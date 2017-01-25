Отечественная космонавтика объединяет поколения ростовчан

Не секрет, что с возрастом у многих людей меняются интересы и мировоззрение. Однако есть темы по-настоящему объединяющие поколения. Одна из них, без сомнения, — отечественная космонавтика!.. Легендарная королёвская «семёрка», до сих пор верно служащая России, подвиги Гагарина и Леонова, а также современные спутниковые технологии — всё это звенья единой цепи, создающей славу нашей страны. Поэтому интерес к космосу столь велик!

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И в канун юбилея Сергея Павловича Королёва об этих достижениях вспоминают как пожилые люди, — свидетели космических триумфов СССР (отметим, что от слова ’sputnik’ даже образуются новые слова в английском языке), — так и молодое поколение, участвующее в астрономических Олимпиадах и посещающее ростовский Центр космических услуг.



12 января исполнилось 110 лет со дня рождения великого изобретателя современности, академика Сергея Павловича Королёва. О судьбе основоположника отечественной космонавтики смогли узнать посетители Центра социального обслуживания Кировского района Ростова. Здесь для пенсионеров был организован вечер памяти Сергея Павловича Королёва под названием «Небо — его мечта и профессия».



В ходе мероприятия сотрудники Центральной городской библиотеки познакомили пожилых людей с биографией и научной деятельностью конструктора, — а также поведали о ярких событиях из его жизни. Причём аудитория, в силу своего возраста, хорошо помнила начало космической эпохи, — поэтому рассказ о Королёве проходил в атмосфере взволнованного внимания, оттенявшегося стихами и песнями по данной теме.



Также на вечере памяти гостям представили книги об изобретателе «Тайны военной космонавтики» (автор: С. Славин) и «100 великих рекордов авиации и космонавтики» (автор: С. Зигуненко). А по окончанию книжного обзора каждый из пенсионеров получил информационно-библиографическое пособие, созданное сотрудниками библиотеки к юбилею С.П. Королёва.



Примечательно, что достижения великого конструктора, — и историю освоения космоса, — на этой неделе вспоминала и молодёжь. В частности, участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, состоявшейся в ДГТУ. Ведь многие небесные тела были открыты, благодаря исследователям космоса!..



Участие в олимпиаде, прошедшей в понедельник, приняли учащиеся 9-11 классов — Артём Запорожец, Алёна Селезнёва (лицей №33), Евгений Примак (лицей №1 «Классический»), а также Екатерина Новикова (гимназия №36). Предварительно все они посещали занятия в астрономическом клубе Дворца творчества детей и молодёжи, где заработали высокий рейтинг.



Впрочем, чтобы прикоснуться к космическим технологиям, не обязательно демонстрировать сверхталанты в астрономии. Например, ростовские школьники могут посетить Центр космических услуг, недавно открывшийся на базе гимназии №117. Здесь они изучат основы спутникового геопозиционирования, узнают о достижениях ведущих учёных — и методиках подготовки космонавтов. Возможно, для кого-то из юных гостей эта экскурсия станет первым шагом к будущей карьере в российской космонавтике!