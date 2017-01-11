Иностранные специалисты прочитают ИТ-лекции для молодёжи

Современный мир невозможно представить без информационных технологий — и с каждым годом роль ИТ лишь возрастает. А сама отрасль нуждается в активном притоке новых кадров: от «классических» программистов, робототехников и специалистов в области big data до пока ещё непривычных экзотических ИТ-профессий. Но, чтобы привлечь действительно заинтересованную молодёжь, начинать нужно со школы!.. Например, рассказывая ребятам о передовых технологиях и тенденциях будущего. Именно такой проект уже четыре года реализует компания «Ростелеком» совместно с общественной организацией «АЙСЕК». И в 2017 году в него будут вовлечены более 1500 учеников из 6 городов России, — включая Ростов-на-Дону.

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Ключевая задача проекта «ИТ Рост», реализуемого при участии «Ростелекома», — помочь школьникам выбрать свой путь развития в мире информационных технологий. Для этого в образовательные организации России приглашаются международные волонтёры из числа наиболее успешных студентов технических специальностей. Они проводят для ребят мастер-классы и воркшопы, читают лекции рассказывают о передовых ИТ-тенденциях.



Таким образом, в течение 5 недель российские школьники погружаются в увлекательный мир информационных технологий и могут выбрать для себя — стать им пользователями данных услуг или их непосредственными разработчиками. Например, в коллективе компании «Ростелеком», реализующей десятки прорывных ИТ-проектов не только в масштабах России, но и мира!



«Сегодня мы видим взрывное развитие телекоммуникаций и IT-технологий, как в России, так и во всём мире. Инновационные технологии проникают во все сферы экономики и вместе с этим растёт потребность в IT-специалистах», — отмечает Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».



И, что особенно приятно, в 2017 году погрузиться в увлекательный мир ИТ смогут и ростовские школьники. Ведь донская столица стала одним из шести городов, которые посетят волонтёры организации «АЙСЕК», — наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Новосибирском и Уфой.



Отметим, что международный проект «ИТ Рост» реализуется AIESEC совместно с «Ростелекомом» c 2013 года. За это время, благодаря усилиям волонтёров, в отрасль ИТ пришли тысячи молодых специалистов, — от талантов и знаний которых зависит облик новой информационной реальности.