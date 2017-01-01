Сотовые операторы научились имитировать исходящие вызовы

Отмена платы за входящие вызовы, — в своё время, — породила в России так называемые «хитрые неотвеченные звонки». Их суть заключается в совершении абонентами очень короткого вызова, прекращаемого после 1-2 гудков в трубке. При этом звонящие рассчитывают на то, что получившие подобный «сигнал» респонденты перезвонят и разговор состоится уже за чужой счёт. Подобный способ «экономии» остаётся популярным у экстремально экономных людей (и даже бизнесов!) уже на протяжении 10 лет. А недавно его взял на вооружение и сотовый оператор «МегаФон». Теперь пользователи, отказавшиеся от услуги «Кто звонил+» с ежедневной абонплатой, вместо привычных SMS о пропущенных вызовах начали получать «неотвеченные» звонки от оператора. Причём в качестве номера в них любезно подставляются номера звонивших им ранее абонентов. Выглядит это как тот самый «хитрый неотвеченный звонок», и бурной радости не вызывает.

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«Вы мне сейчас звонили?» — такой вопрос ставит в тупик абонентов российских сотовых операторов. Ведь вспомнить факт звонка, совершенного несколько дней назад, — а то и неделю или месяц, — бывает непросто. А слово «сейчас» вообще сбивает с толку... Тем не менее именно так сейчас «МегаФон» информирует своих экономных абонентов, не желающих платить по 0,8 рубля ежедневно за услугу «Кто звонил+». И называется этот сервис «Мне звонили S» (см. п.п. 1.2 и 2.2.2 в подробном описании).



Суть новой услуги заключается в оповещении абонентов о пропущенных вызовах с помощью коротких «дозвонов», которые совершает «МегаФон» после появления телефона в сети. При этом для пользователя это выглядит как реальный «оборвавшийся» вызов соответствующего абонента.



«В краткосрочной перспективе услуга "Мне звонили S" может обойтись абонентам "МегаФона" дороже, чем использование сервиса "Кто звонил+", — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь при получении SMS о пропущенных ранее звонках, мы далеко не всегда перезваниваем на указанные в них номера. А вот пропущенный только что звонок обычно стимулирует перезвонить его инициатору. По крайней мере, пока пользователь не привык к подобному "формату" оповещений. В результате, расходы человека могут увеличиться. Печально, что происходит это с пользователями, решившими сэкономить (либо с теми, кто просто не нуждается в постоянных оповещениях)».



Кроме того, в некоторых случаях формат оповещений «Мне звонили S» может оказаться не только затратным, но и волнительным. Например, если собеседники находятся в зоне неуверенного приёма. В этом случае какое-то время они могут обмениваться «неотвеченными» вызовами от оператора, пока одновременно не окажутся в зоне действия сети и не смогут поговорить. Либо абонент А может быть чем-то занят в момент приёма такого «срочного обратного звонка».



Однако услуга «Мне звонили S» работает — и сотовым абонентам нужно привыкать к «новой реальности». Причём, если пользователям «МегаФона» стоит быть готовыми к подобным звонкам — и, например, не перезванивать на первый «короткий звонок в свой адрес», — то всем остальным (включая владельцев стационарных телефонов) нужно быть готовыми к вопросам о якобы только что совершённых ими звонках от всех, кому они звонили на «МегаФон» в недалёком прошлом.



Добавим, что сервис «Мне звонили S» легко отключается через личный кабинет «МегаФона» lk.megafon.ru.