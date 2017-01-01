«Сны о чём-то лучшем»: 5 миллионов перешли с сохранением номера!

Сменить оператора с сохранением номера желают всё больше россиян. Об этом свидетельствуют данные Минкомсвязи России. По официальной информации, за минувший год услугой MNP воспользовались 2,29 млн абонентов, — что на 42,5% больше, чем в 2015 году. Всего же за три с лишним года от «мобильного рабства» избавились более 5 миллионов человек. Отразилось ли это на качестве услуг и тарифах сотовых операторов, — и в какую сторону движется поток абонентов, — попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.

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По информации Минкомсвязи России, количество перенесённых номеров в нашей стране превысило 5 миллионов. При этом общее количество заявок на перенос номера уже достигло 8 миллионов. Таким образом, в ближайшее время к другому оператору со своим номером могут уйти ещё 3 млн человек.



Подобную популярность сервиса MNP в ведомстве объясняют постоянным усовершенствованием процедуры перехода между операторами с сохранением номера. В частности, постоянной оптимизацией процедуры переноса абонентских номеров и предупреждением возможных технических сбоев при реализации MNP.



В результате, только за 2016 год было перенесено 2,29 млн номеров, — то есть в среднем ежемесячно более 190 тысяч сотовых номеров. По сравнению с 2015 годом количество перенесённых номеров увеличилось на 42,5%. Напомним, что в 2015 году россияне перенесли около 1,61 млн номеров, — это свыше 134 тысяч номеров в месяц.



Возможность сменить оператора с сохранением номера — это престижно!



«Вводя услугу переносимости номера, мы стремились обеспечить высокий уровень конкуренции на российском рынке мобильной связи. За три года действия принципа MNP мы отмечаем успешную реализацию задуманного, — отметил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Этот инструмент действительно позволил повысить конкуренцию на рынке сотовой связи, что также находит отражение в авторитетных международных рейтингах. Так, например, в исследовании 2016 года Всемирного экономического форума "Индекс готовности к сетевому обществу" Россия заняла второе место в мире по уровню цен на мобильную связь».



Усилившаяся конкуренция стимулирует операторов думать и о безопасности абонентов. Например, «Билайн» недавно установил 24-часовой запрет услуги SMS при замене SIM-карты.



Подобное ещё в прошлом году, в частности, предлагал «МегаФон» — хотя период недоступности SMS был несколько меньше и объяснялся «техническими особенностями перехода».



В свою очередь, сильным маркетинговым ходом стали «несгораемые» услуги (интернет-трафик, минуты вызовов и SMS) у оператора «Теле2». И хотя у данного предложения есть несколько оговорок — от необходимости своевременно вносить абонплату и невозможности переноса для абонентов Tele2 ряда регионов до «сгорания» остатков при смене тарифа.



Иными словами, у каждого из операторов «большой четвёрки» имеется ряд плюсов, заметных издалека, — и некоторые нюансы, которые видны преимущественно вблизи, когда вы уже стали абонентом.



Поэтому, по мнению экспертов, переход абонентов можду операторами с сохранением номера по-прежнему напоминает броуновское движение. В то время, как одни выбирают более доступные тарифы и «несгораемые» гигабайты, других привлекает быстрый Интернет, более широкое покрытие и другие критерии, почерпнутые из рекламы или обзоров в Интернете. Поэтому, говорить о направленном перетоке пользователей в одном направлении пока не приходится. Определённого вектора просто нет!..



Хотя, если посмотреть на ситуацию более широко, в перспективе от простоты переноса номеров с их сохранением выиграют компании с наиболее доступным и качественным интернет-трафиком и прозрачными тарифами. Ведь частные пользователи всё чаще общаются, — в том числе голосом, — через онлайн-мессенджеры, в которых номер телефона и название оператора не играют практически никакой роли.



Не играют до поры до времени! А точнее, пока к соответствующему номеру пользователем не привязаны службы верификации (онлайн-банки, соцсети, портал Госуслуг и т.д.). Тогда снова выясняется, что постоянный номер телефона очень удобен! :)