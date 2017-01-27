Da Vinci Learning и телеканал «Синема» — для абонентов «Ростелекома»
Компания «Ростелеком» предупредила зрителей «Интерактивного ТВ» и владельцев OTT-приставок о грядущих изменениях в популярных пакетах каналов. По официальной информации, они затронут пакеты «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО», — а также аналогичные пакеты с приставкой «2.0» для пользователей «Интерактивного ТВ 2.0». Подробнее о ротациях и ребрендинге, ожидаемых уже 1 февраля (в среду), читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Итак, с 1 февраля телеканал Da Vinci Learning будет доступен подписчикам пакетов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». Напомним, что данный канал специализируется на образовательных программах для аудитории всех возрастов — от маленьких гениев до их пра-прадедушек и пра-прабабушек.
Поэтому, при просмотре Da Vinci Learning абоненты «Ростелекома» могут быть особенно уверены, что они не увидят сцен беспричинной жестокости и не услышат нелитературных выражений.
В эфире Da Vinci Learning представлены развлекательные и вдохновляющие программы для любознательных людей всех возрастов. Они побуждают зрителей задавать вопросы, исследовать и познавать мир.
В частности, весёлые и забавные герои помогают юным зрителям обрести уверенность в себе, развивая навыки в области математики, науки, техники, языков и географии. А для более взрослой аудитории Da Vinci Learning предлагает документальные фильмы о последних научных достижениях.
Также с 1 февраля в пакетах «Интерактивного ТВ» появится телеканал «Синема» — новый бренд канала «Парк развлечений». Под новым именем он предложит абонентам «Ростелекома» лучшие фильмы европейского кинематографа XX века.
Для просмотра достаточно выбрать на ТВ приставке кнопку 135 — и иметь активную подписку на пакет «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» или «ТВОЁ КИНО» (либо их версии 2.0 для владельцев ОТТ-приставок).
Напомним, что подключить заинтересовавший вас ТВ-пакет можно не вставая с дивана. Для этого в меню телевизионной приставки «Интерактивное ТВ» нужно выбрать раздел «Управление услугами» и следовать подсказкам на экране. Помимо этого, подключение новых пакетов также доступно в офисах компании «Ростелеком» по заявлению (не забудьте захватить свой паспорт).
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