«Ростелеком» поддержит главную PR-премию юга России

На этой неделе компания «Ростелеком» и дирекция премии «Серебряный Лучник — Юг» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, национальный оператор в четвёртый раз подряд выступит телекоммуникационным партнёром престижного состязания экспертов по пиару. В рамках партнёрства «Ростелеком» предоставит организаторам и участникам «Серебряного Лучника» бесплатный и быстрый Wi-Fi-доступ в Интернет — а также наградит ценными призами победителей конкурса.

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В 2017 году конкурс «Серебряный Лучник — Юг» пройдёт в пяти проектных номинациях — «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа, «Лучший проект в области продвижения территорий» и «Лучший проект в области digital-коммуникаций».



Публичная защита проектов, вышедших в финал состязания, — и церемония награждения победителей, — состоятся 3 февраля в Ростове-на-Дону. При этом оператором премии в регионе выступит коммуникационное агентство «АГТ-Юг».



«Это одна из самых авторитетных, статусных премий в области связей с общественностью в России, — отметил Виталий Соловьёв, заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком", член жюри премии "Серебряный Лучник — Юг". — Победитель конкурса получит престижную отраслевую награду и признание профессионального сообщества. А "Ростелеком" всегда активно участвует в общественной жизни региона и поддерживает значимые события и проекты. Кроме того, наше партнёрство имеет ещё и профессиональный интерес, поскольку даёт интересный опыт и ещё лучшее понимание того, что сегодня актуально в сфере PR».



Напомним, что Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» традиционно поддерживает самые яркие и значимые социальные события в регионе.



Помимо конкурса «Серебряный Лучник», компания выступает партнёром конференций маркетологов, форумов «Молодая волна», а также спортивных состязаний, — в том числе для донской молодёжи.