«Интерактивное телевидение» расширяет меню развлечений

Компания «Ростелеком» продолжает наращивать количество каналов «Интерактивного телевидения». Очередное обновление сетки вещания произошло с наступлением февраля и затронуло подписчиков всех популярных ТВ-пакетов. В частности, зрителям пакетов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» стали доступны информационно-развлекательные каналы «Это-ТВ» и H2 (причём второй как в SD, так и в HD-качестве). Приятные нововведения затронули и подписчиков пакета «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ».

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History 2 — в HD качестве!



Первой новинкой морозного февраля для зрителей «Интерактивного ТВ» стал увлекательный телеканал H2, появившийся на кнопке 225 в пакетах «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». Причём, в зависимости от технической возможности, «Ростелеком» предлагает смотреть H2 как в стандартном SD-качестве, так и в формате высокой чёткости HD.



Напомним, что особенностью H2 является представление информации инновационными способами. Для этого создатели ТВ-проекта прибегают к оригинальным приёмам и проводят неожиданные параллели между событиями.



«В эфире H2 зрители "Ростелекома " найдут не традиционные исторические и документальные фильмы, а совершенно новое прочтение истории. Ведь телеканал ставит её в контекст поп-культуры и современного мира.»



Где смотреть «Эхо-ТВ»?



Ещё одним сюрпризом для пользователей «Интерактивного ТВ» стал канал «Эхо-ТВ», появившийся на кнопке 48 в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». В его эфире можно найти лучшие российские и зарубежные фильмы, — а также информационные, аналитические и просветительские программы собственного производства.



При этом размер абонентской платы за все пакеты «Интерактивного ТВ» остаётся неизменным, — несмотря на постоянное расширение списка телеканалов!..



Если же вы желаете изменить существующий ТВ-пакет, — например, перейти на более насыщенный, — сделать это можно непосредственно на телеэкране. Для этого просто выберите в меню приставки «Ростелеком» пункт «Управление услугами» и следуйте подсказкам.



Подробнее о составе пакетов телеканалов «Интерактивного ТВ» вы можете узнать на официальном сайте «Ростелекома».



Приятного просмотра!