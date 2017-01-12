Самые отдалённые посёлки области получат быстрый Интернет
По данным на 2016 год, в Ростовской области проживает более 4,236 млн человек. Однако плотность населения в регионе весьма неоднородна: более четверти жителей (1,115 млн) прописаны в Ростове и примерно столько же — в остальных городах области, входящих в десятку крупнейших. Между тем количество посёлков и хуторов в регионе исчисляется сотнями, — и их жители нуждаются в качественной связи ничуть не меньше, чем ростовчане. Ведь, например, портал госуслуг является для них альтернативой многокилометровой поездке в райцентр, а онлайн-мессенджеры позволяют поддерживать связь с детьми, уехавшими в город. Поэтому работа по прокладке оптоволокна к малонаселённым районам области будет продолжена и в 2017 году, — чтобы обеспечить всем гражданам равный доступ к качественным услугам связи.
По данным Правительства Ростовской области, уже в первом полугодии быстрый Интернет появится в хуторах Гребцово и Кутейниково Родионово-Несветайского района, — а также в посёлке Новокадамово Октябрьского района.
Соответствующие работы проведут ведущие операторы связи в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства — и областного «пилота», запущенного Мининформсвязью Ростовской области. Напомним, что данные проекты предусматривают прокладку ВОЛС хозяйственным способом, то есть в тесном взаимодействии с администрациями муниципальных образований.
Вслед за упомянутыми населёнными пунктами, быстрый Интернет должен появиться в селе Недвиговка и хуторе Весёлый Мясниковского района. Сюда, по официальной информации, линии связи дотянутся во втором квартале 2017 года.
Также планируется развитие существующих сетей в населённых пунктах Азовского, Песчанокопского, Чертковского, Мясниковского, Неклиновского, Ремонтненского, Родионово-Несветайского, Октябрьского и Аксайского районов.
Напомним, что по итогам минувшего года в 12 населённых пунктах Ростовской области со слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой появились оптоволоконные линии связи. В трёх из них уже строится абонентская сеть.
Данная программа развития связи уже позволила обеспечить высокоскоростным Интернетом более 1000 малочисленных населённых пунктов региона.
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