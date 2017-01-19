Новогодняя связь «Ростелекома» оказалась на высоте!

Поздравить друзей с Новым годом сразу после боя курантов стало доброй традицией для многих россиян. Однако, даже несмотря на множество часовых поясов, подобные нагрузки требуют от операторов серьёзной предварительной подготовки. В частности, компания «Ростелеком» ещё в декабре значительно увеличила количество цифровых каналов на междугородных и международных направлениях, а также усилила дежурные смены технических специалистов. В результате, «Ростелеком» достойно выдержал более чем троекратный рост трафика в новогодние и рождественские праздники, — обслужив за два «пиковых дня» свыше 135 миллионов международных и междугородних звонков.

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По официальной информации, за период с 31 декабря по 1 января и 6-7 января абоненты «Ростелекома» в России совершили более 135 млн междугородних и международных звонков. Не менее активно клиенты национального оператора использовали и Интернет — активно поздравляя друг друга в социальных сетях, по электронной почте и через мессенджеры.



Для обеспечения россиян качественной связью в условиях повышенной нагрузки, «Ростелеком» предварительно разработал и успешно реализовал целый комплекс специализированных мероприятий. В частности, дополнительно были организованы цифровые каналы на междугородных и международных направлениях, — по которым передавался голосовой и интернет-трафик.



Например, в этом году «Ростелеком» создал более 34 дополнительных цифровых трактов для внутрироссийского телефонного трафика, а также 42 тракта для пропуска международного трафика (в том числе, Казахстан — 24, Армения — 8, Чехия — 10). А для повышения пропускной способности Интернета были добавлены 26x10 Гбит/с трактов на внутрироссийских направлениях и 8х10 Гбит/с трактов для резервирования наиболее важных международных магистралей, включая транзит «Европа — Азия».



Помимо этого, в «Ростелекоме» было организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников из руководства компании и технических специалистов на случай чрезвычайных ситуаций. А дежурные смены на объектах сети связи усилили квалифицированными специалистами, с которыми был проведён дополнительный инструктаж.



Всё это позволило «Ростелекому» с достоинством выдержать пиковые нагрузки, — обеспечив жителям России качественную связь и отличное новогоднее настроение.



«Интересы абонентов, высокая надёжность и качество предоставляемых услуг являются приоритетами деятельности "Ростелекома", — отмечается в пресс-релизе компании. — На протяжении последних лет, благодаря проводимым организационно-техническим мероприятиям, объекты и сети связи даже в пиковые периоды функционируют в штатном режиме, не возникают перегрузки на сетях связи, а также сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями».