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Промышленный Интернет укрепит нефтегазовую отрасль России
Национальный оператор «Ростелеком» и компания «Газпром нефть» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области инновационного развития и промышленного Интернета. Основной целью данного соглашения стало установление долгосрочного и эффективного сотрудничества между сторонами, — а также формирование новых бизнес-моделей, совместная разработка и внедрение инновационных ИТ-технологий. Таким образом, внушительный опыт «Ростелекома» в области IIoT поможет одному из флагманов нефтегазовой отрасли России добиться ещё больших успехов!
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The Industrial Internet of Things — это промышленный интернет вещей
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