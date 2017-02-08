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Дочерняя компания «Ростелекома» — лидер рынка ИТ-аналитики
Компания «Айкумен ИБС», входящая в группу компаний «Ростелеком», стала лауреатом сразу в нескольких номинациях конкурса «Лучшие информационно-аналитические инструменты — 2016». В частности, программная платформа IQPLATFORM была признана лучшей российской информационно-аналитической системой для обработки неструктурированных данных, — а также завоевала «серебро» по визуализации данных и поддержке управленческих решений.
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Первый всероссийский конкурс «Лучшие информационно-аналитические инструменты — 2016» был организован Аналитическим центром при Правительстве РФ.
В результате жюри конкурса определило пятерку лучших аналитических решений в каждой номинации, — а в ходе конференции «Информационно-аналитические инструменты в государственном управлении» были объявлены лучшие из лучших.
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