Портал госуслуг помогает экономить время — и деньги!
Популярность портала госуслуг в России продолжает стремительно расти. По данным Минкомсвязи за минувший год объём платежей через данный сервис вырос почти в три раза — до 7,9 млрд рублей. А с января текущего года оплатить госпошлину онлайн можно со скидкой 30%, даже если результаты госуслуги выдаются в физической форме. Таким образом, «Личный кабинет» на портале госуслуг позволяет не только избежать очередей и сберечь время, но и становится хорошим способом финансовой экономии. Ведь, например, оформление биометрического загранпаспорта онлайн окажется на 1050 рублей дешевле, чем при личном посещении ведомства!
Согласно официальной информации, в 2016 году пользователи портала госуслуг совершили 7,4 млн успешных платежей на общую сумму 7,9 млрд рублей. Это почти втрое превысило показатели 2015 года (2,6 млн операций на сумму 2,9 млрд рублей) и в 10 раз — результаты 2014 года (918 тысяч платежей на сумму 780 млн рублей). Причём, данная тенденция продолжается!
«В этом году планируется увеличение количества и объёмов платежей. Это связано с удобством получения электронных госуслуг и ростом числа пользователей портала, — отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. — Также важен для населения и экономический эффект от снижения госпошлины на госуслуги, заказанные через портал».
Напомним, что с 1 января вступили в силу изменения в статью 333-35 части второй Налогового кодекса РФ, согласно которым пошлина на портале госуслуг рассчитывается с коэффициентом 0,7. Причём это касается даже сервисов, результаты которых выдаются ведомствами в физической форме, — например, паспорта, водительские удостоверения и различные свидетельства.
Портал «Госуслуги» предлагает гражданам и множество других сервисов. В частности — оплату налогов, услуг ЖКХ и различных задолженностей. Сделать это можно с помощью банковских карт, электронных кошельков — и даже через мобильный телефон. А при желании оплатить усулугу наличными в банке, здесь можно скачать квитанцию для оплаты (хотя в этом случае, например, пошлину придётся оплатить в полном размере).
Таким образом, сегодня жители Ростовской области могут получить государственные и муниципальные услуги разными способами — с помощью портала госуслуг, через МФЦ или при личном обращении в органы власти. Однако электронный способ взаимодействия с органами власти оказывается не только самым быстрым, но и наиболее экономичным!
Национальный оператор «Ростелеком» и Минкомсвязь России подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в 2017 году. Стоимость работ оценена в 1,8 млрд руб. При этом документом предусматривается предоставление интеграционных сервисов для участников электронного межведомственного взаимодействия, информационное сопровождение портала госуслуг в соцсетях — и реализация новых возможностей, востребованных гражданами России.
Национальный оператор «Ростелеком» подвёл промежуточные итоги проекта по устранению цифрового неравенства. В течение 2016 года лишь на юге России компания проложила более 2750 километров оптоволокна, — обеспечив современными услугами связи ещё 156 населённых пунктов. А за оставшиеся дни оператор планирует подключить к быстрому Интернету ещё 32 посёлка с населением от 250 до 500 человек. Таким образом, план по цифровизации в ЮФО будет выполнен на 100%!.. А в наступающем году «Ростелеком» продолжит работу в данном направлении, в том числе, привлекая к прокладке магистралей новые кадры — выпускников ведущих учебных заведений региона.
С 9 января в Ростовской области «Почта России» начнёт рассылку штрафов за нарушение ПДД в электронном виде. Таким образом, наш регион станет третьим, — после Москвы и Московской области, — где постановления ГИБДД будут доставляться автомобилистам, в том числе, по e-mail и SMS. Для этого пользователям достаточно быть зарегистрированными на портале госуслуг. А тем, у кого пока нет такого аккаунта, штрафы будут по-прежнему доставляться в бумажном виде. Тем временем эксперты TechnoDrive призывают водителей быть осторожными — и тщательно проверять SMS-штрафы перед оплатой.
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Управление личными и семейными финансами — вещь ответственная и непростая. Ведь в мире соблазнов сложно выбрать правильную стратегию расходования средств и их накопления. А ошибки планирования бюджета могут обернуться микрокредитами под 750% годовых, валютной ипотекой, инвестициями в сомнительные активы и другими безрассудными действиями. К сожалению, подобные ситуации не редкость, особенно если в мире финансов приходится полагаться лишь на собственный опыт. Впрочем, теперь у россиян появился надёжный и проверенный советник — федеральный портал «Ваши финансы», созданный по инициативе Минфина России.