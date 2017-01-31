Африканские брачные аферисты переключились на россиянок

«Нигерийские письма» и их модификации стали для современных мошенников классикой жанра. Однако, несмотря на широкую известность, данный приём продолжает работать (с некоторыми вариациями). И теперь вместо состоятельной нигерийской вдовы с унаследованными миллионами нефтедолларов появляется бравый американский солдат, готовый переехать в российскую глубинку вместе с вещами и внушительным капиталом «хоть завтра». Неизменной остаётся лишь «сравнительно небольшая комиссия» — несколько тысяч долларов, — которую нужно оплатить принимающей стороне, чтобы мечта стала реальностью. Именно так мошенники продолжают обманывать одиноких россиянок, которые «в порыве страсти» теряют не только все сбережения, но и единственное жильё.

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По данным МВД России, жертвами «нигерийских» мошенничеств всё чаще становятся одинокие жительницы республики Коми. В Интернете женщины знакомятся с «военнослужащими армии США»; «нефтяниками», перекачивающими углеводороды из Англии... в Австралию, — и просто состоятельными людьми, «оказавшимися в трудной жизненной ситуации». Добившись расположения россиянок в онлайн-переписке, мужчины признаются им в любви и обещают приехать к своей «половинке» на ПМЖ.



Но вот незадача — для осуществления этих планов им, как правило, не хватает совсем немного денег. Огромные счета в банках оказываются «заморожены», либо для перевода миллионных состояний и несметных богатств нужно оплатить «налог». Под этим предлогом мужчины обращаются к «возлюбленным», обещая им не только компенсировать долг с огромными процентами, но и суля счастливую совместную жизнь в ближайшей перспективе.



Неудивительно, что женщины, наконец нашедшие своего принца (как им это кажется!), идут на жертвы ради большой любви — и отсылают аферисту все сбережения, а порой даже берут для этого потребительские кредиты. И столь же закономерно, что как только денежные средства оказываются на счету мужчины, он загадочно пропадает.



Лишь после этого «туман рассеивается» и пострадавшие обращаются в полицию. Причём, многие признаются, что знали о существовании брачных аферистов, — однако считали, что в этом случае всё сложится совсем по-другому.



Кстати, по данным фактам следы преступников обычно ведут не в Европу или США, а именно в африканские страны. Таким образом, с большой вероятностью пресловутые «нигерийские невесты» из прошлого века просто «сменили пол», однако продолжают использовать приёмы, испытанные десятилетиями.



Особенно печально выглядят мошенничества, когда обманутые женщины для помощи «возлюбленным» не только отдают все сбережения, но и залезают в долговую кабалу. Так произошло, например, в Сыктывкаре, где пострадавшая перевела преступнику более 10 тысяч долларов. Для этого женщина взяла несколько кредитов, в том числе под залог собственной квартиры. Когда же мошенничество раскрылось, ей пришлось продать жильё.



И хотя по данным фактам сотрудники полиции неизменно обращаются в Интерпол, шанс вернуть деньги у пострадавших ничтожно малы. Кстати, ехать в Нигерию за пропавшим принцем ещё опаснее. Как сообщает Википедия, в Нигерии довольно часто происходят похищения иностранных граждан с целью получения выкупа.



Единственное, что можно противопоставить преступникам — это осторожность при общении в Интернете. В частности, при онлайн-переписке не стоит делиться с незнакомыми людьми личными переживаниями, интимными фотографиями и, тем более, отправлять им деньги.



Помните, что за красивыми снимками и трогательными историями может скрываться коварный собеседник любого пола, возраста и места проживания. Более того, полученную от вас информацию (даже если с деньгами не получилось сразу) он может использовать в своих интересах. Например, для шантажа или совершения других преступлений против вас в реальной жизни.



Если же вам кажется, что в Интернете вы встретили свою судьбу, начинайте знакомство с реальной встречи в многолюдном месте. На которую по-настоящему заинтересованный человек приедет за свои деньги, и даже сможет расплатиться в кафе.