«Сны о чём-то лучшем»: 5 миллионов перешли с сохранением номера!
Сменить оператора с сохранением номера желают всё больше россиян. Об этом свидетельствуют данные Минкомсвязи России. По официальной информации, за минувший год услугой MNP воспользовались 2,29 млн абонентов, — что на 42,5% больше, чем в 2015 году. Всего же за три с лишним года от «мобильного рабства» избавились более 5 миллионов человек. Отразилось ли это на качестве услуг и тарифах сотовых операторов, — и в какую сторону движется поток абонентов, — попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.
По информации Минкомсвязи России, количество перенесённых номеров в нашей стране превысило 5 миллионов. При этом общее количество заявок на перенос номера уже достигло 8 миллионов. Таким образом, в ближайшее время к другому оператору со своим номером могут уйти ещё 3 млн человек.
Подобную популярность сервиса MNP в ведомстве объясняют постоянным усовершенствованием процедуры перехода между операторами с сохранением номера. В частности, постоянной оптимизацией процедуры переноса абонентских номеров и предупреждением возможных технических сбоев при реализации MNP.
В результате, только за 2016 год было перенесено 2,29 млн номеров, — то есть в среднем ежемесячно более 190 тысяч сотовых номеров. По сравнению с 2015 годом количество перенесённых номеров увеличилось на 42,5%. Напомним, что в 2015 году россияне перенесли около 1,61 млн номеров, — это свыше 134 тысяч номеров в месяц.
Возможность сменить оператора с сохранением номера — это престижно!
«Вводя услугу переносимости номера, мы стремились обеспечить высокий уровень конкуренции на российском рынке мобильной связи. За три года действия принципа MNP мы отмечаем успешную реализацию задуманного, — отметил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Этот инструмент действительно позволил повысить конкуренцию на рынке сотовой связи, что также находит отражение в авторитетных международных рейтингах. Так, например, в исследовании 2016 года Всемирного экономического форума "Индекс готовности к сетевому обществу" Россия заняла второе место в мире по уровню цен на мобильную связь».
Усилившаяся конкуренция стимулирует операторов думать и о безопасности абонентов. Например, «Билайн» недавно установил 24-часовой запрет услуги SMS при замене SIM-карты.
Подобное ещё в прошлом году, в частности, предлагал «МегаФон» — хотя период недоступности SMS был несколько меньше и объяснялся «техническими особенностями перехода».
В свою очередь, сильным маркетинговым ходом стали «несгораемые» услуги (интернет-трафик, минуты вызовов и SMS) у оператора «Теле2». И хотя у данного предложения есть несколько оговорок — от необходимости своевременно вносить абонплату и невозможности переноса для абонентов Tele2 ряда регионов до «сгорания» остатков при смене тарифа.
Иными словами, у каждого из операторов «большой четвёрки» имеется ряд плюсов, заметных издалека, — и некоторые нюансы, которые видны преимущественно вблизи, когда вы уже стали абонентом.
Поэтому, по мнению экспертов, переход абонентов можду операторами с сохранением номера по-прежнему напоминает броуновское движение. В то время, как одни выбирают более доступные тарифы и «несгораемые» гигабайты, других привлекает быстрый Интернет, более широкое покрытие и другие критерии, почерпнутые из рекламы или обзоров в Интернете. Поэтому, говорить о направленном перетоке пользователей в одном направлении пока не приходится. Определённого вектора просто нет!..
Хотя, если посмотреть на ситуацию более широко, в перспективе от простоты переноса номеров с их сохранением выиграют компании с наиболее доступным и качественным интернет-трафиком и прозрачными тарифами. Ведь частные пользователи всё чаще общаются, — в том числе голосом, — через онлайн-мессенджеры, в которых номер телефона и название оператора не играют практически никакой роли.
Не играют до поры до времени! А точнее, пока к соответствующему номеру пользователем не привязаны службы верификации (онлайн-банки, соцсети, портал Госуслуг и т.д.). Тогда снова выясняется, что постоянный номер телефона очень удобен! :)
В повседневной жизни короткие текстовые сообщения, — а проще говоря SMS, — продолжают уступать более удобным и условно бесплатным альтернативам. Владельцы смартфонов успели оценить преимущества многочисленных мессенджеров, электронной почты и обмена файлами через «облака». Однако есть случаи, когда SMS остаётся самым удобным способом информирования, — правда, если сообщение отправляется с сайта оператора. Таким образом, например, удобно пересылать банковские реквизиты, паспортные данные, сложные пароли и другую информацию, которую адресат сможет быстро прочитать на любом устройстве. Единственная сложность, с которой при этом можно столкнуться — поиск той самой формы для отправки SMS на сайте оператора. Причём, в некоторых случаях усилия могут оказаться заведомо тщетными.
Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным распространением SIM-карт по всей стране. На минувшей неделе крупная партия «анонимных симок» была изъята в столичном аэропорту «Домодедово», — а её распространитель был доставлен в отделение МВД. Но основной риск по-прежнему несут не продавцы, а граждане, выбирающие SIM-карты без паспорта. Ведь они рискуют остаться без связи в любой момент, — а при неблагоприятном стечении обстоятельств их могут задержать по подозрению в опасных преступлениях. Более того, из-за распространителей «незарегистированных» SIM-карт под подозрением могут оказаться и законопослушные граждане, предоставившие паспорт при оформлении договора с оператором.
Отмена платы за входящие вызовы, — в своё время, — породила в России так называемые «хитрые неотвеченные звонки». Их суть заключается в совершении абонентами очень короткого вызова, прекращаемого после 1-2 гудков в трубке. При этом звонящие рассчитывают на то, что получившие подобный «сигнал» респонденты перезвонят и разговор состоится уже за чужой счёт. Подобный способ «экономии» остаётся популярным у экстремально экономных людей (и даже бизнесов!) уже на протяжении 10 лет. А недавно его взял на вооружение и сотовый оператор «МегаФон». Теперь пользователи, отказавшиеся от услуги «Кто звонил+» с ежедневной абонплатой, вместо привычных SMS о пропущенных вызовах начали получать «неотвеченные» звонки от оператора. Причём в качестве номера в них любезно подставляются номера звонивших им ранее абонентов. Выглядит это как тот самый «хитрый неотвеченный звонок», и бурной радости не вызывает.
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Абоненты сотовой связи «со стажем» уже привыкли настороженно воспринимать сообщения операторов об изменении «некоторых условий тарифов». Ведь во многих случаях это означает подорожание. Впрочем, некоторые новости не столь однозначны! Например, интернет-опции «МегаФона», согласно официальному сообщению, «в ближайшее время изменятся в лучшую сторону». Но там есть важные нюансы, связанные с помегабайтной тарификацией!