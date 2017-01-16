«Ростелеком» подключил по «оптике» ещё 800 донских многоэтажек
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» продолжает расширять свою оптическую сеть. Только за минувший год специалисты компании подключили к ней свыше 800 многоквартирных домов, — обеспечив проникновение ETTH в донские многоэтажки на уровне 75%. Кроме того, за отчётный период «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию мультисервисное оборудование, позволяющее охватить интернет-услугами более 28 000 домохозяйств Донского края.
Сегодня по технологии ETTH в Ростовском филиале «Ростелекома» подключены 220 000 пользователей услуги широкополосного доступа в Интернет — и 100 000 абонентов «Интерактивного ТВ».
Подключая новые сегменты жилой застройки и модернизируя уже существующие сети, «Ростелеком» обеспечил доступ к высокоскоростному Интернету, «Интерактивному ТВ» и качественной домашней телефонии более 75% жителей многоквартирных домов Донского края.
«Оптика надёжна и имеет потенциал для развития на многие годы вперёд, так как позволяет наращивать пропускную способность в зависимости от растущих потребностей абонентов, — отметил заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком", директор по работе с массовым сегментом Андрей Махаев. — Оптика позволяет по одному и тому же кабелю подключить сразу несколько сервисов: помимо доступа в Интернет, это уникальное "Интерактивное ТВ", системы видеонаблюдения, решения для "умного дома" и другие».
Подключение по оптоволокну повышает надёжность и качество связи, увеличивает пропускную способность канала и даёт возможность максимально полно использовать современные сервисы. Абоненты, перешедшие на «оптику», могут комфортно работать с современными веб-сайтами, мультимедиа, «тяжёлым» контентом и интерактивными приложениями. Оптические линии значительно расширяют возможности пользователей для дистанционного образования, развития бизнеса, досуга и общения.
Напомним, что уточнить техническую возможность подключения к сети «Ростелеком», — и получить дополнительную информацию об услугах компании, можно по бесплатному номеру (800) 100-08-00. А подать заявку на подключение можно в режиме онлайн на сайте национального оператора.
По данным на 2016 год, в Ростовской области проживает более 4,236 млн человек. Однако плотность населения в регионе весьма неоднородна: более четверти жителей (1,115 млн) прописаны в Ростове и примерно столько же — в остальных городах области, входящих в десятку крупнейших. Между тем количество посёлков и хуторов в регионе исчисляется сотнями, — и их жители нуждаются в качественной связи ничуть не меньше, чем ростовчане. Ведь, например, портал госуслуг является для них альтернативой многокилометровой поездке в райцентр, а онлайн-мессенджеры позволяют поддерживать связь с детьми, уехавшими в город. Поэтому работа по прокладке оптоволокна к малонаселённым районам области будет продолжена и в 2017 году, — чтобы обеспечить всем гражданам равный доступ к качественным услугам связи.
Компания «Ростелеком», недавно ставшая оператором сотовой связи, предложила абонентам на юге России удобный способ оплаты своих услуг. Теперь счёт за Интернет, домашний телефон, «Интерактивное ТВ» или мобильную связь можно оплатить с помощью SMS-сообщения. Причём данный сервис доступен абонентам всех сотовых операторов!.. Подробнее о новых возможностях для клиентов «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Администрация Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» сообщила о причине исчезновения телефонной связи и доступа в Интернет у жителей некоторых домов Северного жилого массива. По официальной информации, сегодня в коллекторе на ул. Волкова 6/2 произошло повторное возгорание, повредившее магистральные телефонные кабели большой ёмкости. В результате без связи оказались абоненты в некоторых домах на улицах Капустина, Борко, Волкова и проспекте Космонавтов. В настоящий момент специалисты «Ростелекома» делают всё возможное для сокращения срока ремонта и скорейшего восстановления связи. Однако, учитывая серьёзность аварии, полный объём восстановительных работ планируется завершить к 3 ноября.
До недавнего времени станицу Ольгинскую в Ростовской области хорошо знали лишь любители легкомоторной авиации и авиамоделирования, — благодаря традиционному аэрошоу местного клуба «Доступное небо». И это неудивительно, ведь порядка 5000 её жителей не имели высокоскоростного Интернета — и, в лучшем случае, довольствовались ADSL на скорости до 1 Мбит/с... Аналогичные трудности испытывали и жители села Жуковское Песчанокопского района, пока сюда не дотянулись волоконно-оптические магистрали «Ростелекома». Благодаря им, тысячи селян вскоре смогут подключиться по технологии GPON на скорости до 100 Мбит/с, — чтобы оценить все преимущества современных телекоммуникаций.
В мире информационных технологий навыки правильного поведения в Интернете не менее важны, чем соблюдение техники безопасности. Поэтому изучать глобальную сеть стоит с раннего возраста!.. Тем более, если это возможно в увлекательной игровой форме, — а прилежные ученики получат в награду ценные подарки. Именно такой конкурс стартовал на этой неделе при поддержке компании «Ростелеком». Благодаря интеллектуальному состязанию, учащиеся российских школ смогут познакомиться с правилами безопасности в Интернете и выиграть цифровую технику Microsoft — игровые консоли Xbox 360, а также смартфоны Lumia.