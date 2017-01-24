«Ростелеком» подарит путешествие внимательным телезрителям

Современное телевидение — это удивительный мир, позволяющий человеку путешествовать, не вставая с дивана!.. Сотни телеканалов различной тематики расскажут обо всех значимых новостях, покажут мир дикой природы, раскроют секреты экзотической кулинарии и так далее. Но это, конечно, лишь анонсы, — позволяющие выбрать направления для реальных путешествий. Ведь даже HD и формат 4K не заменят человеку реальное нахождение в стране своей мечты! Именно поэтому «Ростелеком» предлагает зрителям «Интерактивного ТВ» настоящее путешествие в любую точку земного шара с бюджетом поездки до 100 000 рублей. Всё, что нужно для получения заветного приза — внимательно смотреть телеканалы Viasat Premium HD в эфире «Ростелекома» и правильно отвечать на вопросы викторины.

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Совместный конкурс компаний «Ростелеком» и Viasat проводится до 7 февраля. Для участия в нём достаточно зарегистрироваться на сайте, используя аккаунт в любой из популярных социальных сетей. После этого участники могут отгадывать фильмы и набирать баллы!.. Отдельные бонусы предусмотрены, в частности, за репосты акции в соцсетях, а также при указании зрителями «Интерактивного ТВ» дополнительной информации — номера своего договора и контактного e-mail.



При этом лидер рейтинга, имя которого определится не позднее 2 марта, получит незабываемый приз!.. Ведь речь идёт об авиабилетах «туда-обратно» на одного или двух человек общей стоимостью до 100 000 рублей. При этом, по условиям акции, билеты должны быть эконом-класса — а значит, на указанную сумму можно полететь практически в любую точку земного шара!..



(Тем временем участники программ лояльности авиакомпаний, ранее накопившие достаточно миль, смогут получить ещё больше. Ведь при грамотном выборе рейсов и кода тарифа они впоследствии могут сделать «апгрейд» купленного билета в бизнес-класс. Но это уже отдельная история — ред.)



Познакомиться с подробными правилами конкурса «Ростелекома» можно на специальном промо-сайте акции.



Пока же виртуальное сражение за ценный приз продолжается — и включиться в него совсем не поздно! Ведь главное в конкурсе «Ростелекома» эрудиция и внимательность. А награда, обещанная лидеру, заслуживает того, чтобы проявить все эти качества по максимуму.