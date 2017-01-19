Проблемы с ОСАГО онлайн?.. Обращайтесь в Банк России!

Несмотря на то, что с 1 января 2017 года страховые компании РФ обязаны оформлять полисы ОСАГО онлайн, автовладельцы порой сталкиваются с «неполадками» на сайтах страховщиков. Из-за них оформить страховку становится затруднительно, а порой — вообще невозможно... В связи с этим, ГИБДД Ростовской области и Центральный банк РФ разъясняют гражданам их права — и рекомендуют не «спускать на тормозах» подобные случаи. В частности, если оформить полис онлайн в течение 30 минут не получилось, необходимо обязательно сообщить об этом в территориальное учреждение Банка России и Российский союз автостраховщиков. О том, как добиться справедливости, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Напомним, что в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» внесён ряд важных изменений. В частности, с 1 января все компании, работающие на рынке автострахования, обязаны заключать договора ОСАГО в виде электронных документов!.. В прошлое должны уйти очереди, длительное общение в офисах страховщиков, сверка документов и другие рутинные процедуры.



Всё, что требуется от автовладельца — зайти на сайт страховщика, ввести достоверные данные и оплатить страховой взнос банковской картой.



Без сомнений, это очень удобно!.. Однако, не все страховые компании своевременно и добросовестно отладили данный сервис. По отзывам ряда автомобилистов, сайты страховщиков не всегда корректно оформляют ОСАГО онлайн. Иногда при проверке введённых данных выдаются сообщения об «ошибках заполнения формы» (без конкретики) — или рекомендуется обратиться в другие страховые компании.



В связи с этой ситуацией, ГИБДД Ростовской области выступила с разъяснением о порядке действий при невозможности оформления полиса ОСАГО онлайн.



Прежде всего стоит понимать — отказ страховщика от оформления полиса онлайн противозаконен!.. Поэтому, при невозможности заключения договора в течение 30 минут, следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации.



А точнее, сделав необходимые «скриншоты» экрана, необходимо отправить их через форму обратной связи, либо приложить в виде распечатки к бумажному заявлению, оставленному по адресу: 344006, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 22-а. Копию заявления также рекомендуется направить в Cлужбу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России по e-mail или почтовому адресу: 107016, г.Москва, ул. Неглинная, д.12. Бесплатный телефон для справок: (800) 250-40-72.



Помимо этого, о нарушении ФЗ-214 можно сообщать в Российский союз автостраховщиков по телефону (800) 200-22-75, e-mail или почтовому адресу: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.27, стр.3.



При этом эксперты рекомендуют тщательно выбирать автостраховщика, — в том числе на основании отзывов в Интернете. Ведь оформление ОСАГО — это лишь первый шаг. И, если компанию приходится фактически принуждать к заключению страхового договора, не исключено, что при возникновении страхового случая на востребование выплаты могут уйти ещё большие усилия.



Иными словами, недобросовестных страховщиков лучше просто игнорировать. До тех пор, пока рынок страховых услуг не очистится от случайных компаний, дискредитирующих саму идею страхового полиса как надёжного защитника от реальных проблем.