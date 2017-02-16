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Электронные кассы частично «попали под амнистию»
С 1 февраля на всей территории России вступил в действие новый порядок регистрации контрольно-кассовой техники. В соответствии с ним налоговые органы прекратили регистрацию ККМ, не передающих информацию об операциях в Интернет. А с июля большинство организаций в обязательном порядке должны будут использовать онлайн-кассы. Впрочем, на некоторые регионы и виды бизнеса данное требование распространяться [пока] не будет!..
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Соответствующее постановление на этой неделе подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Согласно ему, облегчённая форма применения кассовой техники вводится в населённых пунктах с населением менее 10 тысяч человек. А при продаже газет, проездных документов, на рынках, ярмарках и при оказании ряда социально важных услуг можно обойтись вообще без кассовых аппаратов.
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