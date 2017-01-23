В Ростове облегчили регистрацию транспорта через Gosuslugi.ru
TechnoDrive неоднократно обращал внимание читателей на преимущества портала госуслуг, — благодаря которому можно экономить время, нервы и деньги, оплачивая госпошлины и штрафы «со скидкой». И вот очередные приятные новости!.. Теперь при регистрации транспортных средств онлайн ростовчане смогут получать номерные знаки и документы в отдельном пункте, который откроется завтра в отделении №1 МРЭО ГИБДД. Подробнее о его расположении и графике работы читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По официальной информации, дополнительный пункт регистрации транспортных средств откроется в Ростове 24 января по адресу: ул. Доватора, 154А.
Важно! Здесь будет вестись только приём граждан, предварительно обратившихся через портал госуслуг.
Таким образом, ростовчане не только сэкономят 30% при оплате госпошлины за выдачу регистрационных знаков, свидетельства о регистрации и паспорта технического средства, — но также смогут избежать потенциальных конфликтов с гражданами «в альтернативной очереди» (не пользующихся порталом госуслуг). Ведь второй очереди не будет!
Транспортные средства «электронных граждан» в новом пункте будут регистрировать со вторника по субботу по следующему графику:
Вторник — с 08:00 до 20:00;
Среда –- с 08:00 до 18:00;
Четверг –- с 08:00 до 13:00;
Пятница –- с 08:00 до 18:00;
Суббота –- с 08:00 до 17:00.
В понедельник и воскресенье дополнительный пункт регистрации работать не будет.
При этом, напомним, что дата и время визита в пункт регистрации гражданином выбирается на этапе оформления госуслуги онлайн. Таким образом, в новом пункте, несмотря на востребованность сервиса, очередей не ожидается.
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