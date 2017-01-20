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«Ростелеком» поддержит главную PR-премию юга России
На этой неделе компания «Ростелеком» и дирекция премии «Серебряный Лучник — Юг» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, национальный оператор в четвёртый раз подряд выступит телекоммуникационным партнёром престижного состязания экспертов по пиару. В рамках партнёрства «Ростелеком» предоставит организаторам и участникам «Серебряного Лучника» бесплатный и быстрый Wi-Fi-доступ в Интернет — а также наградит ценными призами победителей конкурса.
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В 2017 году конкурс «Серебряный Лучник — Юг» пройдёт в пяти проектных номинациях — «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа, «Лучший проект в области продвижения территорий» и «Лучший проект в области digital-коммуникаций».
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