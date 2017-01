Acer Predator Z271T: Монитор, который мониторит глаза геймера

Знаменитая игра «Танки», — официально именуемая World of Tanks , — стала ещё доступнее абонентам « Ростелекома ». Приятное нововведение связано с началом сотрудничества компании Wargaming и национального оператора, в рамках которого игровые кластеры были подключены к магистральной сети «Ростелекома». В результате для абонентов национального оператора принципиально изменился доступ ко всем игровым площадкам Wargaming в России, — среди которых World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships (включая новые игровые кластеры в Хабаровске и Екатеринбурге). И оценить новые возможности геймеры «Ростелекома» могут прямо сейчас!