Acer Predator Z271T: Монитор, который мониторит глаза геймера

На протяжении последних десятилетий компьютерные игры остаются основным драйвером индустрии домашних ПК. Благодаря им, геймеры постоянно обновляют оборудование — видеокарты, процессоры, память и целиком десктопы (в то время, как офисные приложения и многие облачные сервисы успешно работают даже на компьютерах десятилетней давности). И вот очередной сюрприз для любителей динамичных игр!.. Компания Acer представила монитор Predator Z271T с технологией Tobii, отслеживающей движение глаз пользователя. Теперь, чтобы управлять прицелом и играть в шутеры, достаточно одного лишь взгляда. А ещё герой сегодняшнего обзора позволяет управлять последними версиями Windows — в ожидании новых приложений для продвинутого монитора.

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По официальной информации Acer, Predator Z271T является первым в мире монитором с поддержкой технологии Tobii. Благодаря ему, игроки могут управлять некоторыми играми одним лишь взглядом. Такая возможность, в частности, доступна геймерам в Assassin’s Creed Syndicate (поставляется в комплекте с устройством), — а также Watch Dogs 2, Steep и более 100 других игр!..



Здесь пользователь Acer Predator Z271T может управлять прицелом, совершать выстрелы «силой мысли», — достаточно лишь моргнуть, — а также изменять динамическое освещение во время игры.



Интерактивные функции нового монитора проявляются и за пределами игрового пространства. В частности, пользователи новых операционных систем Windows смогут с помощью взгляда управлять курсором мыши. Хотя, по данным первых тестеров, эта возможность даётся новым пользователям непросто.



Не исключено, что в случае популярности игровых новинок, — и дальнейшей эволюции технологии Tobii, — «управление взглядом» начнут использовать и другие разработчики ПО. Например, создатели графических редакторов, HTML-верстальщики и так далее. Ведь контроль движения глаз пользователя — это не только эффективный инструмент управления, но и передовой способ мониторинга восприятия. Например, создателям рекламы и веб-разработчикам было бы интересно изучить движение глаз большинства пользователей при рассмотрении их продуктов. И это лишь некоторые из возможностей «доступного eye tracking»!..



Однако пока монитор Acer Predator Z271T воспринимается, скорее, как имиджевая новинка для геймеров. Её закруглённый экран с диагональю 27 дюймов готов порадовать пользователей высоким качеством изображения, глубоким чёрным цветом и широкими углами обзора.



Среди других характеристик устройства можно отметить разрешение 1920x1080 пикс, время отклика матрицы 4 мс, встроенные динамики, — а также частоту обновления 144 МГц и поддержку ряда фирменных технологий Acer. В частности, BlueLightShield и Flicker-less устраняют излучение вредного синего света и мерцания, а ComfyView и Low-Dimming снижают нагрузку на глаза во время продолжительных боевых баталий.



Среди других особенностей Acer Predator Z271T:

Соотношение сторон экрана — 16:9;

Динамическая контрастность — 100М:1;

Яркость экрана — 300 кд/кв.м;

Мощность акустической системы — 2x7 Вт;

USB-интерфейсы — 5 разъёмов USB 3.0;

Максимальная потребляемая мощность — 27 Вт;

Вес — 7,6 кг;

Гарантия производителя — 3 года.

По информации TechnoDrive, стоимость Acer Predator Z271T в ростовских магазинах Citilink составляет 56 990 рублей, — что довольно дорого даже с учётом приведённых характеристик. Однако статус первого монитора с функцией eye-track и знаменитая надёжность Acer делают новинку достаточно привлекательной в глазах увлечённых геймеров. По крайней мере, пока отслеживание глаз в подобных устройствах не стало «повседневной рутиной».