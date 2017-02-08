Грабителей банкоматов в Ростове не спасли высокие технологии
Широкое использование пластиковых карт открывает новые возможности для покупателей, торговых предприятий, банков... и преступников. «Продвинутые» злоумышленники всё чаще предпочитают подделывать не деньги, а «пластик», по которому можно получить наличные в ближайшем банкомате. А те, кто привык играть по крупному, нацеливаются на всё содержимое банкоматов, — используя для этого уже не газосварку, а высокотехнологичное оборудование. Впрочем, подобные ухищрения не помогают преступникам избежать наказания и приводят их к закономерному финалу. Подробнее об «айтишниках с большой дороги» читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..
На прошлой неделе сотрудники ростовской полиции задержали двоих мужчин, пытавшихся ограбить банкомат. Причём для этого они использовали не грубую физическую силу, а специальное электронное оборудование. С его помощью преступники отключили «электронного кассира» и систему видеонаблюдения.
Однако, тревожный сигнал поступил на пульт частного охранного предприятия, сотрудники которого вызвали полицию. В результате злоумышленники, — жители Ивановской области, — были задержаны «по горячим следам». Как оказалось, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности и теперь им грозит очередное наказание по статье УК РФ «Кража».
Оказались на скамье подсудимых и жители Воронежа, — использовавшие ещё более изощрённый способ кражи денег. По данным МВД, двое мужчин подделывали банковские карты граждан США. При этом «пластик» был столь высокого качества, что его удавалось использовать не только в банкоматах, но и в обычных магазинах, не вызывая подозрения у продавцов.
Преступный бизнес мужчины организовали на высоком уровне. Для изготовления фальшивок использовалось современное оборудование и специальная «расходка», данные о счетах, записываемые на карты, приобретались в Интернете у хакеров, — а поддельный «пластик» использовался не только в России, но и за рубежом.
Впрочем, чем сложнее преступный бизнес и шире его размах, тем более он заметен как пострадавшим, так и полиции. И в данном случае тоже злоумышленники были задержаны. При обыске у одного из них были обнаружены 180 поддельных карт и 9000 долларов США. Также у одного из преступников ранее был изъят поддельный паспорт, — так что к обвинениям по статье «Неправомерный оборот средств платежей» добавятся санкции за подделку документов.
«На протяжении своей истории банки уделяли особое внимание вопросам безопасности, а история банков тянется с Древней Месопотамии, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Поэтому "одиноко стоящие" банкоматы могут показаться лёгкой добычей лишь преступникам-оптимистам.
Это же касается и подделки банковских карт для грабежа пользователей "за океаном". В наши дни в банковской системе наработан огромный опыт по выявлению и пресечению подобных фактов. И то, что этот процесс происходит незаметно для большинства пользователей, лишь подчёркивает его эффективность».
«Нигерийские письма» и их модификации стали для современных мошенников классикой жанра. Однако, несмотря на широкую известность, данный приём продолжает работать (с некоторыми вариациями). И теперь вместо состоятельной нигерийской вдовы с унаследованными миллионами нефтедолларов появляется бравый американский солдат, готовый переехать в российскую глубинку вместе с вещами и внушительным капиталом «хоть завтра». Неизменной остаётся лишь «сравнительно небольшая комиссия» — несколько тысяч долларов, — которую нужно оплатить принимающей стороне, чтобы мечта стала реальностью. Именно так мошенники продолжают обманывать одиноких россиянок, которые «в порыве страсти» теряют не только все сбережения, но и единственное жильё.
Когда речь заходит о мошенничестве в сервисных центрах, мы чаще всего представляем подмену новых запчастей на неоригинальные в процессе ремонта, махинации со стоимостью работ — или, в качестве более продвинутых «бонусных услуг», — незаконный доступ к «Мобильному банку». Но этим дело не ограничивается!.. Некоторые преступники настолько экстравагантны, что создают «фейковые» сервис-центры для похищения неисправных устройств. Именно такой случай недавно раскрыли сотрудники донской полиции. Для чего злоумышленнику потребовались нерабочие смартфоны и планшеты, — а также чем закончилась эта история, — читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
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2 декабря ФСБ России предупредила банки и их клиентов о готовящейся кибератаке зарубежных спецслужб. Однако в минувший понедельник пользователи финансовых услуг не заметили ничего необычного, — что породило ряд скептических статей и мнение о том, что разоблачение отпугнуло злоумышленников. Однако в конце недели стало известно, что спокойствие россиян — и финансовую безопасность банков, — обеспечила компания «Ростелеком», высокотехнологичные сервисы которой позволили пресечь DDoS-атаки на 5 крупнейших банков и финансовых организаций России.
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