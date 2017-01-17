В Ростове может появиться детский технопарк

В юном возрасте многие способны достигать удивительных результатов. Ведь мышление ребёнка ещё не подвержено стереотипам, а желание познавать мир перевешивает «авторитетные мнения». Поэтому для юного исследователя нет ничего невозможного — нужно лишь направить его усилия в нужном направлении!.. Именно эту задачу призваны решить детские технопарки, идею которых предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Здесь юные россияне смогут изучать робототехнику, авиастроение, космонавтику, — а также заниматься 3D-моделированием и развитием нанотехнологий. И, что особенно приятно, детский технопарк вскоре может появиться в Ростове-на-Дону!..

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Создание детского технопарка стало одной из тем пленарного совещания, состоявшегося в Администрации Ростова 16 января. По словам начальника управления образования города Виктории Чернышовой, детские технопарки должны стать новой моделью дополнительного образования подрастающего поколения.



«Детские технопарки приходят на смену домам творчества молодёжи, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Теперь, вместо радиоуправляемых моделей самолётов, ребятам предстоит создавать роботов, а на смену химическим опытам приходит разработка наноматериалов и биотехнологий. Многие относят эти технологии к будущему, но для наших детей это уже объективная реальность, в которой им предстоит жить!..»



Эту точку зрения подтверждают и слова Виктории Чернышовой, — которая отметила, что детский технопарк в Ростове планируется создать на площадке Дворца творчества детей и молодёжи. Именно такой проект в настоящее время рассматривается городской администрацией.



Помимо этого, на площадке Центра детского технического творчества, — а также домов детского творчества Железнодорожного, Первомайского, Советского и Октябрьского районов, классического лицея № 1, юридической гимназии № 9 им. М.М.Сперанского, — активно развиваются детские объединения робототехники. Результаты работы таких кружков были продемонстрированы в минувшем декабре на Первом городском фестивале робототехники с участием 53 лучших учащихся Ростова.



Вместе с робототехникой, талантливая молодёжь сможет изучать в ростовском технопарке основы авиастроения и космонавтики, информационные технологии, 3D-моделирование, — а также нейротехнологии, энергетику и принципы конструирования наноматериалов. Что позволит юным талантам развить свои возможности, столь необходимые в мире будущего!