Бесплатные SMS по Интернету — уже роскошь!

В повседневной жизни короткие текстовые сообщения, — а проще говоря SMS, — продолжают уступать более удобным и условно бесплатным альтернативам. Владельцы смартфонов успели оценить преимущества многочисленных мессенджеров, электронной почты и обмена файлами через «облака». Однако есть случаи, когда SMS остаётся самым удобным способом информирования, — правда, если сообщение отправляется с сайта оператора. Таким образом, например, удобно пересылать банковские реквизиты, паспортные данные, сложные пароли и другую информацию, которую адресат сможет быстро прочитать на любом устройстве. Единственная сложность, с которой при этом можно столкнуться — поиск той самой формы для отправки SMS на сайте оператора. Причём, в некоторых случаях усилия могут оказаться заведомо тщетными.
С момента появления сотовой связи в России отправка SMS по Интернету стала привычным делом для всех операторов и их абонентов. Отправить сообщения можно было на телефоны любых стандартов, поддерживавших данный сервис — включая популярный в своё время продукт «Фора» и довольно редкие устройства «Сотел».
За пару десятилетий отправка SMS на сайтах операторов претерпела ряд изменений. Появилась защита от спама в виде CAPTCHA, — и возможность отключить приём подобных сообщений через «Личный кабинет». Однако сам сервис продолжал исправно функционировать и почти всегда был доступен по ссылке с главной страницы.
Однако с течением времени, — и с поисками новых способов повышения выручки, — СМС-отправку стало всё труднее находить на сайтах операторов. Более того, некоторые компании вообще отказались от подобной функции.
В последнем случае речь идёт о северокавказском «МегаФоне» и его виртуальном операторе Yota (Йота), абоненты которых вряд ли смогут найти соответствующий сервис на официальных сайтах компаний. При этом сам сервис SMS здесь описан достаточно подробно, — для тех, кто хочет отправлять сообщения с телефонов и, конечно же, за плату.
Тернистой может оказаться отправка бесплатных SMS с сайтов ростовского «Билайна» и «Теле2». Однако, она функционирует! У обоих операторов такая возможность для своих абонентов ещё присутствует. Но привычные ссылки на видном месте можно не искать.
«Билайн» предлагает такую функцию лишь внизу страницы с описанием сервиса SMS — при выборе вкладки «Отправляй сообщения».
В то время, как «Tele2-Ростов» разместил ссылку «Отправка SMS с сайта» в меню третьего уровня (у «Теле2» её проще всего найти через «Карту сайта» — БЗ) — и сервис требует предварительной авторизации через одну из социальных сетей.
Самой открытой для отправки SMS (и MMS) через сайт оказалась компания МТС. Здесь ссылка, как и прежде, расположена на головной странице, а защита от ботов одновременно эффективна и не вызовет затруднений у рядового пользователя. Если, конечно, он сам является абонентом МТС.
«С самого начала отправка SMS через Интернет являлась имиджевым шагом для сотовых операторов. С одной стороны этот сервис повышал комфорт абонентов и способствовал их притоку, однако с другой — приводил к недополучению прибыли от тарифицируемых SMS. Со временем к "минусам" добавились рассылка спама и противоправные действия. Возможно, поэтому данную услугу на протяжении всех лет сильно не афишировали, хотя и старательно поддерживали. А теперь "интернет-шлюзы" стараются сделать "невидимками" или вовсе от них избавиться», — отмечает эксперт TechnoDrive.
Тем не менее, возможность отправки SMS из Интернета сохраняется, даже если ваш адресат пользуется «МегаФоном». Ведь соответствующие сервисы условно бесплатно предлагают десятки сторонних сайтов. При этом, однако, не оговаривается конфиденциальность сообщений, — и нет гарантий, что номера адресатов не попадут отправителям SMS-спама (скорее, наоборот, такая вероятность весьма высока — ред.).
Таким образом, через «левые» сервисы категорически не рекомендуется отправлять конфиденциальные данные или, скажем, коды управления «умным домом».
Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным распространением SIM-карт по всей стране. На минувшей неделе крупная партия «анонимных симок» была изъята в столичном аэропорту «Домодедово», — а её распространитель был доставлен в отделение МВД. Но основной риск по-прежнему несут не продавцы, а граждане, выбирающие SIM-карты без паспорта. Ведь они рискуют остаться без связи в любой момент, — а при неблагоприятном стечении обстоятельств их могут задержать по подозрению в опасных преступлениях. Более того, из-за распространителей «незарегистированных» SIM-карт под подозрением могут оказаться и законопослушные граждане, предоставившие паспорт при оформлении договора с оператором.
Отмена платы за входящие вызовы, — в своё время, — породила в России так называемые «хитрые неотвеченные звонки». Их суть заключается в совершении абонентами очень короткого вызова, прекращаемого после 1-2 гудков в трубке. При этом звонящие рассчитывают на то, что получившие подобный «сигнал» респонденты перезвонят и разговор состоится уже за чужой счёт. Подобный способ «экономии» остаётся популярным у экстремально экономных людей (и даже бизнесов!) уже на протяжении 10 лет. А недавно его взял на вооружение и сотовый оператор «МегаФон». Теперь пользователи, отказавшиеся от услуги «Кто звонил+» с ежедневной абонплатой, вместо привычных SMS о пропущенных вызовах начали получать «неотвеченные» звонки от оператора. Причём в качестве номера в них любезно подставляются номера звонивших им ранее абонентов. Выглядит это как тот самый «хитрый неотвеченный звонок», и бурной радости не вызывает.
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Абоненты сотовой связи «со стажем» уже привыкли настороженно воспринимать сообщения операторов об изменении «некоторых условий тарифов». Ведь во многих случаях это означает подорожание. Впрочем, некоторые новости не столь однозначны! Например, интернет-опции «МегаФона», согласно официальному сообщению, «в ближайшее время изменятся в лучшую сторону». Но там есть важные нюансы, связанные с помегабайтной тарификацией!
Не секрет, что сотовые операторы обычно строят карты покрытия, основываясь на данных компьютерного моделирования. Однако на практике уровень сигнала может ощутимо отличаться от расчётного — или отсутствовать вообще. Либо, наоборот, из-за особенностей рельефа сеть внезапно обнаруживается там, где оператор не гарантирует уверенный приём… Решить эту проблему призвана народная карта покрытия сотовых операторов, составляемая на сайте Минсвязи. Точность этой карты обусловлена постоянным мониторингом сетей с помощью приложения «Качество связи», устанавливаемого пользователями. Благодаря ему, чем больше абонентов пользуются услугами конкретного оператора в данной точке, тем точнее карта. А значит, владельцы смартфонов могут не только узнавать реальную зону покрытия, — но и вносить свой вклад в этот важный проект!