госуслуг (ЕПГУ), разработанных в 2016 году. В их число, в частности, вошли: модуль фоновых запросов, предназначенный для автоматической проверки задолженностей пользователя (штрафы ГИБДД, налоги и т.д.), а также модуль интеграции регионального контента в интерфейс ЕПГУ, реализованный в рамках проекта «Мультирегиональность», инициированного Минкомсвязи.



Помимо этого, компания «Ростелеком» окажет ряд новых услуг: поисковую оптимизацию портала госуслуг в Интернете, информационное сопровождение в социальной сети «Одноклассники» и проведение маркетинговых e-mail рассылок.



«В уходящем году порталу госуслуг исполнилось 7 лет, — отметил директор по электронному правительству ПАО "Ростелеком" Михаил Бондаренко. — Юбилейный год стал показательным как по количеству новых регистраций, так и по числу услуг, заказанных пользователями. Наш заказчик диктует особые требования к содержанию и уровню сервисов по сопровождению инфраструктуры электронного правительства. У группы компаний "Ростелеком" есть все необходимые компетенции, ресурсы и экспертиза для выполнения этой задачи».



Отметим, что, согласно контракту, повышены требования к качеству оказания услуг с учётом возрастающей нагрузки на инфраструктуру «Электронного правительства». В частности, существенно сокращены нормативные сроки обработки некоторых типов запросов и решения инцидентов.



Расширены требования к мониторингу качества работы информационных систем и сервисов портала — теперь в ситуационный центр Минкомсвязи будут регулярно отправляться данные о состоянии отдельных компонент ИЭП, показателях работы информационных систем, а также результаты мониторинга качества оказания услуг и работоспособности ЕПГУ.



В соответствии с подписанным контрактом, «Ростелеком» в 2017 году будет предоставлять услуги собственных программно-аппаратных мощностей по размещению на национальной облачной платформе более 20 государственных информационных систем и программных комплексов.