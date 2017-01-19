Новогодняя связь «Ростелекома» оказалась на высоте!
Поздравить друзей с Новым годом сразу после боя курантов стало доброй традицией для многих россиян. Однако, даже несмотря на множество часовых поясов, подобные нагрузки требуют от операторов серьёзной предварительной подготовки. В частности, компания «Ростелеком» ещё в декабре значительно увеличила количество цифровых каналов на междугородных и международных направлениях, а также усилила дежурные смены технических специалистов. В результате, «Ростелеком» достойно выдержал более чем троекратный рост трафика в новогодние и рождественские праздники, — обслужив за два «пиковых дня» свыше 135 миллионов международных и междугородних звонков.
По официальной информации, за период с 31 декабря по 1 января и 6-7 января абоненты «Ростелекома» в России совершили более 135 млн междугородних и международных звонков. Не менее активно клиенты национального оператора использовали и Интернет — активно поздравляя друг друга в социальных сетях, по электронной почте и через мессенджеры.
Для обеспечения россиян качественной связью в условиях повышенной нагрузки, «Ростелеком» предварительно разработал и успешно реализовал целый комплекс специализированных мероприятий. В частности, дополнительно были организованы цифровые каналы на междугородных и международных направлениях, — по которым передавался голосовой и интернет-трафик.
Например, в этом году «Ростелеком» создал более 34 дополнительных цифровых трактов для внутрироссийского телефонного трафика, а также 42 тракта для пропуска международного трафика (в том числе, Казахстан — 24, Армения — 8, Чехия — 10). А для повышения пропускной способности Интернета были добавлены 26x10 Гбит/с трактов на внутрироссийских направлениях и 8х10 Гбит/с трактов для резервирования наиболее важных международных магистралей, включая транзит «Европа — Азия».
Помимо этого, в «Ростелекоме» было организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников из руководства компании и технических специалистов на случай чрезвычайных ситуаций. А дежурные смены на объектах сети связи усилили квалифицированными специалистами, с которыми был проведён дополнительный инструктаж.
Всё это позволило «Ростелекому» с достоинством выдержать пиковые нагрузки, — обеспечив жителям России качественную связь и отличное новогоднее настроение.
«Интересы абонентов, высокая надёжность и качество предоставляемых услуг являются приоритетами деятельности "Ростелекома", — отмечается в пресс-релизе компании. — На протяжении последних лет, благодаря проводимым организационно-техническим мероприятиям, объекты и сети связи даже в пиковые периоды функционируют в штатном режиме, не возникают перегрузки на сетях связи, а также сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями».
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил очередной этап строительства региональной сети GPON. По данным оператора, в 2016 году на территории Ростовской области для этой цели было проложено более 160 км ВОЛС, дотянувшихся до 28 коттеджных посёлков (полный список населённых пунктов сегодня публикует TechnoDrive). Таким образом, доступ к быстрому Интернету, «Интерактивному ТВ» и другим цифровым услугам по «оптике» получили свыше 7 000 домохозяйств в частном секторе.
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» продолжает расширять свою оптическую сеть. Только за минувший год специалисты компании подключили к ней свыше 800 многоквартирных домов, — обеспечив проникновение ETTH в донские многоэтажки на уровне 75%. Кроме того, за отчётный период «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию мультисервисное оборудование, позволяющее охватить интернет-услугами более 28 000 домохозяйств Донского края.
По данным на 2016 год, в Ростовской области проживает более 4,236 млн человек. Однако плотность населения в регионе весьма неоднородна: более четверти жителей (1,115 млн) прописаны в Ростове и примерно столько же — в остальных городах области, входящих в десятку крупнейших. Между тем количество посёлков и хуторов в регионе исчисляется сотнями, — и их жители нуждаются в качественной связи ничуть не меньше, чем ростовчане. Ведь, например, портал госуслуг является для них альтернативой многокилометровой поездке в райцентр, а онлайн-мессенджеры позволяют поддерживать связь с детьми, уехавшими в город. Поэтому работа по прокладке оптоволокна к малонаселённым районам области будет продолжена и в 2017 году, — чтобы обеспечить всем гражданам равный доступ к качественным услугам связи.
Компания «Ростелеком», недавно ставшая оператором сотовой связи, предложила абонентам на юге России удобный способ оплаты своих услуг. Теперь счёт за Интернет, домашний телефон, «Интерактивное ТВ» или мобильную связь можно оплатить с помощью SMS-сообщения. Причём данный сервис доступен абонентам всех сотовых операторов!.. Подробнее о новых возможностях для клиентов «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Администрация Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» сообщила о причине исчезновения телефонной связи и доступа в Интернет у жителей некоторых домов Северного жилого массива. По официальной информации, сегодня в коллекторе на ул. Волкова 6/2 произошло повторное возгорание, повредившее магистральные телефонные кабели большой ёмкости. В результате без связи оказались абоненты в некоторых домах на улицах Капустина, Борко, Волкова и проспекте Космонавтов. В настоящий момент специалисты «Ростелекома» делают всё возможное для сокращения срока ремонта и скорейшего восстановления связи. Однако, учитывая серьёзность аварии, полный объём восстановительных работ планируется завершить к 3 ноября.