Не перехитрят ли умные дома своих жильцов?

«Интернет вещей», как известно, бывает минимум двух видов. И они разные!.. Но в чём же главное отличие? «Классический, олдскульный IoT» для выполнения большинства задач в подключении к большому Интернету НЕ нуждается. Проще говоря, его многочисленные датчики (а также электронные дверные замки, моторизованные вентили для воды и газа) общаются между собой САМИ, а также, при необходимости, выходят на связь с основным модулем (и всё это происходит у вас дома). Выход в Интернет нужен только некоторым из этих устройств! Примером такой системы, хоть и с некоторыми оговорками, являются GSM-сигнализации от различных производителей. Немного аскетичные, но функциональные, недорогие и при этом надёжные. Однако, «Интернет вещей» нового поколения действует совсем иначе. Его конечные устройства работают штатно, лишь пока у них есть доступ в Интернет. В этом случае всё идёт по плану — датчики отсылают информацию в облако, из облака идёт управление всеми подключёнными устройствами умного дома. Но что будет, если подключение к Сети исчезнет?.. Насколько пользователь окажется зависим от повреждения каналов связи, наличия денег на счёте у оператора — и удалённых облачных хранилищ?.. Попробуем разобраться на примере типичного представителя «нового IoT» от компании «МегаФон», получившего многообещающее название Life Control.

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Спустя 18 лет, «Интернет вещей» уже не тот, каким его позиционировал автор идеи Кевин Эштон. В далёком 1999 году сотрудник Массачусетского технологического института говорил об «умной» логистике и совместной деятельности роботов при решении общей задачи... Сегодня же, в массовом сознании IoT всё чаще ассоциируется с дверными замками, кранами, кофеварками и холодильниками, подключёнными к Интернету.



И, хотя классический подход по-прежнему используется, например, в «умных сигнализациях», основным драйвером технологии является именно «облачный IoT». Тот, который Национальный разведывательный совет США назвал одним из шести серьёзнейших рисков безопасности ещё в 2008 году. Нужно ли говорить, что за последующее время «Интернет вещей» лишь упрочил свои позиции в этом сомнительном чарте?..



Учитывая тесную привязку к Интернету (и симкам абонентов), особую любовь к «облачному IoT» начали испытывать операторы связи, — в том числе беспроводные. Например, компания МТС ещё в 2015 году заявила о намерении продавать «умную» технику REDMOND и целую серию датчиков в своих салонах. Однако с тех пор соответствующая инициатива остаётся «в тени» — и активно не освещается оператором.



Попробовать свои силы в сегменте IoT решил и «МегаФон», недавно запустивший проект Life Control. На данный момент соответствующее решение предлагается в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Однако на сайте проекта отмечается, что приобрести компоненты «умного дома» можно и в других городах России, — правда, на условиях предзаказа.



Что же предлагает «МегаФон» любителям IoT?.. Прежде всего, один из двух комплектов — «Базовый» (центр умного дома, умная розетка, датчик протечки воды и детектор движения) за 15 120 рублей или «Безопасность» (дополненный также датчиком открытия/закрытия двери, Wi-Fi камерой и датчиком дыма) за 21 000 рублей. Если же стандартный набор по каким-то причинам не устраивает покупателя, можно собрать собственный комплект Life Control, начав с покупки обязательного компонента — «центра умного дома» за 8 890 рублей (последний работает только с симкартами «МегаФона» — БЗ).



Упомянутые выше цены касаются лишь оборудования, которому для нормальной работы потребуется связь «МегаФона». При этом IoT-тариф будет зависеть от количества подключённых датчиков. Таким образом, к расходам на «умный дом» добавляется ежемесячный платёж в размере от 300 до 750 рублей в месяц.



«На сегодняшний день домашние IoT-решения из облака решают, скорее, имиджевые задачи, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Например, это хорошая возможность произвести впечатление на гостей, друзей или юных домочадцев. Что же касается одного из основных предназначений Life Control — безопасности, — здесь возникают вопросы. Например, насколько надёжно защищены камеры Wi-Fi и прочие датчики от хакеров и интернет-хулиганов. К сожалению, эти аспекты в разделе техподдержки не рассматриваются. Также техподдержка Life Control, к сожалению, пока не ответила на вопрос TechnoDrive, что именно произойдёт с датчиками при утрате связи с облаком "МегаФона" (направлен через сайт LC 20 января)».



И ещё один момент. При изучении раздела вопросов и ответов создаётся впечатление, что новинка «МегаФона» требует от владельцев тщательного и регулярного обновления (например, чтобы «умная лампа» могла светиться белым, а центр умного дома не терял Wi-Fi сеть). Что, в свою очередь, уже хорошо — ведь вместе с «апдейтами» в умный дом Life Control могут поступать и обновления безопасности. А это уже внушает сдержанный оптимизм.



На иллюстрации к тексту изображён предполагаемый вид взломанной через Интернет микроволновой печи (не входит в набор Life Control).