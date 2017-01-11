Иностранные специалисты прочитают ИТ-лекции для молодёжи
Современный мир невозможно представить без информационных технологий — и с каждым годом роль ИТ лишь возрастает. А сама отрасль нуждается в активном притоке новых кадров: от «классических» программистов, робототехников и специалистов в области big data до пока ещё непривычных экзотических ИТ-профессий. Но, чтобы привлечь действительно заинтересованную молодёжь, начинать нужно со школы!.. Например, рассказывая ребятам о передовых технологиях и тенденциях будущего. Именно такой проект уже четыре года реализует компания «Ростелеком» совместно с общественной организацией «АЙСЕК». И в 2017 году в него будут вовлечены более 1500 учеников из 6 городов России, — включая Ростов-на-Дону.
Ключевая задача проекта «ИТ Рост», реализуемого при участии «Ростелекома», — помочь школьникам выбрать свой путь развития в мире информационных технологий. Для этого в образовательные организации России приглашаются международные волонтёры из числа наиболее успешных студентов технических специальностей. Они проводят для ребят мастер-классы и воркшопы, читают лекции рассказывают о передовых ИТ-тенденциях.
Таким образом, в течение 5 недель российские школьники погружаются в увлекательный мир информационных технологий и могут выбрать для себя — стать им пользователями данных услуг или их непосредственными разработчиками. Например, в коллективе компании «Ростелеком», реализующей десятки прорывных ИТ-проектов не только в масштабах России, но и мира!
«Сегодня мы видим взрывное развитие телекоммуникаций и IT-технологий, как в России, так и во всём мире. Инновационные технологии проникают во все сферы экономики и вместе с этим растёт потребность в IT-специалистах», — отмечает Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».
И, что особенно приятно, в 2017 году погрузиться в увлекательный мир ИТ смогут и ростовские школьники. Ведь донская столица стала одним из шести городов, которые посетят волонтёры организации «АЙСЕК», — наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Новосибирском и Уфой.
Отметим, что международный проект «ИТ Рост» реализуется AIESEC совместно с «Ростелекомом» c 2013 года. За это время, благодаря усилиям волонтёров, в отрасль ИТ пришли тысячи молодых специалистов, — от талантов и знаний которых зависит облик новой информационной реальности.
До начала приёмной кампании 2017 года остаётся более 6 месяцев. Однако учебные заведения уже активно включились в борьбу за абитуриентов. Университеты, институты, академии и колледжи активно проводят профориентационные мероприятия, конкурсы, — и, конечно, Дни открытых дверей. При этом формат таких мероприятий постоянно совершенствуется. Например, широко известный РКСИ готовится провести День открытых дверей сразу на двух площадках — в учебном корпусе на ул. Тургеневской 10/6 и в Интернете!.. О том, какую программу колледж подготовил для абитуриентов и их родителей на 27 ноября, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Как можно провести субботний день?.. У каждого есть десятки интересных вариантов. Однако промышленный коворкинг «GARАЖ» и ДГТУ готовы предложить ещё один весьма интересный способ!.. 29 октября в седьмом корпусе технического ВУЗа состоится выставка изобретателей Ростовской области «Донская сборка». Её участниками станут разработчики технических новинок в возрасте от 12 до 87 лет. Помимо этого гостей ожидают мастер-классы по робототехнике, научно-познавательные секции для школьников, — плюс увлекательное путешествие в мир современных технологий.
С чего начинается увлечение наукой?.. Возможно, с необычных опытов в школе, талантливого учителя — или увлекательной книги. Но современной молодёжи часто требуются более зрелищные поводы, чтобы сделать первый шаг. Например, визит в интерактивный музей науки или лекция общепризнанного гения робототехники. Однако самым ярким и доступным событием по-прежнему остаётся фестиваль науки юга России, организуемый ведущими ВУЗами и инновационными предприятиями. В этом году он состоится в КВЦ «ВертолЭкспо» с 24 по 25 сентября и будет включать десятки уникальных мероприятий. В том числе лекцию одного из самых известных писателей-фантастов России — Сергея Лукьяненко.
Как известно, начинать карьеру лучше в юности. Причём это утверждение касается как бизнеса, так и науки. Ведь в молодости мозг способен усваивать огромные объёмы информации, а люди легче обучаются и совершенствуют свои навыки. Поэтому юных талантов особенно охотно приглашают на стажировки международные ИТ-гиганты и научные центры (и об этом сообщает официальный сайт мехмата ЮФУ). Например, до конца этого года студенты, имеющие навыки программирования, могут подать заявку на полугодовую стажировку за границей (в Цюрихе) с выплатой от 500 евро в месяц. А талантливым ИТ-магистрантам знаменитый Университет Лозанны предлагает гранты в размере 1600 швейцарских франков ежемесячно (около 107,6 тысяч рублей по текущему курсу) для получения качественного ИТ-образования в Европе.
На этой неделе в российских ВУЗах завершилась приёмная кампания на бюджетные места. И результаты радуют!.. Впервые за 5-7 лет стремительно вырос конкурс на технические специальности, — а вместе с ним ощутимо увеличились проходные баллы. Впрочем, абитуриентов, сдававших ЕГЭ 2016, это не испугало. Ведь и здесь результаты оказались ощутимо выше прошлогодних. Например, ЕГЭ по математике профильного уровня выше 80% сдали 331 учащийся, а заветные 100 баллов получили сразу семь выпускников. Более того, всё больше абитуриентов готовы сдавать ЕГЭ по физике. Это открывает им путь, — в том числе, — и к поступлению на престижные ИТ-направления.