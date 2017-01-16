Ростовский мошенник охотился за неисправными смартфонами

Когда речь заходит о мошенничестве в сервисных центрах, мы чаще всего представляем подмену новых запчастей на неоригинальные в процессе ремонта, махинации со стоимостью работ — или, в качестве более продвинутых «бонусных услуг», — незаконный доступ к «Мобильному банку». Но этим дело не ограничивается!.. Некоторые преступники настолько экстравагантны, что создают «фейковые» сервис-центры для похищения неисправных устройств. Именно такой случай недавно раскрыли сотрудники донской полиции. Для чего злоумышленнику потребовались нерабочие смартфоны и планшеты, — а также чем закончилась эта история, — читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».

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По данным ростовской полиции, злоумышленником оказался 28-летний мужчина, представлявшийся мастером по ремонту цифровой техники. Для реализации своего замысла, он снимал помещение в Пролетарском районе Ростова, которое было оборудовано «под мастерскую». Именно здесь злоумышленник принимал неисправные гаджеты у граждан, — после чего переставал выходить на связь.



В поле зрения правоохранительных органов мошенник попал после обращения в полицию одного из пострадавших. Согласно материалам дела, мужчина лишился сотового телефона и планшета, общая стоимость которых превышает 50 000 рублей.



По какой причине злоумышленник нацелился именно на неисправную технику источник не сообщает. Также не известно, обладал ли он хотя бы базовыми навыками по ремонту электроники. Известен лишь закономерный результат такой деятельности — в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также оперативники проверяют причастность «лжемастера» к другим фактам присвоения чужого имущества.



«Ремонт цифровой техники, а особенно дорогих устройств, необходимо проводить в авторизованных сервисных центрах, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Если случай негарантийный, такое обслуживание может стоить немало. Однако взамен вы получите предсказуемое качество работ и сможете избежать многих неприятностей».



При этом, даже если гаджет отправляется в официальный сервис-центр, рекомендуем извлечь из него, — и оставить у себя, — «симку» и карту памяти. Не помешает — после бэкапа информации, — и возврат к заводским настройкам. Также рекомендуется проконтролировать правильность и полноту оформления квитанции, подтверждающей приём оборудования в ремонт.