Вузы Ростова-на-Дону приглашают на Дни открытых дверей
Стремительное развитие информационных технологий и робототехники начинает радикально менять рынок труда. Самые смелые прогнозы писателей-фантастов воплощаются в реальность. В результате традиционно востребованные профессии — например, привычные бухгалтеры и юристы, — начинают выглядеть менее перспективными. Ведь не секрет, что большинство рутинных процедур во многих областях постепенно передадут «малому» искусственному интеллекту. В то время, как оставшиеся вакансии для людей смогут занять лишь профессионалы экстра-класса. Иначе дело обстоит с ИТ-специалистами, спрос на которых уверенно растёт. Поэтому выпускникам 2017 года есть о чём задуматься, выбирая своё призвание!.. Благо, на принятие решения остаётся ещё несколько месяцев, — а учебные заведения Ростова и области наперебой приглашают абитуриентов и их родителей на дни открытых дверей.
Уже в ближайшее воскресенье, 29 января, Институт высоких технологий и пьезотехники (ИВТиПТ) проведёт День открытых дверей для будущих бакалавров и магистров. Преподаватели и сотрудники ВУЗа расскажут гостям о направлениях подготовки, специфике обучения и правилах приёма в 2017-18 учебном году.
Мероприятие состоится в здании НКТБ «Пьезоприбор» по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10 (5 этаж, ауд. 514). Начало — в 12 часов.
А для тех, кто по каким-то причинам не сможет приехать на этой неделе, День открытых дверей в ИВТиПТ повторят 26 марта — на том же месте, в тот же час.
А чтобы их решение было осознано, приглашает всех желающих на День открытых дверей 12 февраля.
По информации TechnoDrive, мероприятие начнётся в 10 часов утра по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 11.
В программе мероприятия — экскурсия по колледжу, информация о специальностях и правилах поступления в РКРИПТ, а также общение с руководством учебного заведения. Приходите — в РКРИПТ (репортаж TechnoDrive) будет интересно!
18 февраля: Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения
Его выпускники востребованы везде и всегда, поскольку не просто «умеют писать программы», но делают это на массивном фундаменте специальных теоретических знаний.
Зачем нужна такая подготовка? Чтобы не бояться нейросетей, статистических методов, математического моделирования, deep learing и сложных криптоалгоритмов. На которых, собственно, и строится будущее.
Поэтому посетить День открытых дверей на мехмате определённо стоит! Кстати, состоится он в 10 часов утра 26 марта — в тот же день, что и упомянутый выше ДОД в институте высоких технологий.
Учитывая, что речь идёт о недалеко расположенных зданиях (адрес мехмата: ул. Мильчакова, 8а), абитуриенты могут успеть на оба мероприятия, интервал между которыми составляет комфортные два часа.
(Для тех же, кто хочет охватить как можно больше учебных заведений, TechnoDrive предлагает следующий алгоритм: 29 января отправиться в таганрогский Институт компьютерных технологий и информационной безопасности, а 26 марта посетить сначала мехмат, и затем — ИВТиПТ)
Если же вы не успеете на мехмат ЮФУ, то репортаж TechnoDrive.ru — уже доступен по гиперссылке!
22 апреля: радиоэлектроника из «Радика»
Конечно, описанный выше алгоритм предусматривает посещение Таганрога не в самое комфортное время — на предстоящих выходных ощутимо похолодает. Однако у вас будет время, чтобы увидеть родину Чехова во всей весенней красе!.. Достаточно лишь посетить День открытых дверей Института радиотехнических систем и управления, запланированный на 22 апреля.
Напомним, что именно радиотехника являлась основным профилем ТРТИ, в дальнейшем сменившего множество названий, — но так и оставшегося в обиходе легендарным «Радиком».
А также очевидно, что большинство устройств будущего, включая роботов и элементы платёжных систем, будут общаться между собой именно по радиоканалу!
Познакомиться с этим направлением можно будет по адресу: Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус «Д», ауд. Д-229. Начало дня открытых дверей — в 15 часов.
Дни открытых дверей ДГТУ
Мы не забыли, разумется, и про крупнейший вуз Ростова, имеющий статус опорного. Однако в ДГТУ так много дней открытых дверей, в том числе, по ИКТ и робототехнике, что родителям абитуриентов лучше мониторить сайт ДГТУ самостоятельно и регулярно.
В качестве компенсации предлагаем ссылки на некоторые из архивных репортажей TechnoDrive, посвящённых ДГТУ:
— «Cтуденты ДГТУ рассказали о факультете информатики и вычислительной техники»;
— «ДГТУ: востребованные знания на выгодных условиях»;
Как подготовиться к Дням открытых дверей ростовских вузов?
Как видите, информации очень много, даже на стадии анонсов грядущих мероприятий. Так что вопросы к докладчикам нужно готовить заранее, чтобы ничего не забыть спросить лично.
Но, главное, посещая Дни открытых дверей, абитуриентам и родителям нужно быть готовыми к активной рекламе со стороны каждого института или факультета.
Однако, по мнению экспертов TechnoDrive, определяющим фактором в выборе будущего ВУЗа должна быть не убедительность и настойчивость докладчиков, а лишь желание самого студента.
Ведь учиться на мехмате (или на кафедре информационной безопасности ДГТУ), если отпрыск любит исключительно соцсети и компьютерные игры, будет для него (и родителей) «настоящей пыткой».
Поэтому решение о выборе учебного заведения и специальности стоит принимать неспешно, спустя какое-то время после Дней открытых дверей — и чётко осознавая, что от этого выбора во многом зависит вся дальнейшая жизнь.
Единственное, что не стоит откладывать будущему робототехнику или специалисту по AI — это выбор ЕГЭ по физике и подготовку к его успешной сдаче.
Современный мир невозможно представить без информационных технологий — и с каждым годом роль ИТ лишь возрастает. А сама отрасль нуждается в активном притоке новых кадров: от «классических» программистов, робототехников и специалистов в области big data до пока ещё непривычных экзотических ИТ-профессий. Но, чтобы привлечь действительно заинтересованную молодёжь, начинать нужно со школы!.. Например, рассказывая ребятам о передовых технологиях и тенденциях будущего. Именно такой проект уже четыре года реализует компания «Ростелеком» совместно с общественной организацией «АЙСЕК». И в 2017 году в него будут вовлечены более 1500 учеников из 6 городов России, — включая Ростов-на-Дону.
До начала приёмной кампании 2017 года остаётся более 6 месяцев. Однако учебные заведения уже активно включились в борьбу за абитуриентов. Университеты, институты, академии и колледжи активно проводят профориентационные мероприятия, конкурсы, — и, конечно, Дни открытых дверей. При этом формат таких мероприятий постоянно совершенствуется. Например, широко известный РКСИ готовится провести День открытых дверей сразу на двух площадках — в учебном корпусе на ул. Тургеневской 10/6 и в Интернете!.. О том, какую программу колледж подготовил для абитуриентов и их родителей на 27 ноября, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Как можно провести субботний день?.. У каждого есть десятки интересных вариантов. Однако промышленный коворкинг «GARАЖ» и ДГТУ готовы предложить ещё один весьма интересный способ!.. 29 октября в седьмом корпусе технического ВУЗа состоится выставка изобретателей Ростовской области «Донская сборка». Её участниками станут разработчики технических новинок в возрасте от 12 до 87 лет. Помимо этого гостей ожидают мастер-классы по робототехнике, научно-познавательные секции для школьников, — плюс увлекательное путешествие в мир современных технологий.
С чего начинается увлечение наукой?.. Возможно, с необычных опытов в школе, талантливого учителя — или увлекательной книги. Но современной молодёжи часто требуются более зрелищные поводы, чтобы сделать первый шаг. Например, визит в интерактивный музей науки или лекция общепризнанного гения робототехники. Однако самым ярким и доступным событием по-прежнему остаётся фестиваль науки юга России, организуемый ведущими ВУЗами и инновационными предприятиями. В этом году он состоится в КВЦ «ВертолЭкспо» с 24 по 25 сентября и будет включать десятки уникальных мероприятий. В том числе лекцию одного из самых известных писателей-фантастов России — Сергея Лукьяненко.
Как известно, начинать карьеру лучше в юности. Причём это утверждение касается как бизнеса, так и науки. Ведь в молодости мозг способен усваивать огромные объёмы информации, а люди легче обучаются и совершенствуют свои навыки. Поэтому юных талантов особенно охотно приглашают на стажировки международные ИТ-гиганты и научные центры (и об этом сообщает официальный сайт мехмата ЮФУ). Например, до конца этого года студенты, имеющие навыки программирования, могут подать заявку на полугодовую стажировку за границей (в Цюрихе) с выплатой от 500 евро в месяц. А талантливым ИТ-магистрантам знаменитый Университет Лозанны предлагает гранты в размере 1600 швейцарских франков ежемесячно (около 107,6 тысяч рублей по текущему курсу) для получения качественного ИТ-образования в Европе.