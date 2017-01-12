В отделах кадров поселится искусственный интеллект?
Задача подбора персонала является одной из наиболее сложных для современных предприятий. Ведь на этапе собеседования HR-специалисту надо выявить не только интеллектуальный уровень претендента, но и множество его личностных качеств... От которых, в конечном счёте, будет зависеть имидж компании и её успешность. При этом набор критериев для каждой вакансии сильно отличается, а люди часто мыслят «штампами». Но решение этих проблем, похоже найдено — и оно «в духе времени»!.. Скоро на смену рекрутёрам может прийти беспристрастный искусственный интеллект, который за считанные секунды изучит личность соискателя, составит его психотип по поведению в социальных сетях и даст свои рекомендации. Хотя, по мнению экспертов, добиться полной беспристрастности со стороны «HR-роботов» будет всё-таки непросто.
Перспективам использования искусственного интеллекта при найме на работу посвящена масштабная статья в блоге главного редактора CIO.com Шэрон Флорентайн. По её мнению, роботы в отделе кадров помогут сократить время на отбор персонала, повысят качество рекрутинга и позволят избежать «человеческих штампов» (иными словами — предвзятого отношения).
Например, искусственный интеллект беспристрастно рассмотрит кандидатуру девушки, претендующей на должность системного администратора, — если она владеет всеми необходимыми знаниями. В то время, как обычный HR-менеджер может отсеять её лишь по гендерному признаку (даже не отдавая себе в этом отчёта, это принципиальный момент!).
Аналогичное касается и юноши, претендующего на должность секретаря, если его профессиональные и личные качества окажутся лучше, чем у очаровательных конкуренток на это место.
При этом HR-роботы будут ориентироваться не только на результаты текущего тестирования, но и смогут анализировать данные о человеке, размещённые в открытом доступе — в социальных сетях, блогах, посты на форумах и так далее. То есть технология отбора персонала даст фору нынешним системам кредитного скоринга, кастомизации контента (и даже, возможно, технологиям персонализированной онлайн-рекламы).
Однако, по мнению экспертов, добиться абсолютной объективности со стороны роботов будет непросто. Точнее, здесь многое будет зависеть от архитекторов, программистов и десятков других разработчиков подобных систем. Именно им предстоит определить, какой перечень датчиков оптимален для принятия обоснованного решения. Например, нужно ли отслеживать движение глаз претендента во время собеседования или достаточно ограничится контролем пульса. И как системе не допустить к работе с людьми кандидата, пришедшего на собеседование в неподобающей одежде или источающего запах пота.
Конечно, можно добавить предварительный человеческий контроль, но это будет, скорее, шагом назад (в глазах поставщиков новых решений).
Словом, помимо очевидных плюсов, у электронных рекрутёров есть и ряд минусов. Которые, конечно, со временем будут решены. Ведь особенностью искусственного интеллекта является способность к самообучению. Из которой вытекает ещё одна особенность — построить нейросеть на порядки проще, чем понять, как она работает. А значит, работодателям будущего нужно будет всё-таки контролировать, чтобы HR-роботы работали именно в их интересах.
UPD: После написания данного текста редакции TechnoDrive стало известно об аналогичных инициативах в области банковской юриспруденции, причём именно в России.
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