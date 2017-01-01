Бесплатные SMS по Интернету — уже роскошь!

В повседневной жизни короткие текстовые сообщения, — а проще говоря SMS, — продолжают уступать более удобным и условно бесплатным альтернативам. Владельцы смартфонов успели оценить преимущества многочисленных мессенджеров, электронной почты и обмена файлами через «облака». Однако есть случаи, когда SMS остаётся самым удобным способом информирования, — правда, если сообщение отправляется с сайта оператора. Таким образом, например, удобно пересылать банковские реквизиты, паспортные данные, сложные пароли и другую информацию, которую адресат сможет быстро прочитать на любом устройстве. Единственная сложность, с которой при этом можно столкнуться — поиск той самой формы для отправки SMS на сайте оператора. Причём, в некоторых случаях усилия могут оказаться заведомо тщетными.

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С момента появления сотовой связи в России отправка SMS по Интернету стала привычным делом для всех операторов и их абонентов. Отправить сообщения можно было на телефоны любых стандартов, поддерживавших данный сервис — включая популярный в своё время продукт «Фора» и довольно редкие устройства «Сотел».



За пару десятилетий отправка SMS на сайтах операторов претерпела ряд изменений. Появилась защита от спама в виде CAPTCHA, — и возможность отключить приём подобных сообщений через «Личный кабинет». Однако сам сервис продолжал исправно функционировать и почти всегда был доступен по ссылке с главной страницы.



Однако с течением времени, — и с поисками новых способов повышения выручки, — СМС-отправку стало всё труднее находить на сайтах операторов. Более того, некоторые компании вообще отказались от подобной функции.



В последнем случае речь идёт о северокавказском «МегаФоне» и его виртуальном операторе Yota (Йота), абоненты которых вряд ли смогут найти соответствующий сервис на официальных сайтах компаний. При этом сам сервис SMS здесь описан достаточно подробно, — для тех, кто хочет отправлять сообщения с телефонов и, конечно же, за плату.



Тернистой может оказаться отправка бесплатных SMS с сайтов ростовского «Билайна» и «Теле2». Однако, она функционирует! У обоих операторов такая возможность для своих абонентов ещё присутствует. Но привычные ссылки на видном месте можно не искать.



«Билайн» предлагает такую функцию лишь внизу страницы с описанием сервиса SMS — при выборе вкладки «Отправляй сообщения».



В то время, как «Tele2-Ростов» разместил ссылку «Отправка SMS с сайта» в меню третьего уровня (у «Теле2» её проще всего найти через «Карту сайта» — БЗ) — и сервис требует предварительной авторизации через одну из социальных сетей.



Самой открытой для отправки SMS (и MMS) через сайт оказалась компания МТС. Здесь ссылка, как и прежде, расположена на головной странице, а защита от ботов одновременно эффективна и не вызовет затруднений у рядового пользователя. Если, конечно, он сам является абонентом МТС.



«С самого начала отправка SMS через Интернет являлась имиджевым шагом для сотовых операторов. С одной стороны этот сервис повышал комфорт абонентов и способствовал их притоку, однако с другой — приводил к недополучению прибыли от тарифицируемых SMS. Со временем к "минусам" добавились рассылка спама и противоправные действия. Возможно, поэтому данную услугу на протяжении всех лет сильно не афишировали, хотя и старательно поддерживали. А теперь "интернет-шлюзы" стараются сделать "невидимками" или вовсе от них избавиться», — отмечает эксперт TechnoDrive.



Тем не менее, возможность отправки SMS из Интернета сохраняется, даже если ваш адресат пользуется «МегаФоном». Ведь соответствующие сервисы условно бесплатно предлагают десятки сторонних сайтов. При этом, однако, не оговаривается конфиденциальность сообщений, — и нет гарантий, что номера адресатов не попадут отправителям SMS-спама (скорее, наоборот, такая вероятность весьма высока — ред.).



Таким образом, через «левые» сервисы категорически не рекомендуется отправлять конфиденциальные данные или, скажем, коды управления «умным домом».