Вузы Ростова-на-Дону приглашают на Дни открытых дверей

Стремительное развитие информационных технологий и робототехники начинает радикально менять рынок труда. Самые смелые прогнозы писателей-фантастов воплощаются в реальность. В результате традиционно востребованные профессии — например, привычные бухгалтеры и юристы, — начинают выглядеть менее перспективными. Ведь не секрет, что большинство рутинных процедур во многих областях постепенно передадут «малому» искусственному интеллекту. В то время, как оставшиеся вакансии для людей смогут занять лишь профессионалы экстра-класса. Иначе дело обстоит с ИТ-специалистами, спрос на которых уверенно растёт. Поэтому выпускникам 2017 года есть о чём задуматься, выбирая своё призвание!.. Благо, на принятие решения остаётся ещё несколько месяцев, — а учебные заведения Ростова и области наперебой приглашают абитуриентов и их родителей на дни открытых дверей.

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29 января: Факультет высоких технологий ЮФУ



Уже в ближайшее воскресенье, 29 января, Институт высоких технологий и пьезотехники (ИВТиПТ) проведёт День открытых дверей для будущих бакалавров и магистров. Преподаватели и сотрудники ВУЗа расскажут гостям о направлениях подготовки, специфике обучения и правилах приёма в 2017-18 учебном году.



Мероприятие состоится в здании НКТБ «Пьезоприбор» по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10 (5 этаж, ауд. 514). Начало — в 12 часов.



А для тех, кто по каким-то причинам не сможет приехать на этой неделе, День открытых дверей в ИВТиПТ повторят 26 марта — на том же месте, в тот же час.



Первый из репортажей TechnoDrive с факультета высоких технологий ЮФУ уже доступен по ссылке. Также на TD есть второй репортаж из Института высоких технологий. Таким образом, вы можете посетить многие из Дней открытых дверей «заочно»!



29 января: Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ



Единственной причиной для родителей абитуриентов-2017 пропустить День открытых дверей в ИВТиПТ в Ростове является аналогичное мероприятие в Институте компьютерных технологий и информационной безопасности (г. Таганрог).



Оно начнётся 29 января в 13:00 по адресу: пер. Некрасовский, 44, корпус «Д».



Однако желающим посетить оба мероприятия не стоит расстраиваться!.. Как и в случае с ростовским институтом, День открытых дверей на родине Чехова повторят «на бис» 26 марта.



Таким образом, абитуриентам лишь надо решить, на какое мероприятие поехать раньше. А принять решение о выборе ВУЗа можно будет позже, — получив информацию из обоих источников.



Репортаж TechnoDrive с факультета информационной безопасности «Радика» (день открытых дверей)



12 февраля: «вас приглашает РКРИПТ»



Грядущим набором студентов озабочены не только ВУЗы! Одно из старейших специальных учебных заведений юга России, — Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий, — также ждёт своих абитуриентов.



А чтобы их решение было осознано, приглашает всех желающих на День открытых дверей 12 февраля.



По информации TechnoDrive, мероприятие начнётся в 10 часов утра по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 11.



В программе мероприятия — экскурсия по колледжу, информация о специальностях и правилах поступления в РКРИПТ, а также общение с руководством учебного заведения. Приходите — в РКРИПТ (репортаж TechnoDrive) будет интересно!



18 февраля: Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения



Большинство Дней открытых дверей традиционно проводится по воскресеньям. Однако из этого правила бывают исключения. Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения предпочитает общаться с абитуриентами по субботам. Причём делает это регулярно!..



В графике профориентационной работы Дни открытых дверей ИНЭП заявлены на 18 февраля, 25 марта и 22 апреля.



При этом время и место проведения мероприятий неизменны. Гостей ждут в Таганроге по адресу: ул. Шевченко, 2, корпус «Е». Начало ровно в полдень.



А для желающих поступить в магистратуру ИНЭП организует отдельный День открытых дверей. Он состоится 20 мая в 15:00.



Репортаж с соответствующего факультета ТТИ ЮФУ (ИТА ЮФУ) можно прочитать по ссылке TechnoDrive



19 февраля: «тот самый физфак ЮФУ»



Один из самых популярных факультетов ЮФУ, дающий классическое и фундаментальное образование, — физический. И он приглашает абитуриентов 19 февраля в 13 часов.



День открытых дверей на физфаке состоится по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5, ауд. 247.



Репортаж с физического факультета ЮФУ.



26 марта: «Добро пожаловать на Мехмат!..»



Ещё один престижный факультет ЮФУ теперь известен как Институт математики, механики и компьютерных наук.



Его выпускники востребованы везде и всегда, поскольку не просто «умеют писать программы», но делают это на массивном фундаменте специальных теоретических знаний.



Зачем нужна такая подготовка? Чтобы не бояться нейросетей, статистических методов, математического моделирования, deep learing и сложных криптоалгоритмов. На которых, собственно, и строится будущее.



Поэтому посетить День открытых дверей на мехмате определённо стоит! Кстати, состоится он в 10 часов утра 26 марта — в тот же день, что и упомянутый выше ДОД в институте высоких технологий.



Учитывая, что речь идёт о недалеко расположенных зданиях (адрес мехмата: ул. Мильчакова, 8а), абитуриенты могут успеть на оба мероприятия, интервал между которыми составляет комфортные два часа.



(Для тех же, кто хочет охватить как можно больше учебных заведений, TechnoDrive предлагает следующий алгоритм: 29 января отправиться в таганрогский Институт компьютерных технологий и информационной безопасности, а 26 марта посетить сначала мехмат, и затем — ИВТиПТ)



Если же вы не успеете на мехмат ЮФУ, то репортаж TechnoDrive.ru — уже доступен по гиперссылке!



22 апреля: радиоэлектроника из «Радика»



Конечно, описанный выше алгоритм предусматривает посещение Таганрога не в самое комфортное время — на предстоящих выходных ощутимо похолодает. Однако у вас будет время, чтобы увидеть родину Чехова во всей весенней красе!.. Достаточно лишь посетить День открытых дверей Института радиотехнических систем и управления, запланированный на 22 апреля.



Напомним, что именно радиотехника являлась основным профилем ТРТИ, в дальнейшем сменившего множество названий, — но так и оставшегося в обиходе легендарным «Радиком».



А также очевидно, что большинство устройств будущего, включая роботов и элементы платёжных систем, будут общаться между собой именно по радиоканалу!



Познакомиться с этим направлением можно будет по адресу: Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус «Д», ауд. Д-229. Начало дня открытых дверей — в 15 часов.



Дни открытых дверей ДГТУ



Мы не забыли, разумется, и про крупнейший вуз Ростова, имеющий статус опорного. Однако в ДГТУ так много дней открытых дверей, в том числе, по ИКТ и робототехнике, что родителям абитуриентов лучше мониторить сайт ДГТУ самостоятельно и регулярно.



В качестве компенсации предлагаем ссылки на некоторые из архивных репортажей TechnoDrive, посвящённых ДГТУ:



— «Cтуденты ДГТУ рассказали о факультете информатики и вычислительной техники»;



— «ДГТУ: востребованные знания на выгодных условиях»;



— «Битва роботов при ДГТУ: кто победил?»



Как подготовиться к Дням открытых дверей ростовских вузов?



Как видите, информации очень много, даже на стадии анонсов грядущих мероприятий. Так что вопросы к докладчикам нужно готовить заранее, чтобы ничего не забыть спросить лично.



Но, главное, посещая Дни открытых дверей, абитуриентам и родителям нужно быть готовыми к активной рекламе со стороны каждого института или факультета.



Однако, по мнению экспертов TechnoDrive, определяющим фактором в выборе будущего ВУЗа должна быть не убедительность и настойчивость докладчиков, а лишь желание самого студента.



Ведь учиться на мехмате (или на кафедре информационной безопасности ДГТУ), если отпрыск любит исключительно соцсети и компьютерные игры, будет для него (и родителей) «настоящей пыткой».



Поэтому решение о выборе учебного заведения и специальности стоит принимать неспешно, спустя какое-то время после Дней открытых дверей — и чётко осознавая, что от этого выбора во многом зависит вся дальнейшая жизнь.



Единственное, что не стоит откладывать будущему робототехнику или специалисту по AI — это выбор ЕГЭ по физике и подготовку к его успешной сдаче.



TechnoDrive желает вам удачи!