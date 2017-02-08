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8 февраля 2017, Информационные системы: автоматизация

Дочерняя компания «Ростелекома» — лидер рынка ИТ-аналитики

Аналитическая система группы компаний «Ростелеком» признана лучшей в РоссииКомпания «Айкумен ИБС», входящая в группу компаний «Ростелеком», стала лауреатом сразу в нескольких номинациях конкурса «Лучшие информационно-аналитические инструменты — 2016». В частности, программная платформа IQPLATFORM была признана лучшей российской информационно-аналитической системой для обработки неструктурированных данных, — а также завоевала «серебро» по визуализации данных и поддержке управленческих решений.

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Первый всероссийский конкурс «Лучшие информационно-аналитические инструменты — 2016» был организован Аналитическим центром при Правительстве РФ.

В ходе 15 экспертных сессий и финальных демо-презентаций 37 экспертов межведомственной госкомиссии оценивали информационно-аналитические инструменты более чем 50 российских и зарубежных компаний в шести технологических и тематических номинациях по следующим основным показателям:

  • технические и технологические характеристики, общие функциональные возможности;
  • функциональность в соответствии с предметной областью и масштабом решаемых задач;
  • эргономичность;
  • отраслевая и пользовательская специализация без дополнительных доработок программного обеспечения;
  • удобство и доступность технической поддержки.

В результате жюри конкурса определило пятерку лучших аналитических решений в каждой номинации, — а в ходе конференции «Информационно-аналитические инструменты в государственном управлении» были объявлены лучшие из лучших.

На торжественной церемонии награждения информационно-аналитическая система IQPLATFORM компании «Айкумен — информационные бизнес-системы» одержала убедительную победу в номинации «Лучшее информационно-аналитическое решение для обработки неструктурированных данных» и заняла второе место в номинации «Лучшее информационно-аналитическое решение для визуализации данных и принятия управленческих решений: АРМ руководителя».

«Мы благодарны организаторам конкурса за активную поддержку отечественного рынка интеллектуального анализа данных и высоко оцениваем влияние соревновательной инициативы на его дальнейшее развитие, — отметила генеральный директор АО "Айкумен ИБС" Ирина Касаткина. — Подобные мероприятия подчёркивают востребованность отечественных решений и стимулирует участников рынка на их разработку и развитие. Обойдя по итогам конкурса наших зарубежных коллег, мы понимаем, что многие отечественные ИТ-решения сегодня уже вполне могут конкурировать с зарубежными аналогами. В ходе итоговой конференции неоднократно подчёркивалось, что сотрудничество отечественных разработчиков с госзаказчиками должно оказать содействие в повышении эффективности государственного управления Российской Федерации».

Напомним, что IQPLATFORM представляет собой поисково-аналитическую программную платформу с динамическим конфигурированием предметных областей. Она служит для сбора, обработки, хранения и интеллектуального анализа больших объёмов структурированных и неструктурированных данных из любых типов источников, на естественных языках.

Данный продукт включён в Единый реестр российского программного обеспечения и официально рекомендован Правительством России к использованию государственными организациями.

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Информационные системы: автоматизация

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Как правильно подключить кассовый аппарат к Интернету?


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