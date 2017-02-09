«Интерактивное телевидение» расширяет меню развлечений

Компания «Ростелеком» продолжает наращивать количество каналов «Интерактивного телевидения». Очередное обновление сетки вещания произошло с наступлением февраля и затронуло подписчиков всех популярных ТВ-пакетов. В частности, зрителям пакетов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» стали доступны информационно-развлекательные каналы «Это-ТВ» и H2 (причём второй как в SD, так и в HD-качестве). Приятные нововведения затронули и подписчиков пакета «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ».
Первой новинкой морозного февраля для зрителей «Интерактивного ТВ» стал увлекательный телеканал H2, появившийся на кнопке 225 в пакетах «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». Причём, в зависимости от технической возможности, «Ростелеком» предлагает смотреть H2 как в стандартном SD-качестве, так и в формате высокой чёткости HD.
Напомним, что особенностью H2 является представление информации инновационными способами. Для этого создатели ТВ-проекта прибегают к оригинальным приёмам и проводят неожиданные параллели между событиями.
«В эфире H2 зрители "Ростелекома " найдут не традиционные исторические и документальные фильмы, а совершенно новое прочтение истории. Ведь телеканал ставит её в контекст поп-культуры и современного мира.»
Где смотреть «Эхо-ТВ»?
Ещё одним сюрпризом для пользователей «Интерактивного ТВ» стал канал «Эхо-ТВ», появившийся на кнопке 48 в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». В его эфире можно найти лучшие российские и зарубежные фильмы, — а также информационные, аналитические и просветительские программы собственного производства.
При этом размер абонентской платы за все пакеты «Интерактивного ТВ» остаётся неизменным, — несмотря на постоянное расширение списка телеканалов!..
Если же вы желаете изменить существующий ТВ-пакет, — например, перейти на более насыщенный, — сделать это можно непосредственно на телеэкране. Для этого просто выберите в меню приставки «Ростелеком» пункт «Управление услугами» и следуйте подсказкам.
Подробнее о составе пакетов телеканалов «Интерактивного ТВ» вы можете узнать на официальном сайте «Ростелекома».
Компания «Ростелеком» предупредила зрителей «Интерактивного ТВ» и владельцев OTT-приставок о грядущих изменениях в популярных пакетах каналов. По официальной информации, они затронут пакеты «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО», — а также аналогичные пакеты с приставкой «2.0» для пользователей «Интерактивного ТВ 2.0». Подробнее о ротациях и ребрендинге, ожидаемых уже 1 февраля (в среду), читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Современное телевидение — это удивительный мир, позволяющий человеку путешествовать, не вставая с дивана!.. Сотни телеканалов различной тематики расскажут обо всех значимых новостях, покажут мир дикой природы, раскроют секреты экзотической кулинарии и так далее. Но это, конечно, лишь анонсы, — позволяющие выбрать направления для реальных путешествий. Ведь даже HD и формат 4K не заменят человеку реальное нахождение в стране своей мечты! Именно поэтому «Ростелеком» предлагает зрителям «Интерактивного ТВ» настоящее путешествие в любую точку земного шара с бюджетом поездки до 100 000 рублей. Всё, что нужно для получения заветного приза — внимательно смотреть телеканалы Viasat Premium HD в эфире «Ростелекома» и правильно отвечать на вопросы викторины.
«В наше время главное украшение новогоднего стола — телевизор!..» Это утверждение почтальона Печкина остаётся актуальным даже спустя 32 года после выхода легендарного мультфильма «Зима в Простоквашино». Однако, за это время зрительские предпочтения существенно расширились — и, помимо легендарной классики, которую мы каждый год с удовольствием пересматриваем, многим хотелось бы увидеть и яркие киноновинки. Тем более, что для этого зрителям «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» даже не придётся вставать с удобного дивана! Две эксклюзивные коллекции — «Лучшие мультики 2016» и «Кино-оливье» позволят насладиться хитами уходящего года в цифровом формате, а также создадут неповторимую атмосферу праздника.
До праздничного боя курантов остаётся совсем немного времени, — и это весомый повод задуматься о новогодних подарках!.. Но чем лучше всего порадовать своих домочадцев? Ведь сюрприз должен быть ярким, неожиданным и практичным. Ответ на этот вопрос предлагает ростовская компания «Элтек», в ассортименте которой появился новый продукт оператора «НТВ Плюс». Речь идёт о комплекте «Интерактивное ТВ», позволяющем управлять спутниковым эфиром и заказывать фильмы в онлайн-кинотеатре. Приобрести его по выгодной цене, — и с профессиональной установкой, — вы можете в рамках специальных новогодних скидок, действующих в компании «Элтек». Не упустите выгодную возможность!
Компания «Ростелеком» первой среди российских операторов цифрового телевидения начала трансляцию детского канала Cartoon Network в формате HD. Теперь юные зрители могут смотреть десятки анимационных сериалов, заслуживших мировое признание. В их числе мультфильм «Время приключений», — обладатель четырёх премий «Эмми», — а также популярные телепроекты «Суперкрошки», «Бен 10», «Удивительный мир Гамбола» и многие другие. При этом смотреть Cartoon Network HD могут как абоненты «Ростелекома», подключившие «Интерактивное телевидение», так и клиенты других провайдеров, использующие OTT-приставку национального оператора.