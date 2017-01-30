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«Ростелеком» представил «Виртуальный ЦОД» на международном форуме в Ростове
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в международном Гранд Форуме «Бизнес и ИТ» (BIT-2017). Одним из ярких событий мероприятия стала презентация услуги «Виртуальный ЦОД», позволяющей компаниям сэкономить до 70% бюджета при построении надёжной ИТ-инфраструктуры. О новых возможностях виртуального дата-центра «Ростелекома» участникам международного форума рассказал специалист национального оператора Константин Костин.
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Целью форума «Бизнес и ИТ», состоявшегося в Ростове-на-Дону, стало освещение вопросов, связанных с информационной безопасностью, хранением данных, видеонаблюдением, — а также центрами обработки данных и применением ИТ-сервисов в бизнес-процессах.
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