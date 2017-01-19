Оптика «Ростелекома» появилась в 28 посёлках Ростовской области
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил очередной этап строительства региональной сети GPON. По данным оператора, в 2016 году на территории Ростовской области для этой цели было проложено более 160 км ВОЛС, дотянувшихся до 28 коттеджных посёлков (полный список населённых пунктов сегодня публикует TechnoDrive). Таким образом, доступ к быстрому Интернету, «Интерактивному ТВ» и другим цифровым услугам по «оптике» получили свыше 7 000 домохозяйств в частном секторе.
Сегодня услугами связи «Ростелекома» по технологии GPON пользуются уже более 1 000 абонентов Ростовского филиала, — из них более 500 выбрали для себя не только быстрый Интернет, но и «Интерактивное ТВ». Разумеется, это лишь две наиболее популярные услуги из широкого спектра цифровых возможностей «оптики»!.. Помимо этого, абонентам GPON также доступны сервисы видеонаблюдения, домашняя телефония и другие возможности «Ростелекома».
Кроме того, потенциал технологии GPON позволяет наращивать пропускную способность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов на многие годы вперед. В частности, уже сегодня услугами «Ростелекома» по «оптике» могут воспользоваться жители 28 коттеджных посёлков Ростовской области, среди которых:
г. Батайск, ДНТ «Донская Чаша»;
г. Батайск, МК «Западный», локация Койсуг;
г. Ростов-на-Дону, ДНТ «Садовод-Любитель»;
г. Ростов-на-Дону, МК «Советский», локация Деловая, Правовая, Научная;
г. Ростов-на-Дону, ТИЗ «Аэродромный»;
г. Ростов-на-Дону, МК «2-й пос. Орджоникидзе»;
г. Белая Калитва, локация Сосны;
г. Азов МК «Восточный», локация Красногоровка;
г. Азов, МК «Западный», локация Севастопольская, Кирова, Макаровского;
г. Таганрог, локация Шевченко, Украинский, К. Либкнехта, Красный;
г. Новочеркасск, СНТ «Донские зори»;
г. Новочеркасск, локация Хмельницкого, Оржоникидзе, Александровская;
г. Миллерово, КП «Зеленстрой»;
г. Каменск-Шахтинск, МК «Шахтёрский»;
Аксайский район, пос. Темерницкий;
Аксайский район, пос. Российский;
Аксайский район, пос. Рассвет;
Аксайский район, ст. Ольгинская;
пос. Овощной, Азовский район;
с. Кулешовка, Азовский район, СТ «Ягодка-2»;
х. Недвиговка, Мясниковский район;
х. Красный Крым, Мясниковский район, КП «Зелёный»;
х. Сетраки, Чертковский район;
с. Троицкое, Неклиновский район;
п. Матвеев Курган, МК «4-й район», локация Красноармейская, Почтовая, Светлая;
п. Матвеев-Курган, МК «Юго-Восток» (ул. Пушкинская, ул. Семилетки, ул. Воронежская);
ст. Кривянская, Октябрьский район;
п. Дальнее Поле, Песчанокопский район.
«GPON позволяет подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю, который заводится прямо в квартиру или частный дом, — отмечает заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Махаев. — Это даёт неоспоримое преимущество в скорости Интернета по сравнению с другими технологиями, где оптика доходит только до дома, а внутри здания до квартир прокладывается обычный кабель».
Для посёлков и микрорайонов Ростова и области с преобладанием частной застройки технология GPON — оптимальное решение, способное обеспечить надёжность и качество услуг, а в дальнейшем — быстро адаптироваться под возрастающие потребности абонентов. Благодаря высокоскоростному доступу в Интернет перед пользователями открываются неограниченные возможности для общения, обучения, игр, развлечений — и обеспечения безопасности дома.
Поздравить друзей с Новым годом сразу после боя курантов стало доброй традицией для многих россиян. Однако, даже несмотря на множество часовых поясов, подобные нагрузки требуют от операторов серьёзной предварительной подготовки. В частности, компания «Ростелеком» ещё в декабре значительно увеличила количество цифровых каналов на междугородных и международных направлениях, а также усилила дежурные смены технических специалистов. В результате, «Ростелеком» достойно выдержал более чем троекратный рост трафика в новогодние и рождественские праздники, — обслужив за два «пиковых дня» свыше 135 миллионов международных и междугородних звонков.
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» продолжает расширять свою оптическую сеть. Только за минувший год специалисты компании подключили к ней свыше 800 многоквартирных домов, — обеспечив проникновение ETTH в донские многоэтажки на уровне 75%. Кроме того, за отчётный период «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию мультисервисное оборудование, позволяющее охватить интернет-услугами более 28 000 домохозяйств Донского края.
По данным на 2016 год, в Ростовской области проживает более 4,236 млн человек. Однако плотность населения в регионе весьма неоднородна: более четверти жителей (1,115 млн) прописаны в Ростове и примерно столько же — в остальных городах области, входящих в десятку крупнейших. Между тем количество посёлков и хуторов в регионе исчисляется сотнями, — и их жители нуждаются в качественной связи ничуть не меньше, чем ростовчане. Ведь, например, портал госуслуг является для них альтернативой многокилометровой поездке в райцентр, а онлайн-мессенджеры позволяют поддерживать связь с детьми, уехавшими в город. Поэтому работа по прокладке оптоволокна к малонаселённым районам области будет продолжена и в 2017 году, — чтобы обеспечить всем гражданам равный доступ к качественным услугам связи.
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