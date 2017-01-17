В Ростове может появиться детский технопарк

В юном возрасте многие способны достигать удивительных результатов. Ведь мышление ребёнка ещё не подвержено стереотипам, а желание познавать мир перевешивает «авторитетные мнения». Поэтому для юного исследователя нет ничего невозможного — нужно лишь направить его усилия в нужном направлении!.. Именно эту задачу призваны решить детские технопарки, идею которых предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Здесь юные россияне смогут изучать робототехнику, авиастроение, космонавтику, — а также заниматься 3D-моделированием и развитием нанотехнологий. И, что особенно приятно, детский технопарк вскоре может появиться в Ростове-на-Дону!..
Создание детского технопарка стало одной из тем пленарного совещания, состоявшегося в Администрации Ростова 16 января. По словам начальника управления образования города Виктории Чернышовой, детские технопарки должны стать новой моделью дополнительного образования подрастающего поколения.
«Детские технопарки приходят на смену домам творчества молодёжи, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Теперь, вместо радиоуправляемых моделей самолётов, ребятам предстоит создавать роботов, а на смену химическим опытам приходит разработка наноматериалов и биотехнологий. Многие относят эти технологии к будущему, но для наших детей это уже объективная реальность, в которой им предстоит жить!..»
Эту точку зрения подтверждают и слова Виктории Чернышовой, — которая отметила, что детский технопарк в Ростове планируется создать на площадке Дворца творчества детей и молодёжи. Именно такой проект в настоящее время рассматривается городской администрацией.
Помимо этого, на площадке Центра детского технического творчества, — а также домов детского творчества Железнодорожного, Первомайского, Советского и Октябрьского районов, классического лицея № 1, юридической гимназии № 9 им. М.М.Сперанского, — активно развиваются детские объединения робототехники. Результаты работы таких кружков были продемонстрированы в минувшем декабре на Первом городском фестивале робототехники с участием 53 лучших учащихся Ростова.
Вместе с робототехникой, талантливая молодёжь сможет изучать в ростовском технопарке основы авиастроения и космонавтики, информационные технологии, 3D-моделирование, — а также нейротехнологии, энергетику и принципы конструирования наноматериалов. Что позволит юным талантам развить свои возможности, столь необходимые в мире будущего!
В канун новогодних праздников абоненты компании «Ростелеком» всё чаще вспоминают про сервис «Личный кабинет». Ведь это отличная возможность управлять услугами и пополнять баланс счёта, когда традиционные офисы закрыты. Впрочем, даже в обычные дни «Личный кабинет» компании «Ростелеком» очень востребован!.. По официальной информации, в 2016 году количество активных пользователей данной услуги в ЮФО и СКФО удвоилось — с 400 000 до 800 000 клиентов. Таким образом, «Единый личный кабинет» стал приоритетным инструментом обслуживания для абонентов национального оператора.
Редакция TechnoDrive сердечно поздравляет читателей и партнёров с Наступающим 2017 годом! Желаем, чтобы услуги связи приносили только приятные сообщения, чтобы работа в Интернете доставляла радость, а электронный контент всегда был интересным и содержательным!
27 декабря компания «Ростелеком-Юг» запустила для юных слушателей бесплатный сервис «Сказки Деда Мороза», — ставший очень популярным. Всего за три дня данным сервисом воспользовались более 5000 абонентов, высоко оценивших детские аудиокниги в исполнении профессиональных дикторов. В связи с этим «Ростелеком» решил обновить их перечень и подарить абонентам ещё 5 новых сказок.
Космические технологии сопровождают современного человека повсюду. Они обеспечивают нас качественным телевидением, Интернетом, навигацией, связывают материки, — и помогают изобретать новые материалы. При этом космическая отрасль России остро нуждается в новых квалифицированных кадрах, — готовить которые, очевидно, следует уже со школы. А для этого ребят нужно заинтересовать астрономией, астрофизикой и космологией. Именно эти задачи, в частности, призван решить школьный центр космических услуг, открывшийся в Ростове-на-Дону в преддверие Нового года.
Несмотря на успехи сотовой связи, стационарные телефоны остаются достаточно популярными у жителей ЮФО и СКФО. Об этом свидетельствует статистика компании «Ростелеком-Юг», абоненты которой в 2016 году проговорили около 200 000 минут по домашним телефонам. Эксперты считают, что причинами такого успеха являются удобные городские номера, высокое качество связи и выгодные тарифы. А с учётом новых конвергентных предложений, — объединяющих стационарную и сотовую связь «Ростелекома», — для проводной телефонии может начаться настоящий Ренессанс.