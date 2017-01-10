Портал госуслуг помогает экономить время — и деньги!

Популярность портала госуслуг в России продолжает стремительно расти. По данным Минкомсвязи за минувший год объём платежей через данный сервис вырос почти в три раза — до 7,9 млрд рублей. А с января текущего года оплатить госпошлину онлайн можно со скидкой 30%, даже если результаты госуслуги выдаются в физической форме. Таким образом, «Личный кабинет» на портале госуслуг позволяет не только избежать очередей и сберечь время, но и становится хорошим способом финансовой экономии. Ведь, например, оформление биометрического загранпаспорта онлайн окажется на 1050 рублей дешевле, чем при личном посещении ведомства!

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Согласно официальной информации, в 2016 году пользователи портала госуслуг совершили 7,4 млн успешных платежей на общую сумму 7,9 млрд рублей. Это почти втрое превысило показатели 2015 года (2,6 млн операций на сумму 2,9 млрд рублей) и в 10 раз — результаты 2014 года (918 тысяч платежей на сумму 780 млн рублей). Причём, данная тенденция продолжается!



«В этом году планируется увеличение количества и объёмов платежей. Это связано с удобством получения электронных госуслуг и ростом числа пользователей портала, — отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. — Также важен для населения и экономический эффект от снижения госпошлины на госуслуги, заказанные через портал».



Напомним, что с 1 января вступили в силу изменения в статью 333-35 части второй Налогового кодекса РФ, согласно которым пошлина на портале госуслуг рассчитывается с коэффициентом 0,7. Причём это касается даже сервисов, результаты которых выдаются ведомствами в физической форме, — например, паспорта, водительские удостоверения и различные свидетельства.



Кроме того, на портале госусулг можно оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50%, если сделать это в течение 20 дней.



Портал «Госуслуги» предлагает гражданам и множество других сервисов. В частности — оплату налогов, услуг ЖКХ и различных задолженностей. Сделать это можно с помощью банковских карт, электронных кошельков — и даже через мобильный телефон. А при желании оплатить усулугу наличными в банке, здесь можно скачать квитанцию для оплаты (хотя в этом случае, например, пошлину придётся оплатить в полном размере).



Таким образом, сегодня жители Ростовской области могут получить государственные и муниципальные услуги разными способами — с помощью портала госуслуг, через МФЦ или при личном обращении в органы власти. Однако электронный способ взаимодействия с органами власти оказывается не только самым быстрым, но и наиболее экономичным!