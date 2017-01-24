Не перехитрят ли умные дома своих жильцов?

«Интернет вещей», как известно, бывает минимум двух видов. И они разные!.. Но в чём же главное отличие? «Классический, олдскульный IoT» для выполнения большинства задач в подключении к большому Интернету НЕ нуждается. Проще говоря, его многочисленные датчики (а также электронные дверные замки, моторизованные вентили для воды и газа) общаются между собой САМИ, а также, при необходимости, выходят на связь с основным модулем (и всё это происходит у вас дома). Выход в Интернет нужен только некоторым из этих устройств! Примером такой системы, хоть и с некоторыми оговорками, являются GSM-сигнализации от различных производителей. Немного аскетичные, но функциональные, недорогие и при этом надёжные. Однако, «Интернет вещей» нового поколения действует совсем иначе. Его конечные устройства работают штатно, лишь пока у них есть доступ в Интернет. В этом случае всё идёт по плану — датчики отсылают информацию в облако, из облака идёт управление всеми подключёнными устройствами умного дома. Но что будет, если подключение к Сети исчезнет?.. Насколько пользователь окажется зависим от повреждения каналов связи, наличия денег на счёте у оператора — и удалённых облачных хранилищ?.. Попробуем разобраться на примере типичного представителя «нового IoT» от компании «МегаФон», получившего многообещающее название Life Control.
Спустя 18 лет, «Интернет вещей» уже не тот, каким его позиционировал автор идеи Кевин Эштон. В далёком 1999 году сотрудник Массачусетского технологического института говорил об «умной» логистике и совместной деятельности роботов при решении общей задачи... Сегодня же, в массовом сознании IoT всё чаще ассоциируется с дверными замками, кранами, кофеварками и холодильниками, подключёнными к Интернету.
И, хотя классический подход по-прежнему используется, например, в «умных сигнализациях», основным драйвером технологии является именно «облачный IoT». Тот, который Национальный разведывательный совет США назвал одним из шести серьёзнейших рисков безопасности ещё в 2008 году. Нужно ли говорить, что за последующее время «Интернет вещей» лишь упрочил свои позиции в этом сомнительном чарте?..
Учитывая тесную привязку к Интернету (и симкам абонентов), особую любовь к «облачному IoT» начали испытывать операторы связи, — в том числе беспроводные. Например, компания МТС ещё в 2015 году заявила о намерении продавать «умную» технику REDMOND и целую серию датчиков в своих салонах. Однако с тех пор соответствующая инициатива остаётся «в тени» — и активно не освещается оператором.
Попробовать свои силы в сегменте IoT решил и «МегаФон», недавно запустивший проект Life Control. На данный момент соответствующее решение предлагается в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Однако на сайте проекта отмечается, что приобрести компоненты «умного дома» можно и в других городах России, — правда, на условиях предзаказа.
Что же предлагает «МегаФон» любителям IoT?.. Прежде всего, один из двух комплектов — «Базовый» (центр умного дома, умная розетка, датчик протечки воды и детектор движения) за 15 120 рублей или «Безопасность» (дополненный также датчиком открытия/закрытия двери, Wi-Fi камерой и датчиком дыма) за 21 000 рублей. Если же стандартный набор по каким-то причинам не устраивает покупателя, можно собрать собственный комплект Life Control, начав с покупки обязательного компонента — «центра умного дома» за 8 890 рублей (последний работает только с симкартами «МегаФона» — БЗ).
Упомянутые выше цены касаются лишь оборудования, которому для нормальной работы потребуется связь «МегаФона». При этом IoT-тариф будет зависеть от количества подключённых датчиков. Таким образом, к расходам на «умный дом» добавляется ежемесячный платёж в размере от 300 до 750 рублей в месяц.
«На сегодняшний день домашние IoT-решения из облака решают, скорее, имиджевые задачи, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Например, это хорошая возможность произвести впечатление на гостей, друзей или юных домочадцев. Что же касается одного из основных предназначений Life Control — безопасности, — здесь возникают вопросы. Например, насколько надёжно защищены камеры Wi-Fi и прочие датчики от хакеров и интернет-хулиганов. К сожалению, эти аспекты в разделе техподдержки не рассматриваются. Также техподдержка Life Control, к сожалению, пока не ответила на вопрос TechnoDrive, что именно произойдёт с датчиками при утрате связи с облаком "МегаФона" (направлен через сайт LC 20 января)».
И ещё один момент. При изучении раздела вопросов и ответов создаётся впечатление, что новинка «МегаФона» требует от владельцев тщательного и регулярного обновления (например, чтобы «умная лампа» могла светиться белым, а центр умного дома не терял Wi-Fi сеть). Что, в свою очередь, уже хорошо — ведь вместе с «апдейтами» в умный дом Life Control могут поступать и обновления безопасности. А это уже внушает сдержанный оптимизм.
На иллюстрации к тексту изображён предполагаемый вид взломанной через Интернет микроволновой печи (не входит в набор Life Control).
Задача подбора персонала является одной из наиболее сложных для современных предприятий. Ведь на этапе собеседования HR-специалисту надо выявить не только интеллектуальный уровень претендента, но и множество его личностных качеств... От которых, в конечном счёте, будет зависеть имидж компании и её успешность. При этом набор критериев для каждой вакансии сильно отличается, а люди часто мыслят «штампами». Но решение этих проблем, похоже найдено — и оно «в духе времени»!.. Скоро на смену рекрутёрам может прийти беспристрастный искусственный интеллект, который за считанные секунды изучит личность соискателя, составит его психотип по поведению в социальных сетях и даст свои рекомендации. Хотя, по мнению экспертов, добиться полной беспристрастности со стороны «HR-роботов» будет всё-таки непросто.
Насколько важно для нас распознавание лиц? Учёные ответили на этот вопрос предельно точно. Согласно данным Массачусетского технологического института (MIT), люди способны узнавать портреты знакомых даже на крошечных картинках размером 7x10 пикселей! Невероятный результат, который говорит о том, насколько важным для выживания наших предков было точное «сканирование». Действительно, от быстрой идентификации зависело не только благополучие, но сама жизнь. Однако мир охотников и собирателей не стоял на месте. 9 тысяч лет назад появились первые города, начала меняться среда обитания. Люди стали жить всё более скученно, а в наши дни Землю населяют 7,5 млрд человек. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и эффективность работы социума, человеческих глаз уже мало. Вопросами идентификации должны заниматься «облачные технологии» — телекоммуникации и инновационное ПО. И строить системы распознавания лиц, пожалуй, нужно при взаимодействии ведущих предприятий сразу нескольких технологически развитых стран.
В ноябре департамент экономики Администрации Ростова опубликовал данные очередного мониторинга рынка труда. По официальной информации, уровень регистрируемой безработицы в донской столице оказался значительно ниже, чем в среднем по региону и стране. Однако, и это вполне объяснимо, многие ростовчане трудоустраиваются по профессиям, которые вскоре, предположительно, могут занять роботы — продавцами, кассирами, грузчиками, водителями и так далее. Между тем на перспективные профессии будущего, — среди которых, например, проектировщики роботов, архитекторы интеллектуальных систем и дизайнеры эмоций, — спроса в Ростове пока нет. И вообще многие позиции в атласе специальностей будущего совершенно новые! А между тем именно эти профессии эксперты считают наиболее перспективными после 2020 года, — то есть в горизонте ближайшей пятилетки!.. Не приведёт ли такой дисбаланс к всплеску безработицы на Дону — и смогут ли высвобождаемые сотрудники адаптироваться к «шоку будущего» на рынке труда, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По оценкам учёных, максимальная «тактовая частота» человеческого мозга составляет порядка 200 Гц. В то время как современным компьютерам доступны гигагерцы, — а многоядерные процессоры способны ещё и распараллеливать вычисления... Конечно, сильной стороной человека остаётся интеллект, творчество и аналитическое мышление, но «электронный мозг» стремительно эволюционирует и к 2040 году его потенциал может сравняться с человеческим. После чего мы начнём отставать от роботов не только физически, но и интеллектуально... Но чем это грозит нашим детям — и человечеству в целом? Своими прогнозами на будущее поделились соучредители компании «Статзилла» Святослав Заруцкий и Екатерина Власенко, представившие в Ростове увлекательную лекцию «Искусственный интеллект: спасение или угроза?».
С прошлого века не утихают споры между сторонниками и противниками электронного разума. Писатели-фантасты рисуют апокалептические картины восстания машин и предупреждают о хитрости «искусственного интеллекта». Тем временем, крупнейшие разработчики тестируют автомобили без водителя (в широком ассортименте!) и системы «умного дома», развивают интеллект суперкомпьютеров — и даже учат роботов лгать. По мнению экспертов, этот процесс уже не остановить — и скоро мы будем жить в мире самообучающихся интеллектуальных машин. Но насколько дружелюбными они окажутся?.. Ответы на эти вопросы поможет найти лекция «Искусственный интеллект: спасение или угроза?», которая состоится 25 сентября в Ростове-на-Дону.