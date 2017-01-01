SIM-карты без регистрации — это незаконно и опасно!
Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным распространением SIM-карт по всей стране. На минувшей неделе крупная партия «анонимных симок» была изъята в столичном аэропорту «Домодедово», — а её распространитель был доставлен в отделение МВД. Но основной риск по-прежнему несут не продавцы, а граждане, выбирающие SIM-карты без паспорта. Ведь они рискуют остаться без связи в любой момент, — а при неблагоприятном стечении обстоятельств их могут задержать по подозрению в опасных преступлениях. Более того, из-за распространителей «незарегистированных» SIM-карт под подозрением могут оказаться и законопослушные граждане, предоставившие паспорт при оформлении договора с оператором.
Переносные стенды с SIM-картами стали привычными в аэропортах, на вокзалах — и на улицах российских городов. И действительно, оформить местную «симку» для гостей бывает значительно выгоднее, чем использовать роуминг собственного оператора связи. Причём иногда купить SIM-карту в таких точках продаж можно за считанные секунды, «без нудного заполнения договоров»! И мало кто задумывается о том, что у каждого сотового номера в России должен быть официальный владелец.
«Согласно закону "О связи", при реализации SIM-карты в России между оператором и абонентом должен быть заключён договор, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Поэтому в случае "незарегистрированных" контрактов речь идёт об одном из двух нарушений со стороны дилера. Во-первых, недобросовестный продавец может оформить "симку" на одного из предыдущих покупателей, указав его паспортные данные и подделав подпись в договоре. Либо, в качестве альтернативы, SIM-карта может быть продана вообще без регистрации, поскольку операторы предоставляют дилерам некоторое время на доставку договоров, — по истечении которого, в случае неполучения соответствующего документа, номер может быть заблокирован».
И оба упомянутых случая несут для покупателя «незарегистрированной» SIM-карты серьёзные риски. Первый из них был упомянут выше — это блокировка номера оператором при неполучении договора в оговоренные сроки. В этом случае владелец такой SIM-карты может оказаться без связи в самый неподходящий момент.
Второй риск — это утрата денежных средств на счету. Владелец паспорта, на который был в тайне оформлен номер, может узнать о его существовании — и не только заблокировать «симку», но и перевести с неё все деньги на свой счёт. Ведь формально этот номер принадлежит ему и он имеет на это право!.. Решится ли владелец незаконно приобретённой SIM-карты оспаривать поддельную подпись в договоре? Вряд ли.
Но самым большим риском «незарегистрированных SIM-карт» является противоправная деятельность. Причём она опасна для всех участников незаконной схемы — покупателя, продавца и «формального владельца» (чей паспорт был незаконно использован для оформления). Ведь если с такой «симки», например, сделали ложное сообщение о теракте или угрожали кому-то расправой, то в полиции окажутся все вышеперечисленные — как возможные соучастники уголовного преступления.
«Сотовая профилактика»
Но как минимизировать подобные риски?.. Эксперты рекомендуют приобретать SIM-карты лишь в офисах сотовых операторов или, в крайних случаях, — у крупных ритейлеров с хорошей репутацией. При заключении договора, соответствующий документ должен составляться в двух экземплярах: для абонента и оператора. Обязательно заберите с собой второй договор и убедитесь, что в нём имеются фамилия и подпись продавца, а также круглая печать компании.
И, наконец, регулярно — не реже одного раза в три месяца, — запрашивайте список номеров, зарегистрированных на вас, в офисе сотового оператора. А при обнаружении неизвестных номеров, немедленно блокируйте их и обращайтесь с заявлением в полицию. Помните, что подделка договора на ваше имя — серьёзное преступление, которое должно быть расследовано!.. Ведь этот факт таит опасность не только для вас, но и для владельца «вашего» номера, купившего SIM-карту с рук недобросовестного дилера.
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