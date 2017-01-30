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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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30 января 2017, Информационные системы: автоматизация

«Ростелеком» представил «Виртуальный ЦОД» на международном форуме в Ростове

Услуги «Ростелекома» повышают эффективность бизнесаРостовский филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в международном Гранд Форуме «Бизнес и ИТ» (BIT-2017). Одним из ярких событий мероприятия стала презентация услуги «Виртуальный ЦОД», позволяющей компаниям сэкономить до 70% бюджета при построении надёжной ИТ-инфраструктуры. О новых возможностях виртуального дата-центра «Ростелекома» участникам международного форума рассказал специалист национального оператора Константин Костин.

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Целью форума «Бизнес и ИТ», состоявшегося в Ростове-на-Дону, стало освещение вопросов, связанных с информационной безопасностью, хранением данных, видеонаблюдением, — а также центрами обработки данных и применением ИТ-сервисов в бизнес-процессах.

Поэтому выступление специалиста компании «Ростелеком» Константина Костина оказалось как нельзя кстати!.. В своей презентации он рассказал гостям об услуге «Виртуальный ЦОД», функционирующей на базе Национальной облачной платформы оператора.

Более того, во время форума все желающие смогли протестировать данный сервис, — позволяющий клиентам пользоваться виртуальными машинами с гибкой настройкой конфигураций.

Благодаря услуге «Виртуальный ЦОД», клиенты компании «Ростелеком» могут ощутимо экономить на создании и поддержке собственной ИТ-инфраструктуры. При этом к их услугам надёжная и современная платформа «Ростелекома» с широким выбором операционных систем и прикладного ПО!

Важные конкурентные преимущества услуги «Виртуальный ЦОД», — доступной коммерческим организациям и органам государственной власти, — это размещение облачной платформы в собственных ЦОДах «Ростелекома». При этом оператор обеспечивает безопасность клиентских данных в соответствии с действующими государственными стандартами, а также соответствие облачной платформы Федеральному Закону «О персональных данных».

Напомним, что возможности услуги «Виртуальный ЦОД» постоянно расширяются. При этом постоянным клиентам «Ростелеком» предлагает ощутимые скидки, а новым пользователям — бесплатный тест-драйв облачных сервисов.

Выбирайте новые услуги «Ростелекома» — и повышайте эффективность своего бизнеса!

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Как правильно подключить кассовый аппарат к Интернету?


Как известно, торговые и сервисные предприятия России активно готовятся к внедрению онлайн-касс, которое начнётся уже в 2017 году. Напомним, что с февраля налоговые органы прекратят регистрацию ККМ, не передающих данные об операциях в Интернет. А с июля большинство организаций и индивидуальных предпринимателей должны будут использовать именно онлайн-кассы. Благодаря этому, контролирующие органы смогут уменьшить количество проверок, а сами компании — эффективно противодействовать злоупотреблениям на местах. Однако, несмотря на очевидность требований, у юрлиц остаётся ряд вопросов — в том числе касающихся модернизации уже имеющихся ККМ, включая автономные модели. В связи с этим специалисты ФНС России недавно дали дополнительные пояснения.
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Компании Ростовской области протестировали услуги «Ростелекома»


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«Новой телефонии» предстоит кратковременная профилактика


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Бизнес Ростовской области выбирает облачные услуги «Ростелекома»


Облачные сервисы традиционно пользуются успехом в корпоративном секторе. Ведь для организаций — это отличная возможность получить качественную ИТ-инфраструктуру при минимальных затратах и сконцентрироваться на основной сфере деятельности, которая может быть очень далека от телекоммуникаций. Однако, доверяя свои бизнес-процессы стороннему провайдеру, компания должна быть уверена в его надёжности. Поэтому особое место в сегменте облачных услуг занимает Ростовский филиал ПАО «Ростелеком». В настоящее время компании Донского края подключили более 500 облачных сервисов национального оператора, а более 50 организаций уже выбрали услугу «Web-видеоконференция».
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Роуминг электронных счетов-фактур стал проще и надёжнее


До недавнего времени вопрос роуминга счетов-фактур являлся одним из наиболее острых в сфере электронного документооборота (ЭДО). Ведь услуги по обмену электронными счетами-фактурами предоставляли десятки операторов ЭДО, но преимущественно среди собственных клиентов. Это сильно осложняло жизнь организациям-партнёрам, обслуживаемых разными операторами — до момента создания компанией «Ростелеком» специализированного роумингового центра. На сегодняшний день участниками данного проекта стали 23 ведущих оператора, занимающих в совокупности не менее 50% национального рынка электронного документооборота счетов-фактур. Благодаря чему заказчики из разных отраслей бизнеса на всей территории страны получили инструмент для эффективного сотрудничества.
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