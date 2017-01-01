Сотовые операторы научились имитировать исходящие вызовы

Отмена платы за входящие вызовы, — в своё время, — породила в России так называемые «хитрые неотвеченные звонки». Их суть заключается в совершении абонентами очень короткого вызова, прекращаемого после 1-2 гудков в трубке. При этом звонящие рассчитывают на то, что получившие подобный «сигнал» респонденты перезвонят и разговор состоится уже за чужой счёт. Подобный способ «экономии» остаётся популярным у экстремально экономных людей (и даже бизнесов!) уже на протяжении 10 лет. А недавно его взял на вооружение и сотовый оператор «МегаФон». Теперь пользователи, отказавшиеся от услуги «Кто звонил+» с ежедневной абонплатой, вместо привычных SMS о пропущенных вызовах начали получать «неотвеченные» звонки от оператора. Причём в качестве номера в них любезно подставляются номера звонивших им ранее абонентов. Выглядит это как тот самый «хитрый неотвеченный звонок», и бурной радости не вызывает.
«Вы мне сейчас звонили?» — такой вопрос ставит в тупик абонентов российских сотовых операторов. Ведь вспомнить факт звонка, совершенного несколько дней назад, — а то и неделю или месяц, — бывает непросто. А слово «сейчас» вообще сбивает с толку... Тем не менее именно так сейчас «МегаФон» информирует своих экономных абонентов, не желающих платить по 0,8 рубля ежедневно за услугу «Кто звонил+». И называется этот сервис «Мне звонили S» (см. п.п. 1.2 и 2.2.2 в подробном описании).
Суть новой услуги заключается в оповещении абонентов о пропущенных вызовах с помощью коротких «дозвонов», которые совершает «МегаФон» после появления телефона в сети. При этом для пользователя это выглядит как реальный «оборвавшийся» вызов соответствующего абонента.
«В краткосрочной перспективе услуга "Мне звонили S" может обойтись абонентам "МегаФона" дороже, чем использование сервиса "Кто звонил+", — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь при получении SMS о пропущенных ранее звонках, мы далеко не всегда перезваниваем на указанные в них номера. А вот пропущенный только что звонок обычно стимулирует перезвонить его инициатору. По крайней мере, пока пользователь не привык к подобному "формату" оповещений. В результате, расходы человека могут увеличиться. Печально, что происходит это с пользователями, решившими сэкономить (либо с теми, кто просто не нуждается в постоянных оповещениях)».
Кроме того, в некоторых случаях формат оповещений «Мне звонили S» может оказаться не только затратным, но и волнительным. Например, если собеседники находятся в зоне неуверенного приёма. В этом случае какое-то время они могут обмениваться «неотвеченными» вызовами от оператора, пока одновременно не окажутся в зоне действия сети и не смогут поговорить. Либо абонент А может быть чем-то занят в момент приёма такого «срочного обратного звонка».
Однако услуга «Мне звонили S» работает — и сотовым абонентам нужно привыкать к «новой реальности». Причём, если пользователям «МегаФона» стоит быть готовыми к подобным звонкам — и, например, не перезванивать на первый «короткий звонок в свой адрес», — то всем остальным (включая владельцев стационарных телефонов) нужно быть готовыми к вопросам о якобы только что совершённых ими звонках от всех, кому они звонили на «МегаФон» в недалёком прошлом.
Добавим, что сервис «Мне звонили S» легко отключается через личный кабинет «МегаФона» lk.megafon.ru.
На минувшей неделе крупнейшие мобильные операторы России — МТС и «МегаФон», — внесли изменения в роуминговые тарифы. В частности, МТС ввёл для новых пользователей «Smart», «Smart Nonstop» и «Smart Безлимитище» ежесуточный сбор при путешествиях по стране. Теперь во внутрисетевом роуминге им придётся платить на 15 рублей в день больше. А «МегаФон» с 25 октября закрыл для подключения опцию «Соседние страны», позволявшую экономить в поездках по Армении, Беларуси, Казахстану и Киргизии. О вероятных причинах подобных изменений — и возможной реакции абонентов, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
Абоненты сотовой связи «со стажем» уже привыкли настороженно воспринимать сообщения операторов об изменении «некоторых условий тарифов». Ведь во многих случаях это означает подорожание. Впрочем, некоторые новости не столь однозначны! Например, интернет-опции «МегаФона», согласно официальному сообщению, «в ближайшее время изменятся в лучшую сторону». Но там есть важные нюансы, связанные с помегабайтной тарификацией!
Не секрет, что сотовые операторы обычно строят карты покрытия, основываясь на данных компьютерного моделирования. Однако на практике уровень сигнала может ощутимо отличаться от расчётного — или отсутствовать вообще. Либо, наоборот, из-за особенностей рельефа сеть внезапно обнаруживается там, где оператор не гарантирует уверенный приём… Решить эту проблему призвана народная карта покрытия сотовых операторов, составляемая на сайте Минсвязи. Точность этой карты обусловлена постоянным мониторингом сетей с помощью приложения «Качество связи», устанавливаемого пользователями. Благодаря ему, чем больше абонентов пользуются услугами конкретного оператора в данной точке, тем точнее карта. А значит, владельцы смартфонов могут не только узнавать реальную зону покрытия, — но и вносить свой вклад в этот важный проект!
Сотовый оператор «Билайн» анонсировал новые условия роуминга за границей, вступающие в силу с 13 апреля. По официальной информации, их особенностью является «беспрецедентно низкая стоимость звонков — всего 10 рублей за минуту разговора». Однако, чтобы получить такую цену, абоненты должны говорить в дальнем зарубежье не менее 20 минут ежедневно... Ведь по новым правилам «Билайна» за первую минуту разговора в сутки теперь будет списываться сразу 200 рублей, — а последующие 19 минут тарифицироваться не будут.
Экономический кризис в России вынуждает экономить не только рядовых граждан. Потуже «затянуть пояса» пришлось и сотовым операторам, не желающим терять темпы прироста выручки. В частности, компания «МегаФон» запустила совместный проект с МТС по отслеживанию корпоративных клиентов, — и планирует строить сеть 4G вместе с «Билайном». Тем временем, мобильный дискаунтер «Теле2» решил повысить выручку, подключая абонентам платные услуги, а в Интернете появилась информация о возможном поглощении четвёртым оператором сотового бизнеса ПАО «ВымпелКом». Подробнее об этих и других новостях мобильной связи читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!