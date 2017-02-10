Связисты порой «спешат без спроса» — или забывают об абонентах!

Современная связь это чрезвычайно сложное явление (достаточно посмотреть на карту магистралей между континентами). Один из западных экспертов даже сказал, что непонятно, каким образом, — в принципе, — ещё ухитряется функционировать глобальный Интернет?.. Так что операторам, конечно, приходится тяжко. С одной стороны, идут постоянные инновации, с другой — необходима техподдержка сотен миллионов абонентов при желании максимизировать прибыль. Иногда это приводит к пародоксальным , взаимоисключающим эффектам. Компании либо опережают нужды абонентов (МегаФон), либо... забывают о некоторых пользователях на длительное время (МТС и не только!). Рассмотрим ниже именно проблемы с «замедленной» техподдержкой.

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МТС снова оставил претензию абонента без ответа



Не секрет, что доступность телефонной связи и Интернета играют важную роль в жизни современного человека. Ведь от бесперебойности данных услуг зависят комфорт, — а порой даже безопасность, — людей (если к Интернету подключены, скажем, видеокамеры). Поэтому закон «О связи» и правила оказания телематических услуг чётко регламентируют деятельность операторов при повреждении линий и работе с претензиями абонентов.



Например, при исчезновении связи провайдер обязан устранить неисправность в течение 36 часов, — а получив письменную претензию клиента, должен ответить в 30-дневный срок. Однако, к сожалению, подобные нормативы удаётся выдерживать не всегда, — в результате чего компании-нарушители подвергаются штрафам Роскомнадзора. Один из подобных случаев недавно произошёл с МТС в Ростовской области.



По данным регионального управления Роскомнадзора, филиал МТС в РО допустил значительную задержку в обработке письменной претензии абонента. В частности, не сообщил заявителю о результатах рассмотрения данного обращения в 30-дневный срок. Тем самым ПАО «МТС» нарушило п. 5 лицензии Роскомнадзора № 134507 на оказание телематических услуг связи, ч.7 ст.55 Федерального закона «О связи» и п. 61 «Правил оказания телематических услуг связи».



По данному факту оператору было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и назначен штраф в размере 30 000 рублей.



Напомним, что аналогичное взыскание компании МТС пришлось оплатить осенью 2015 года, — когда, вместо положенных 36 часов, на восстановление связи в Ростове ушло 140 дней.



Штрафам подвергались «Вымпелком», «Манго Телеком» — и многие другие операторы



«Проблемы с качеством обслуживания в той или иной степени встречаются у большинства операторов, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Причинами нарушений могут быть технические сбои («Билайн») или несвоевременно проработанные технологические аспекты («Манго Телеком»).



И чем больше у компании клиентов, тем выше вероятность подобных случаев. В связи с этим, наиболее важным является не факт устранения конкретных нарушений, а мероприятия по их недопущению в будущем».



Отметим, что TechnoDrive, почти за два десятилетия использования связи МТС (и её предшественников в Ростове-на-Дону), как одного из своих резервных каналов, не замечал значительных сбоев в работе, которые бы длились дольше нескольких дней. И эти сбои случаются очень редко.



Также отметим некоторые очень низкие пакетные тарифные предложения МТС, на которым стоит равняться конкурентам.