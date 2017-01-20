«Новый LTE» появится в посёлках Ростовской области
Охватив качественным и быстрым Интернетом жителей крупных городов, операторы связи проявляют всё больший интерес к малым населённым пунктам Ростовской области. И это не только «оптика», — которую уже давно массово и методично прокладывает «Ростелеком», — но и сотовые сети 4G. В частности, с января текущего года в России изменились правила применения абонентских терминалов LTE в диапазоне 450 МГц. Благодаря им, «большая четвёрка» сотовых компаний, — и работающие на их базе виртуальные операторы, — получили больше свободы при построении сетей LTE Advanced. Что, в свою очередь, означает более качественное и обширное покрытие 4G, охватывающее, в частности, отдалённые районы и небольшие посёлки.
Напомним, что Минкомсвязь России ввела новые правила применения терминалов LTE-450 в январе текущего года. Соответствующий приказ был разработан для предоставления равных возможностей жителям городов и малых населённых пунктов страны.
Согласно новым правилам, операторы смогут использовать оборудование LTE-450 для ещё более эффективного обеспечения целостности, устойчивости и безопасности единой сети. При этом речь идёт как о «классическом» стандарте LTE, так и об улучшенном LTE-Advanced, который успели оценить многие жители Ростовской области.
Напомним, что первая сеть стандарта LTE-450 заработала в России ещё в мае 2016 года. Бесспорным преимуществом данного диапазона является широкий радиус покрытия, --который для одной базовой станции 4G может достигать почти 20 км (в зависимости от рельефа местности). При этом пропускная способность LTE-450 для полосы 3 МГц достигает 17 Мбит/с, а для полосы 5 МГц — 30 Мбит/с.
Таким образом, от массового внедрения LTE в диапазоне 450 МГц в первую очередь выиграют отдалённые посёлки, — где плотность абонентов сравнительно невысока, но при этом имеется острая потребность в качественном и быстром Интернете.
Таким образом, с появлением 4G LTE в отдалённых регионах Ростовской области, жители региона смогут значительно улучшить качество жизни, а интернет-предприниматели — повысить эффективность бизнеса. Более того, наличие широкого покрытия 4G сделает «глубинку» более привлекательной в глазах гостей и туристов, которые смогут путешествовать по региону с помощью навигации A-GPS — а также делиться впечатлениями с друзьями в режиме онлайн.
В декабре Минкомсвязь подвела предварительные итоги развития 4G в России. По официальным данным, за 10 месяцев текущего года в нашей стране были установлены 32 230 базовых станций LTE, — что соответствует росту на 45%. Таким образом, на сегодняшний день услуги 4G предоставляют 104 208 базовых станций, что составляет почти 20% от их общего количества в РФ. Значительный вклад в данный показатель вносит и Ростовская область. Напомним, что мы вошли в пятёрку лидеров по качеству 4G LTE (данные на середину 2016 года).
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