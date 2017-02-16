Электронные кассы частично «попали под амнистию»

С 1 февраля на всей территории России вступил в действие новый порядок регистрации контрольно-кассовой техники. В соответствии с ним налоговые органы прекратили регистрацию ККМ, не передающих информацию об операциях в Интернет. А с июля большинство организаций в обязательном порядке должны будут использовать онлайн-кассы. Впрочем, на некоторые регионы и виды бизнеса данное требование распространяться [пока] не будет!..

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Соответствующее постановление на этой неделе подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Согласно ему, облегчённая форма применения кассовой техники вводится в населённых пунктах с населением менее 10 тысяч человек. А при продаже газет, проездных документов, на рынках, ярмарках и при оказании ряда социально важных услуг можно обойтись вообще без кассовых аппаратов.



В соответствии с постановлением губернатора, на территории более чем 2000 населённых пунктов Ростовской области разрешено применение электронных касс (ККМ) без передачи фискальных документов в электронной форме.



По сведениям TechnoDrive, речь идёт о хуторах и посёлках с численностью населения менее 10 000 человек, — где Интернет ещё не слишком распространён, а доходность бизнеса сравнительно невысока. Поэтому на данных территориях ККМ ещё могут использоваться «по облегчённой схеме», независимо от сферы деятельности.



Кроме того, повсеместно в Ростовской области допускается продажа газет, журналов, ценных бумаг, продуктов питания в учебных заведениях и разносная торговля без использования кассовых аппаратов. Аналогичное послабление действует и для ряда услуг — ремонта обуви, ухода за детьми, больными и престарелыми, — а также, что немаловажно, при торговле на ярмарках и выставках.



По мнению редакции TechnoDrive, эта новость вряд ли обрадует операторов 3G/4G, которые, наверняка, уже готовились подключить ещё неохваченных пользователей-юрлиц за пределами городов Ростовской области. С другой стороны, данное послабление, скорее всего, будет временным.