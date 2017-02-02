Ростовский транспорт стал дружелюбнее к незрячим пассажирам
Жизнь инвалидов по зрению нельзя назвать лёгкой, — ведь то, что очевидно для зрячих людей, представляет серьёзную проблему для слабовидящих и слепых ростовчан. Например, проезд в городском транспорте. Там важно не только понять, что прибыл именно ваш рейс, — но ещё и найти вход, занять место в салоне и не пропустить свою остановку. Впрочем, эти проблемы постепенно решаются, благодаря системе «Говорящий город». Этот проект, реализуемый в Ростове-на-Дону, уже сделал более комфортными подземный переход и остановочные комплексы на пересечении пр. Буденовского и ул. Станиславского, — а также автобусы, следующие по маршруту №16 «Всероссийское общество слепых — Центральный рынок».
По официальной информации, система «Говорящий город» уже внедрена в 16 автобусах маршрута №16. На эти цели было направлено 3,13 млн рублей, — в том числе 1,3 млн рублей из бюджета Ростова-на-Дону.
Работу данной системы, охватившей не только городской транспорт, но также остановочные павильоны в центре города и подземный переход «Буденновский — Станиславского», протестировали заместитель Министра труда и социального развития Ростовской области Ольга Исаенко, директор Департамента социальной защиты населения Елена Кожухова, председатель областной организации ВОС Юрий Мещеряков, а также генеральный директор ГК «Спецтехноприбор» Леонид Аронов и инвалиды по зрению.
«Для администрации Ростова-на-Дону важно, чтобы люди с ограниченными возможностями комфортно передвигались по городу, — отметила директор Департамента социальной защиты населения Елена Кожухова. — При этом инвалиды по зрению сами выбрали маршрут, по которому необходимо реализовать данную программу. И в настоящее время проходит их обучение возможностям пользования индивидуальными устройствами».
На сегодняшний день «Говорящий город» обслуживает автобусный маршрут №16 «Центральный рынок — УПП ВОС», охватывающий жилые дома и предприятие ООО «Элид», где проживают и работают инвалиды по зрению. Данная система включает в себя стационарные радиоинформаторы для остановочных комплексов и подземных переходов, а также радиотрансиверы для автобусов и индивидуальные абонентские устройства.
Однако, пилотное внедрение проекта решает лишь одну из множества проблем, с которыми сталкиваются незрячие люди. Поэтому в 2017 году планируется дальнейшее развитие системы «Говорящий город». По словам главы Администрации Ростова Виталия Кушнарёва данная работа должна стать системной и способствовать совершенствованию инфраструктуры города для людей с ограниченными возможностями.
Резюме TechnoDrive.ru
Отметим, что ИТ-отрасль предлагает множество технических новинок, облегчающих жизнь инвалидов по зрению. В их числе «шапка-гид», позволяющая чувствовать препятствия(используются ультразвуковые датчики, на чувствительность которых многие жалуются в Интернете — БЗ), кольцо для чтения книг вслух (отличие от привычного синтеза речи в том, что оно читает любые надписи, а не только тексты с экрана смартфона), — а также электронные устройства для обучения слабовидящих детей.
Но наиболее впечатляющим, пожалуй, является монитор для слепых, который совершенствует Tangible Media Group университета MIT. Ведь с помощью этого «объёмного экрана» ладонями можно ощутить хоть и примитивную, но всё-таки картинку, а не просто шрифт Брайля!
Однако во всех этих случаях речь идёт о пилотных проектах! Которые в перспективе, возможно, когда-нибудь дополнят и систему «Говорящий город», работающую в Ростове уже сейчас.
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