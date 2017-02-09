Промышленный Интернет укрепит нефтегазовую отрасль России

Национальный оператор «Ростелеком» и компания «Газпром нефть» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области инновационного развития и промышленного Интернета. Основной целью данного соглашения стало установление долгосрочного и эффективного сотрудничества между сторонами, — а также формирование новых бизнес-моделей, совместная разработка и внедрение инновационных ИТ-технологий. Таким образом, внушительный опыт «Ростелекома» в области IIoT поможет одному из флагманов нефтегазовой отрасли России добиться ещё больших успехов!

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В соответствии с соглашением, одной из ключевых точек приложения сил экспертов станет реализация программ, а также исследовательских и прикладных проектов в сфере промышленного Интернета. Так, «Ростелеком» в настоящее время занимается созданием платформы для промышленного Интернета, — которая при участии специалистов «Газпром нефти» может быть адаптирована под действующие и перспективные бизнес-процессы и промышленные приложения компании.



Кроме того, сторонами планируются совместные работы по мониторингу трендов в области инноваций, обмену информацией и научно-техническому сотрудничеству.



По словам старшего вице-президента ПАО «Ростелеком» Марии Флорентьевой, соглашение о стратегическом партнёрстве в области инновационного развития и индустриального интернета с «Газпром нефтью» является логичным продолжением сотрудничества компаний в ИТ-сфере.



«Внедрение промышленного Интернета — на сегодняшний день одна из важнейших тенденций, которая уже в ближайшие годы затронет практически все отрасли. Технологии IIoT имеют огромный потенциал в нефтегазовой отрасли и позволят повысить эффективность и безопасность производственных процессов, прогнозировать необходимые мероприятия. "Ростелеком", со своей стороны, выступая уже не один год надёжным бизнес-партнёром для крупных клиентов, готов внести свой вклад в достижение новых стратегических задач "Газпром нефти"», — отметила Мария Флорентьева.



О преимуществах сотрудничества с «Ростелекомом» заявил и начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Константин Кравченко. По его словам, сотрудничество двух компаний ускорит внедрение промышленного Интернета в России, а также будет способствовать разработке соответствующих стандартов.



Причём, пользу от такого сотрудничества ощутят не только в нефтегазовой отрасли, — ведь промышленный Интернет стремительно охватывает всё больше сфер деятельности. А также приводит к формированию новых бизнес-моделей при создании товаров и услуг и их доставке потребителям.



Другими словами, IIoT — это очень перспективная, масштабная и ответственная технология.