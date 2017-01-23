В Ростове облегчили регистрацию транспорта через Gosuslugi.ru

TechnoDrive неоднократно обращал внимание читателей на преимущества портала госуслуг, — благодаря которому можно экономить время, нервы и деньги, оплачивая госпошлины и штрафы «со скидкой». И вот очередные приятные новости!.. Теперь при регистрации транспортных средств онлайн ростовчане смогут получать номерные знаки и документы в отдельном пункте, который откроется завтра в отделении №1 МРЭО ГИБДД. Подробнее о его расположении и графике работы читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

По официальной информации, дополнительный пункт регистрации транспортных средств откроется в Ростове 24 января по адресу: ул. Доватора, 154А.



Важно! Здесь будет вестись только приём граждан, предварительно обратившихся через портал госуслуг.



Таким образом, ростовчане не только сэкономят 30% при оплате госпошлины за выдачу регистрационных знаков, свидетельства о регистрации и паспорта технического средства, — но также смогут избежать потенциальных конфликтов с гражданами «в альтернативной очереди» (не пользующихся порталом госуслуг). Ведь второй очереди не будет!



Транспортные средства «электронных граждан» в новом пункте будут регистрировать со вторника по субботу по следующему графику:

Вторник — с 08:00 до 20:00;

Среда –- с 08:00 до 18:00;

Четверг –- с 08:00 до 13:00;

Пятница –- с 08:00 до 18:00;

Суббота –- с 08:00 до 17:00.

В понедельник и воскресенье дополнительный пункт регистрации работать не будет.



При этом, напомним, что дата и время визита в пункт регистрации гражданином выбирается на этапе оформления госуслуги онлайн. Таким образом, в новом пункте, несмотря на востребованность сервиса, очередей не ожидается.