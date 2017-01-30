«Ростелеком» представил «Виртуальный ЦОД» на международном форуме в Ростове

Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в международном Гранд Форуме «Бизнес и ИТ» (BIT-2017). Одним из ярких событий мероприятия стала презентация услуги «Виртуальный ЦОД», позволяющей компаниям сэкономить до 70% бюджета при построении надёжной ИТ-инфраструктуры. О новых возможностях виртуального дата-центра «Ростелекома» участникам международного форума рассказал специалист национального оператора Константин Костин.

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Целью форума «Бизнес и ИТ», состоявшегося в Ростове-на-Дону, стало освещение вопросов, связанных с информационной безопасностью, хранением данных, видеонаблюдением, — а также центрами обработки данных и применением ИТ-сервисов в бизнес-процессах.



Поэтому выступление специалиста компании «Ростелеком» Константина Костина оказалось как нельзя кстати!.. В своей презентации он рассказал гостям об услуге «Виртуальный ЦОД», функционирующей на базе Национальной облачной платформы оператора.



Более того, во время форума все желающие смогли протестировать данный сервис, — позволяющий клиентам пользоваться виртуальными машинами с гибкой настройкой конфигураций.



Благодаря услуге «Виртуальный ЦОД», клиенты компании «Ростелеком» могут ощутимо экономить на создании и поддержке собственной ИТ-инфраструктуры. При этом к их услугам надёжная и современная платформа «Ростелекома» с широким выбором операционных систем и прикладного ПО!



Важные конкурентные преимущества услуги «Виртуальный ЦОД», — доступной коммерческим организациям и органам государственной власти, — это размещение облачной платформы в собственных ЦОДах «Ростелекома». При этом оператор обеспечивает безопасность клиентских данных в соответствии с действующими государственными стандартами, а также соответствие облачной платформы Федеральному Закону «О персональных данных».



Напомним, что возможности услуги «Виртуальный ЦОД» постоянно расширяются. При этом постоянным клиентам «Ростелеком» предлагает ощутимые скидки, а новым пользователям — бесплатный тест-драйв облачных сервисов.



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