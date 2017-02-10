Связисты порой «спешат без спроса» — или забывают об абонентах!
Современная связь это чрезвычайно сложное явление (достаточно посмотреть на карту магистралей между континентами). Один из западных экспертов даже сказал, что непонятно, каким образом, — в принципе, — ещё ухитряется функционировать глобальный Интернет?.. Так что операторам, конечно, приходится тяжко. С одной стороны, идут постоянные инновации, с другой — необходима техподдержка сотен миллионов абонентов при желании максимизировать прибыль. Иногда это приводит к пародоксальным , взаимоисключающим эффектам. Компании либо опережают нужды абонентов (МегаФон), либо... забывают о некоторых пользователях на длительное время (МТС и не только!). Рассмотрим ниже именно проблемы с «замедленной» техподдержкой.
Не секрет, что доступность телефонной связи и Интернета играют важную роль в жизни современного человека. Ведь от бесперебойности данных услуг зависят комфорт, — а порой даже безопасность, — людей (если к Интернету подключены, скажем, видеокамеры). Поэтому закон «О связи» и правила оказания телематических услуг чётко регламентируют деятельность операторов при повреждении линий и работе с претензиями абонентов.
Например, при исчезновении связи провайдер обязан устранить неисправность в течение 36 часов, — а получив письменную претензию клиента, должен ответить в 30-дневный срок. Однако, к сожалению, подобные нормативы удаётся выдерживать не всегда, — в результате чего компании-нарушители подвергаются штрафам Роскомнадзора. Один из подобных случаев недавно произошёл с МТС в Ростовской области.
По данным регионального управления Роскомнадзора, филиал МТС в РО допустил значительную задержку в обработке письменной претензии абонента. В частности, не сообщил заявителю о результатах рассмотрения данного обращения в 30-дневный срок. Тем самым ПАО «МТС» нарушило п. 5 лицензии Роскомнадзора № 134507 на оказание телематических услуг связи, ч.7 ст.55 Федерального закона «О связи» и п. 61 «Правил оказания телематических услуг связи».
По данному факту оператору было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и назначен штраф в размере 30 000 рублей.
Напомним, что аналогичное взыскание компании МТС пришлось оплатить осенью 2015 года, — когда, вместо положенных 36 часов, на восстановление связи в Ростове ушло 140 дней.
Штрафам подвергались «Вымпелком», «Манго Телеком» — и многие другие операторы
«Проблемы с качеством обслуживания в той или иной степени встречаются у большинства операторов, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Причинами нарушений могут быть технические сбои («Билайн») или несвоевременно проработанные технологические аспекты («Манго Телеком»).
И чем больше у компании клиентов, тем выше вероятность подобных случаев. В связи с этим, наиболее важным является не факт устранения конкретных нарушений, а мероприятия по их недопущению в будущем».
Отметим, что TechnoDrive, почти за два десятилетия использования связи МТС (и её предшественников в Ростове-на-Дону), как одного из своих резервных каналов, не замечал значительных сбоев в работе, которые бы длились дольше нескольких дней. И эти сбои случаются очень редко.
Также отметим некоторые очень низкие пакетные тарифные предложения МТС, на которым стоит равняться конкурентам.
Поздравить друзей с Новым годом сразу после боя курантов стало доброй традицией для многих россиян. Однако, даже несмотря на множество часовых поясов, подобные нагрузки требуют от операторов серьёзной предварительной подготовки. В частности, компания «Ростелеком» ещё в декабре значительно увеличила количество цифровых каналов на междугородных и международных направлениях, а также усилила дежурные смены технических специалистов. В результате, «Ростелеком» достойно выдержал более чем троекратный рост трафика в новогодние и рождественские праздники, — обслужив за два «пиковых дня» свыше 135 миллионов международных и междугородних звонков.
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил очередной этап строительства региональной сети GPON. По данным оператора, в 2016 году на территории Ростовской области для этой цели было проложено более 160 км ВОЛС, дотянувшихся до 28 коттеджных посёлков (полный список населённых пунктов сегодня публикует TechnoDrive). Таким образом, доступ к быстрому Интернету, «Интерактивному ТВ» и другим цифровым услугам по «оптике» получили свыше 7 000 домохозяйств в частном секторе.
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» продолжает расширять свою оптическую сеть. Только за минувший год специалисты компании подключили к ней свыше 800 многоквартирных домов, — обеспечив проникновение ETTH в донские многоэтажки на уровне 75%. Кроме того, за отчётный период «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию мультисервисное оборудование, позволяющее охватить интернет-услугами более 28 000 домохозяйств Донского края.
По данным на 2016 год, в Ростовской области проживает более 4,236 млн человек. Однако плотность населения в регионе весьма неоднородна: более четверти жителей (1,115 млн) прописаны в Ростове и примерно столько же — в остальных городах области, входящих в десятку крупнейших. Между тем количество посёлков и хуторов в регионе исчисляется сотнями, — и их жители нуждаются в качественной связи ничуть не меньше, чем ростовчане. Ведь, например, портал госуслуг является для них альтернативой многокилометровой поездке в райцентр, а онлайн-мессенджеры позволяют поддерживать связь с детьми, уехавшими в город. Поэтому работа по прокладке оптоволокна к малонаселённым районам области будет продолжена и в 2017 году, — чтобы обеспечить всем гражданам равный доступ к качественным услугам связи.
Компания «Ростелеком», недавно ставшая оператором сотовой связи, предложила абонентам на юге России удобный способ оплаты своих услуг. Теперь счёт за Интернет, домашний телефон, «Интерактивное ТВ» или мобильную связь можно оплатить с помощью SMS-сообщения. Причём данный сервис доступен абонентам всех сотовых операторов!.. Подробнее о новых возможностях для клиентов «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!