Оптика «Ростелекома» появилась в 28 посёлках Ростовской области

Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил очередной этап строительства региональной сети GPON. По данным оператора, в 2016 году на территории Ростовской области для этой цели было проложено более 160 км ВОЛС, дотянувшихся до 28 коттеджных посёлков (полный список населённых пунктов сегодня публикует TechnoDrive). Таким образом, доступ к быстрому Интернету, «Интерактивному ТВ» и другим цифровым услугам по «оптике» получили свыше 7 000 домохозяйств в частном секторе.

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Сегодня услугами связи «Ростелекома» по технологии GPON пользуются уже более 1 000 абонентов Ростовского филиала, — из них более 500 выбрали для себя не только быстрый Интернет, но и «Интерактивное ТВ». Разумеется, это лишь две наиболее популярные услуги из широкого спектра цифровых возможностей «оптики»!.. Помимо этого, абонентам GPON также доступны сервисы видеонаблюдения, домашняя телефония и другие возможности «Ростелекома».



Кроме того, потенциал технологии GPON позволяет наращивать пропускную способность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов на многие годы вперед. В частности, уже сегодня услугами «Ростелекома» по «оптике» могут воспользоваться жители 28 коттеджных посёлков Ростовской области, среди которых:

г. Батайск, ДНТ «Донская Чаша»;

г. Батайск, МК «Западный», локация Койсуг;

г. Ростов-на-Дону, ДНТ «Садовод-Любитель»;

г. Ростов-на-Дону, МК «Советский», локация Деловая, Правовая, Научная;

г. Ростов-на-Дону, ТИЗ «Аэродромный»;

г. Ростов-на-Дону, МК «2-й пос. Орджоникидзе»;

г. Белая Калитва, локация Сосны;

г. Азов МК «Восточный», локация Красногоровка;

г. Азов, МК «Западный», локация Севастопольская, Кирова, Макаровского;

г. Таганрог, локация Шевченко, Украинский, К. Либкнехта, Красный;

г. Новочеркасск, СНТ «Донские зори»;

г. Новочеркасск, локация Хмельницкого, Оржоникидзе, Александровская;

г. Миллерово, КП «Зеленстрой»;

г. Каменск-Шахтинск, МК «Шахтёрский»;

Аксайский район, пос. Темерницкий;

Аксайский район, пос. Российский;

Аксайский район, пос. Рассвет;

Аксайский район, ст. Ольгинская;

пос. Овощной, Азовский район;

с. Кулешовка, Азовский район, СТ «Ягодка-2»;

х. Недвиговка, Мясниковский район;

х. Красный Крым, Мясниковский район, КП «Зелёный»;

х. Сетраки, Чертковский район;

с. Троицкое, Неклиновский район;

п. Матвеев Курган, МК «4-й район», локация Красноармейская, Почтовая, Светлая;

п. Матвеев-Курган, МК «Юго-Восток» (ул. Пушкинская, ул. Семилетки, ул. Воронежская);

ст. Кривянская, Октябрьский район;

п. Дальнее Поле, Песчанокопский район.

«GPON позволяет подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю, который заводится прямо в квартиру или частный дом, — отмечает заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Махаев. — Это даёт неоспоримое преимущество в скорости Интернета по сравнению с другими технологиями, где оптика доходит только до дома, а внутри здания до квартир прокладывается обычный кабель».



Для посёлков и микрорайонов Ростова и области с преобладанием частной застройки технология GPON — оптимальное решение, способное обеспечить надёжность и качество услуг, а в дальнейшем — быстро адаптироваться под возрастающие потребности абонентов. Благодаря высокоскоростному доступу в Интернет перед пользователями открываются неограниченные возможности для общения, обучения, игр, развлечений — и обеспечения безопасности дома.