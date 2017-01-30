Наркодилеры «виртуальные» получают сроки реальные

Одним из ключевых преимуществ Интернета является его демократичность. Здесь можно высказывать свои взгляды, быть свободным от условностей и предрассудков. Однако свобода отнюдь не означает вседозволенность и безнаказанность! Особенно, когда речь идёт об особо опасных преступлениях, — таких как распространение наркотиков. Рассчитывая на анонимность, некоторые пользователи Сети создают настоящие интернет-магазины смертельного зелья. Они собирают заказы в режиме онлайн, используют платёжные терминалы для приёма оплаты, размещают «закладки» в неприметных местах, сообщают о них клиенту по SMS или через мессенджеры... и оказываются за решёткой… О некоторых из подобных случаев, произошедших за последние дни, читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..

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Итак, донская полиция продолжает борьбу с распространителями наркотиков в Интернете. По данным МВД Ростовской области, на минувших выходных за решёткой оказались сразу несколько наркодилеров, распространявших смертельно опасные вещества через «закладки».



В их числе 27-летний ростовчанин, пытавшийся сбыть пять граммов амфетамина в Первомайском районе Ростова. А также ещё один злоумышленник, спрятавший в тайнике два грамма аналогичного зелья. По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. В соответствии с ней, распространителям смертоносных порошков грозит до 15 лет лишения свободы.



Ещё нескольких злоумышленников полицейские задержали в Кировском, Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова. При себе у мужчин были изъяты синтетические наркотики, которые они собирались «заложить» в тайниках с целью реализации. Как и в предыдущих случаях, все злоумышленники были задержаны — и теперь им предстоит суд по очень серьёзному обвинению.



Напомним, что при незаконном обороте наркотиков наказание ждёт не только продавцов зелья, но и покупателей. Так, на минувшей неделе сотрудники ростовской полиции задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у гражданки пакет с синтетическим наркотиком массой около двух граммов. Что считается крупным размером, а следовательно грозит преступнице серьёзным наказанием.



Таким образом, ростовская полиция продолжает успешную борьбу с наркодилерами, как в реальной жизни, так и в Интернете. А значит, «высокотехнологичный бизнес» в Интернете оказывается для преступников, — и их клиентов, — не менее рискованным, чем в реальной жизни.