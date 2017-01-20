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20 января 2017, Новости Ростова

«Ростелеком» поддержит главную PR-премию юга России

«Ростелеком» снова поддержит экспертную инициативу «АГТ-Юг»На этой неделе компания «Ростелеком» и дирекция премии «Серебряный Лучник — Юг» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, национальный оператор в четвёртый раз подряд выступит телекоммуникационным партнёром престижного состязания экспертов по пиару. В рамках партнёрства «Ростелеком» предоставит организаторам и участникам «Серебряного Лучника» бесплатный и быстрый Wi-Fi-доступ в Интернет — а также наградит ценными призами победителей конкурса.

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В 2017 году конкурс «Серебряный Лучник — Юг» пройдёт в пяти проектных номинациях — «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа, «Лучший проект в области продвижения территорий» и «Лучший проект в области digital-коммуникаций».

Публичная защита проектов, вышедших в финал состязания, — и церемония награждения победителей, — состоятся 3 февраля в Ростове-на-Дону. При этом оператором премии в регионе выступит коммуникационное агентство «АГТ-Юг».

«Это одна из самых авторитетных, статусных премий в области связей с общественностью в России, — отметил Виталий Соловьёв, заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком", член жюри премии "Серебряный Лучник — Юг". — Победитель конкурса получит престижную отраслевую награду и признание профессионального сообщества. А "Ростелеком" всегда активно участвует в общественной жизни региона и поддерживает значимые события и проекты. Кроме того, наше партнёрство имеет ещё и профессиональный интерес, поскольку даёт интересный опыт и ещё лучшее понимание того, что сегодня актуально в сфере PR».

Напомним, что Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» традиционно поддерживает самые яркие и значимые социальные события в регионе.

Помимо конкурса «Серебряный Лучник», компания выступает партнёром конференций маркетологов, форумов «Молодая волна», а также спортивных состязаний, — в том числе для донской молодёжи.

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Новости Ростова

Проблемы с ОСАГО онлайн?.. Обращайтесь в Банк России!


Несмотря на то, что с 1 января 2017 года страховые компании РФ обязаны оформлять полисы ОСАГО онлайн, автовладельцы порой сталкиваются с «неполадками» на сайтах страховщиков. Из-за них оформить страховку становится затруднительно, а порой — вообще невозможно... В связи с этим, ГИБДД Ростовской области и Центральный банк РФ разъясняют гражданам их права — и рекомендуют не «спускать на тормозах» подобные случаи. В частности, если оформить полис онлайн в течение 30 минут не получилось, необходимо обязательно сообщить об этом в территориальное учреждение Банка России и Российский союз автостраховщиков. О том, как добиться справедливости, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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В Ростове может появиться детский технопарк


В юном возрасте многие способны достигать удивительных результатов. Ведь мышление ребёнка ещё не подвержено стереотипам, а желание познавать мир перевешивает «авторитетные мнения». Поэтому для юного исследователя нет ничего невозможного — нужно лишь направить его усилия в нужном направлении!.. Именно эту задачу призваны решить детские технопарки, идею которых предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Здесь юные россияне смогут изучать робототехнику, авиастроение, космонавтику, — а также заниматься 3D-моделированием и развитием нанотехнологий. И, что особенно приятно, детский технопарк вскоре может появиться в Ростове-на-Дону!..
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Более 800 000 абонентов выбрали «Личный кабинет» «Ростелеком-Юг»


В канун новогодних праздников абоненты компании «Ростелеком» всё чаще вспоминают про сервис «Личный кабинет». Ведь это отличная возможность управлять услугами и пополнять баланс счёта, когда традиционные офисы закрыты. Впрочем, даже в обычные дни «Личный кабинет» компании «Ростелеком» очень востребован!.. По официальной информации, в 2016 году количество активных пользователей данной услуги в ЮФО и СКФО удвоилось — с 400 000 до 800 000 клиентов. Таким образом, «Единый личный кабинет» стал приоритетным инструментом обслуживания для абонентов национального оператора.
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Поздравляем с Наступающим!


Редакция TechnoDrive сердечно поздравляет читателей и партнёров с Наступающим 2017 годом! Желаем, чтобы услуги связи приносили только приятные сообщения, чтобы работа в Интернете доставляла радость, а электронный контент всегда был интересным и содержательным!
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«Ростелеком» обновил коллекцию бесплатных новогодних сказок


27 декабря компания «Ростелеком-Юг» запустила для юных слушателей бесплатный сервис «Сказки Деда Мороза», — ставший очень популярным. Всего за три дня данным сервисом воспользовались более 5000 абонентов, высоко оценивших детские аудиокниги в исполнении профессиональных дикторов. В связи с этим «Ростелеком» решил обновить их перечень и подарить абонентам ещё 5 новых сказок.
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Алла Лапаткова (2012 г.)

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