«Ростелеком» подарит путешествие внимательным телезрителям

Современное телевидение — это удивительный мир, позволяющий человеку путешествовать, не вставая с дивана!.. Сотни телеканалов различной тематики расскажут обо всех значимых новостях, покажут мир дикой природы, раскроют секреты экзотической кулинарии и так далее. Но это, конечно, лишь анонсы, — позволяющие выбрать направления для реальных путешествий. Ведь даже HD и формат 4K не заменят человеку реальное нахождение в стране своей мечты! Именно поэтому «Ростелеком» предлагает зрителям «Интерактивного ТВ» настоящее путешествие в любую точку земного шара с бюджетом поездки до 100 000 рублей. Всё, что нужно для получения заветного приза — внимательно смотреть телеканалы Viasat Premium HD в эфире «Ростелекома» и правильно отвечать на вопросы викторины.
Совместный конкурс компаний «Ростелеком» и Viasat проводится до 7 февраля. Для участия в нём достаточно зарегистрироваться на сайте, используя аккаунт в любой из популярных социальных сетей. После этого участники могут отгадывать фильмы и набирать баллы!.. Отдельные бонусы предусмотрены, в частности, за репосты акции в соцсетях, а также при указании зрителями «Интерактивного ТВ» дополнительной информации — номера своего договора и контактного e-mail.
При этом лидер рейтинга, имя которого определится не позднее 2 марта, получит незабываемый приз!.. Ведь речь идёт об авиабилетах «туда-обратно» на одного или двух человек общей стоимостью до 100 000 рублей. При этом, по условиям акции, билеты должны быть эконом-класса — а значит, на указанную сумму можно полететь практически в любую точку земного шара!..
(Тем временем участники программ лояльности авиакомпаний, ранее накопившие достаточно миль, смогут получить ещё больше. Ведь при грамотном выборе рейсов и кода тарифа они впоследствии могут сделать «апгрейд» купленного билета в бизнес-класс. Но это уже отдельная история — ред.)
Познакомиться с подробными правилами конкурса «Ростелекома» можно на специальном промо-сайте акции.
Пока же виртуальное сражение за ценный приз продолжается — и включиться в него совсем не поздно! Ведь главное в конкурсе «Ростелекома» эрудиция и внимательность. А награда, обещанная лидеру, заслуживает того, чтобы проявить все эти качества по максимуму.
«В наше время главное украшение новогоднего стола — телевизор!..» Это утверждение почтальона Печкина остаётся актуальным даже спустя 32 года после выхода легендарного мультфильма «Зима в Простоквашино». Однако, за это время зрительские предпочтения существенно расширились — и, помимо легендарной классики, которую мы каждый год с удовольствием пересматриваем, многим хотелось бы увидеть и яркие киноновинки. Тем более, что для этого зрителям «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» даже не придётся вставать с удобного дивана! Две эксклюзивные коллекции — «Лучшие мультики 2016» и «Кино-оливье» позволят насладиться хитами уходящего года в цифровом формате, а также создадут неповторимую атмосферу праздника.
До праздничного боя курантов остаётся совсем немного времени, — и это весомый повод задуматься о новогодних подарках!.. Но чем лучше всего порадовать своих домочадцев? Ведь сюрприз должен быть ярким, неожиданным и практичным. Ответ на этот вопрос предлагает ростовская компания «Элтек», в ассортименте которой появился новый продукт оператора «НТВ Плюс». Речь идёт о комплекте «Интерактивное ТВ», позволяющем управлять спутниковым эфиром и заказывать фильмы в онлайн-кинотеатре. Приобрести его по выгодной цене, — и с профессиональной установкой, — вы можете в рамках специальных новогодних скидок, действующих в компании «Элтек». Не упустите выгодную возможность!
Компания «Ростелеком» первой среди российских операторов цифрового телевидения начала трансляцию детского канала Cartoon Network в формате HD. Теперь юные зрители могут смотреть десятки анимационных сериалов, заслуживших мировое признание. В их числе мультфильм «Время приключений», — обладатель четырёх премий «Эмми», — а также популярные телепроекты «Суперкрошки», «Бен 10», «Удивительный мир Гамбола» и многие другие. При этом смотреть Cartoon Network HD могут как абоненты «Ростелекома», подключившие «Интерактивное телевидение», так и клиенты других провайдеров, использующие OTT-приставку национального оператора.
В разгар новогодних праздников телевизор играет особую роль в каждой российской семье. Ведь именно он боем курантов знаменует смену лет, развлекает гостей «Голубым огоньком» — и предлагает множество интересных передач на длинных новогодних каникулах. И это ещё не всё, ведь на дворе XXI век! Благодаря современным технологиям, спутниковое ТВ предлагает множество фильмов для просмотра в удобное время. Их можно включать, ставить на паузу и вновь смотреть, когда захочется! Причём, если вы подключили «Триколор ТВ» в компании «Элтек» до 15 января, такая возможность в течение года предоставляется бесплатно!..
В преддверие новогодних праздников поиск подарков становится всё более актуальным. Однако выбрать качественный и оригинальный товар порой бывает непросто. Одним из способов сделать это являются телемагазины, — в эфире которых можно оценить функциональные возможности товаров и заказать устройства, не продающиеся в обычных гипермаркетах. Одним из таких телепроектов является канал «БУМ-ТВ» недавно появившийся в эфире «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком».