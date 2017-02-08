Грабителей банкоматов в Ростове не спасли высокие технологии

Широкое использование пластиковых карт открывает новые возможности для покупателей, торговых предприятий, банков... и преступников. «Продвинутые» злоумышленники всё чаще предпочитают подделывать не деньги, а «пластик», по которому можно получить наличные в ближайшем банкомате. А те, кто привык играть по крупному, нацеливаются на всё содержимое банкоматов, — используя для этого уже не газосварку, а высокотехнологичное оборудование. Впрочем, подобные ухищрения не помогают преступникам избежать наказания и приводят их к закономерному финалу. Подробнее об «айтишниках с большой дороги» читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..

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На прошлой неделе сотрудники ростовской полиции задержали двоих мужчин, пытавшихся ограбить банкомат. Причём для этого они использовали не грубую физическую силу, а специальное электронное оборудование. С его помощью преступники отключили «электронного кассира» и систему видеонаблюдения.



Однако, тревожный сигнал поступил на пульт частного охранного предприятия, сотрудники которого вызвали полицию. В результате злоумышленники, — жители Ивановской области, — были задержаны «по горячим следам». Как оказалось, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности и теперь им грозит очередное наказание по статье УК РФ «Кража».



Оказались на скамье подсудимых и жители Воронежа, — использовавшие ещё более изощрённый способ кражи денег. По данным МВД, двое мужчин подделывали банковские карты граждан США. При этом «пластик» был столь высокого качества, что его удавалось использовать не только в банкоматах, но и в обычных магазинах, не вызывая подозрения у продавцов.



Преступный бизнес мужчины организовали на высоком уровне. Для изготовления фальшивок использовалось современное оборудование и специальная «расходка», данные о счетах, записываемые на карты, приобретались в Интернете у хакеров, — а поддельный «пластик» использовался не только в России, но и за рубежом.



Впрочем, чем сложнее преступный бизнес и шире его размах, тем более он заметен как пострадавшим, так и полиции. И в данном случае тоже злоумышленники были задержаны. При обыске у одного из них были обнаружены 180 поддельных карт и 9000 долларов США. Также у одного из преступников ранее был изъят поддельный паспорт, — так что к обвинениям по статье «Неправомерный оборот средств платежей» добавятся санкции за подделку документов.



«На протяжении своей истории банки уделяли особое внимание вопросам безопасности, а история банков тянется с Древней Месопотамии, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Поэтому "одиноко стоящие" банкоматы могут показаться лёгкой добычей лишь преступникам-оптимистам.



Это же касается и подделки банковских карт для грабежа пользователей "за океаном". В наши дни в банковской системе наработан огромный опыт по выявлению и пресечению подобных фактов. И то, что этот процесс происходит незаметно для большинства пользователей, лишь подчёркивает его эффективность».