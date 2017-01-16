«Ростелеком» подключил по «оптике» ещё 800 донских многоэтажек

Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» продолжает расширять свою оптическую сеть. Только за минувший год специалисты компании подключили к ней свыше 800 многоквартирных домов, — обеспечив проникновение ETTH в донские многоэтажки на уровне 75%. Кроме того, за отчётный период «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию мультисервисное оборудование, позволяющее охватить интернет-услугами более 28 000 домохозяйств Донского края.

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Сегодня по технологии ETTH в Ростовском филиале «Ростелекома» подключены 220 000 пользователей услуги широкополосного доступа в Интернет — и 100 000 абонентов «Интерактивного ТВ».



Подключая новые сегменты жилой застройки и модернизируя уже существующие сети, «Ростелеком» обеспечил доступ к высокоскоростному Интернету, «Интерактивному ТВ» и качественной домашней телефонии более 75% жителей многоквартирных домов Донского края.



«Оптика надёжна и имеет потенциал для развития на многие годы вперёд, так как позволяет наращивать пропускную способность в зависимости от растущих потребностей абонентов, — отметил заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком", директор по работе с массовым сегментом Андрей Махаев. — Оптика позволяет по одному и тому же кабелю подключить сразу несколько сервисов: помимо доступа в Интернет, это уникальное "Интерактивное ТВ", системы видеонаблюдения, решения для "умного дома" и другие».



Подключение по оптоволокну повышает надёжность и качество связи, увеличивает пропускную способность канала и даёт возможность максимально полно использовать современные сервисы. Абоненты, перешедшие на «оптику», могут комфортно работать с современными веб-сайтами, мультимедиа, «тяжёлым» контентом и интерактивными приложениями. Оптические линии значительно расширяют возможности пользователей для дистанционного образования, развития бизнеса, досуга и общения.



Напомним, что уточнить техническую возможность подключения к сети «Ростелеком», — и получить дополнительную информацию об услугах компании, можно по бесплатному номеру (800) 100-08-00. А подать заявку на подключение можно в режиме онлайн на сайте национального оператора.